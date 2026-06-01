人口減少の地方都市に、学生が「育っていく建築」を提案する。 建築デザインコンペ「WHITE NOTE DESIGN AWARD 2026」、新潟・浦佐で開催

株式会社島田組

株式会社島田組（本社：新潟県南魚沼市、以下島田組）は、全国の建築系学生を対象とした建築デザインコンペティション「WHITE NOTE DESIGN AWARD 2026（読み：ホワイト ノート デザイン アワード 2026）」を開催いたします。2025年に第1回を開催し好評を博した本コンペティションは、今年で第2回を迎えます。

今回のテーマは「育っていく建築」。実際の対象敷地（新潟県南魚沼市浦佐駅前）を舞台に、10年後の使われ方や人の関係性まで含めた提案を募集します。完成形だけでなく、時間とともに地域や人が関わりながら育っていくプロセスを重視した、新しい駅前のあり方の提案を期待します。

■ 開催趣旨

WHITE NOTE DESIGN AWARDは、「まちの元気は、そこに住む人々の元気から生まれる」という信念のもと、新潟県南魚沼市・浦佐を拠点に地域に根ざした事業を展開する島田組が主催する、建築学生のためのコンペティションです。

人々が愛着を持ち、誇りに思えるまちづくりを目指す島田組は、未来を担う学生と一緒に浦佐の未来をデザインしたいと考えています。浦佐駅前を舞台に、人々が集い、交流し、笑顔が生まれるような空間を、自由な発想と創造力で提案してください。

自分たちでつくったまちだからこそ生まれる愛着、その愛着がまちへの誇りへと繋がり、人々の心を元気にする。そんな好循環を、学生の皆さんと共に生み出すことを目指しています。

■ コンペティション概要

■ テーマについて

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/176202/table/1_1_976fa29c67caf195cb65be5bc6e94bda.jpg?v=202606011151 ]詳細を見る :https://whitenotedesignaward.com/

人口減少時代の地方都市において、「誰に会いたくて、その場所へ行くのか」が感じられる、新しい駅前のあり方を問うのが今回のテーマです。既存の地域資源や周辺環境との関係性も踏まえ、浦佐ならではの未来の風景を提案してください。建築用途・構造種別は自由です。

■ 賞[表2: https://prtimes.jp/data/corp/176202/table/1_2_aa9a264f6dd8d3e1c89b17b29b5eb9c9.jpg?v=202606011151 ]

■ スケジュール[表3: https://prtimes.jp/data/corp/176202/table/1_3_1a6f5e3714d781e9a80dc3ea232f2cf5.jpg?v=202606011151 ]

■ 審査員

- 建築家 Studio Juggernaut 飯塚 哲平- 新潟工科大学 建築・環境デザイン研究室 教授 倉知 徹- 長岡造形大学 建築・環境デザイン学科 准教授 津村 泰範- 長岡工業高等専門学校 都市・地域デザイン研究室 助教 小澤 広直- ファシリテーター：株式会社 新潟家守舎 小林 紘大- 主催者：株式会社島田組 島田奏大

■ 会社概要

名称：株式会社島田組

住所：新潟県南魚沼市浦佐470番地6

代表取締役社長：島田奏大

事業内容：総合建設業

URL：https://simadagumi.co.jp/

■ 本リリースに関するお問い合わせ

WHITE NOTE DESIGN AWARD 事務局（株式会社島田組）

E-mail：whitenote@simadagumi.co.jp