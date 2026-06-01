BM Promotionの全グループが集結！「超 BM FES」2026年8月14日(金) Zepp Shinjuku(TOKYO)にて開催決定

株式会社BUZZ GROUP

ファンテック株式会社（本社：東京都港区、代表者：園部 宗徳）が運営するエンタメ事業「BM Promotion」は、旗下のグループが一堂に会する大型フェスイベント 『超 BM FES』 を、2026年8月14日（金）に Zepp Shinjuku（TOKYO）にて開催することを決定いたしました。

超 BM FES メインフライヤービジュアル

これが、BM Promotionの"全力"だ。

BM Promotionは、これまでグループごとのワンマンライブや合同イベントを通じてファンとの絆を積み重ねてきました。今回の『超 BM FES』は、自社グループのみで構成された過去最大規模の単独フェス。外部アーティストや他事務所との共演ではなく、BM Promotionが自ら育て、磨き上げてきたアーティストたちだけが揃う、純度100%のステージです。

イベントの2大見どころ

ご来場の全員にプレゼント！入場特典のご案内

- 全グループによる新曲世界初披露『超 BM FES』当日は、BM Promotion所属の全グループがそれぞれの最新楽曲をこの日初めてファンの前で披露します。デビュー曲でも既存曲でもない、まだ誰も聴いたことのない"新たな音"が、この夜 Zepp Shinjukuに響き渡ります。- 夢のスペシャルコラボ実現グループの枠を超えた垣根なしのスペシャルコラボステージが実現。普段は別々に活動するメンバーたちが一緒にパフォーマンスする、この日だけの特別な瞬間をお見逃しなく。超 BM FES タイムテーブルスペシャル特典券_サンプル

チケットをお持ちのすべての方に、顔つきスペシャル特典券（全25種類） を1枚プレゼントいたします。

- 全25種類（全メンバーランダム配布）- 物販にてサインと引き換え可能（サインのみ・一言なし）- 特典券は使用後も回収いたしません（記念にお持ち帰りいただけます）- 全チケット種別共通の特典です（VIP・一般・紙チケット・当日券すべてが対象）

※特典券の種類はランダムとなります。指定・交換はできませんのであらかじめご了承ください。

イベント詳細

チケット料金

- イベント名：超 BM FES- 日程：2026年8月14日（金）- 会場：Zepp Shinjuku（TOKYO）〒160-0021 東京都新宿区歌舞伎町一丁目29番1号東急歌舞伎町タワーB1F - B4F- タイムテーブル：OPEN 16:15 / START 17:00 / CLOSE 21:15- 事前物販：16:15～17:00（販売のみ）- 入場順：VIP → 一般 → 紙チケット → 当日[表: https://prtimes.jp/data/corp/141380/table/411_1_b65dab571b419b2e4d8fae77a58fa51d.jpg?v=202606011151 ]

※全チケットに入場特典（顔つきスペシャル特典券）が付与されます。

チケット購入はこちら

［ボタン：チケットを購入する → チケット購入URLに遷移（リンク準備中・公開後に差し替え）］

販売開始：2026年6月12日（金）23:00～

※最初の10分間はクレジットカード決済のみ

※チケット公開日時は販売開始の1分前に表示されます

毎月もらえる！BM FES限定ブロマイド

イベント開催月を含む各月、BM FES限定デザインのブロマイドを配布予定です。

詳細は今後のBM Promotion 公式SNS・公式サイトにてご案内いたします。

BM Promotion公式サイト :https://bmpromotion.asia/

BM Promotionとは

BM Promotion

進化とCreativeが止まらない新進気鋭のプロダクション。

エンターテインメント事業を通して世界中にワクワクを届けることをミッションに掲げている。

HP：https://bmpromotion.asia/

会社概要

ファンテック株式会社

社名：ファンテック株式会社

代表者：園部 宗徳

本社所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂2-13-20 TSUMUGIビル

事業内容：

【WEB事業部】HP・アプリ制作、広告・SNS運用コンサルティング

【エンターテイメント事業部】各種キャスティング、マネジメント、楽曲制作

設立： 2021/11/25

HP：https://funtecinc.com



”ワクワクを科学する”

私たちはエンターテイメントとテクノロジーを通して、 世界にワクワクを届ける企業です。 「人の心を動かし、人の瞬間に立ち会い、 人の背中を押してくれるもの」 それがエンターテイメントと私たちは考えております。 ワクワクの先にある次の未来を広げ、 好奇心をカタチにします。



※ファンテック株式会社は、株式会社BUZZ GROUP(東京都港区、代表取締役:渡辺憲)のグループ会社です。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

株式会社BUZZ GROUP 広報部

お問い合わせ：https://group-buzz.com/contact/