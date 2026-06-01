【アトレ取手】取手市初出店「くら寿司」が6月25日(木)OPEN！

株式会社アトレ

株式会社アトレ（本社：東京都渋谷区/代表取締役社長：高橋 弘行※）が運営するアトレ取手（所在地：茨城県取手市）では、2026年6月25日(木)に取手市初出店となる「くら寿司」が新たにOPENします。

※画像はイメージです。

くら寿司は、お寿司を中心とした健康的で豊富なメニューを取り揃えるグローバル回転寿司チェーンブランドです。

「安心・おいしい・安いそして楽しい」をコンセプトに、現在の回転寿司のスタンダードを作り上げた日本有数の回転寿司チェーン。全食材「四大添加物 無添加」にこだわり、健康的で新鮮なお寿司や独自の娯楽設備「ビッくらポン!」などをもつ食の安全性とエンタテインメント性を兼ね備えたグローバルブランドです。

※全ての食材において、化学調味料・人工甘味料・合成着色料・人工保存料を一切使用していません。

店舗所在：アトレ取手 5階

営業時間：11:00～22:00（ラストオーダー 21:30）

期間限定 OPEN記念企画

OPENを記念して2026年6月29日(月)～7月5日(日)の期間中、大とろ120円・中とろ120円の特別価格で販売いたします。

■アトレ取手5F MAP

施設概要

■アトレ取手施設概要

施設名 ： アトレ取手

所在地 ：茨城県取手市中央町2‐5

営業時間：平日/10:00～21:00 土日祝/10:00～20:00

※一部営業時間が異なる店舗がございます。各ショップの営業時間はアトレ取手HPをご覧ください。

構造 ： 鉄骨造、鉄筋コンクリート造

階数 ： 地上5階

延床面積： 約25,172m2

店舗面積： 約7,648m2

店舗数 ： 41ショップ（2026年6月1日現在）

■SC運営会社概要

名称 ：株式会社アトレ

所在地 ：東京都渋谷区恵比寿4丁目1番18号 恵比寿ネオナート6F

会社設立：1990年4月2日

資本金 ：16億3千万円

代表者 ：高橋 弘行※

事業内容：駅ビルの管理及び運営等

運営施設：アトレ恵比寿、アトレ品川、アトレ吉祥寺、アトレ上野 他

※高は、正式には「はしごだか」