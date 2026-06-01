個人宅向け防犯機器等の購入補助事業の受付を開始しました

東京都板橋区

板橋区は、昨今の強盗事件等による区民の生活安全への危機感の高まりに対し、防犯機器等を購入・設置費用の一部を補助する事業の受付を令和８年６月１日より開始しました。

住居への侵入盗被害防止に有用な防犯機器等の購入への補助を行うことで区民の安全で安心な暮らしの実現に寄与していきます。

事業名称

板橋区防犯機器等購入緊急補助事業

受付期間

令和８年６月１日（月曜日） ～ 令和９年２月２８日（日曜日）※消印有効

※ 窓口受付は開庁日のみ

※ 予算の上限に達し次第、期日より早く終了する場合あり

申請方法

オンライン・郵送・窓口

詳細

【対象者】

申請日時点で板橋区内に住民登録があり、その住所に居住している世帯主または、これに準ずる方（戸建て・共同住宅（賃貸を含む）ともに申請可能）。

※ 申請は1世帯につき1回のみ

※ 申請者を含めた世帯全員が、令和7年度の同補助事業（都内他自治体で実施していた同様の補助事業

も含む）における補助金交付を受けていないこと。

※ 賃貸人や管理者等、居住者以外の方からの申請は不可

【対象品目】

防犯カメラ、カメラ付きインターホン、防犯性の高い錠、補助錠、面格子、センサーライト、

センサーアラーム、防犯フィルム、防犯ガラス、防犯砂利 等

※ 複数品目を合算して申請することも可能 ・専門業者による設置工事費用も対象

※購入日が令和８年4月1日以降のもの

【補助額】

購入・設置費用の4分の3、上限3万円(千円未満切り捨て)

※購入時にポイントやクーポン等を利用した場合の補助対象額は、割引後の金額

問合せ

詳細を見る :https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/bouhan/torikumi/1057420.html

板橋区防災危機管理課防犯促進係 TEL 03-3579-2153