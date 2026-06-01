FDAの「ゆる旅」で静岡・名古屋から乗り換えなしの心リフレッシュ時間へひとっ飛び！

日本空輸株式会社

日本空輸株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：岡下 敏也）が運営する旅行予約サイト『グッドトリップエクスプレス（グットリ）』は、静岡発・名古屋発限定でゆったりと特別な空の旅を楽しめる『ゆる旅』の継続販売を決定いたしました。

名古屋（小牧）空港からは、北海道から九州まで全国8都市へ。

静岡空港からは、グルメの宝庫・福岡へ。

「選べる」楽しみと、「ゆるやかに過ごす」贅沢を。せっかくの休暇だからこそ、自分の大切な時間を最大限に活かせるこのプランで、次の目的地へひとっ飛びしませんか？

日常の喧騒から離れて、のんびり過ごしたい。

大都市よりも、自然豊かで落ち着いた場所に行きたい。

せわしない団体ツアーは苦手。

空港までの移動や手続きは、簡単な方が良い。

“何もしない”を楽しむ、そんな贅沢な時間こそが、心と体を満たしてくれます。

『ゆる旅』プランとは

「どこかへ行きたいけど、計画を立てるのが大変…」

「せっかくの休みなのに、時間に追われる旅行は疲れてしまう…」

そんなあなたにこそ、お届けしたいプランがあります。

フジドリームエアラインズ（FDA）が提案する、その名も「ゆる旅」。

「ゆる旅」は、混雑便を避けることで、驚きのお得な価格を実現した特別プランです。

静岡空港・名古屋（中部国際/小牧）から、新規路線を含む魅力的な旅先へ。

週末を絡めた2泊3日、たっぷり満喫できる3泊4日～4泊5日。

あなたにぴったりのプランが見つかります。

■キャンペーン概要

- 対象路線 -

【名古屋発】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/180015/table/53_1_5b5702fb24d1dcfe47eb4c532175b226.jpg?v=202606011151 ]

【静岡発】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/180015/table/53_2_1f91e8ce4220c81b185f40de31f7202c.jpg?v=202606011151 ]

- 対象搭乗期間 -

2026年6月1日（月） ～ 10月24日（土）帰着

□ゆる旅プラン特別価格□特別プライス

【2泊3日】25,200円～／【3泊4日】28,900円～／【4泊5日】34,100円～

お近くの静岡空港・名古屋（小牧）空港から、カラフルな飛行機に乗って、日本の魅力あふれる街へ直行。コンパクトな空港だから、搭乗までの時間もゆったり。旅は、空港に着いた瞬間から始まります。

あなたの街から、すぐ、そこへ。「ゆる旅」プラン絶賛販売中！

特集ページURL：https://www.good-trip-ex.com/fda_yurutabi/?mediacd=106

PICK UP

■ 島根

毎日がんばるあなたへ、ご褒美旅を。神話とご縁の国・島根へ。

荘厳な空気に包まれる出雲大社で、ゆっくりとご縁を祈願する。

"美肌の湯"として名高い玉造温泉で、心も身体も芯から潤す。

世界遺産・石見銀山の歴史に想いを馳せ、どこまでも青い日本海をただ静かに眺めたり。

新緑が美しい6月から、神々が集う神在月（旧暦10月）の気配が漂う秋。

この時期だけの特別な景色と旬の味覚が、あなたを温かく迎えてくれます。

次の休日は、ただ観光地を巡るだけではない、心と身体をそっと解き放つような「ゆる旅」へ出かけませんか？

▼あなただけのご縁を結ぶ島根の旅へ。「ゆる旅」プランをチェック！▼

島根へ行く :https://www2.good-trip-ex.com/jawweb/TourList.aspx?hc=34&hgc=07&fhgc=05&fhc=22&srch=%83j%83b%83%7c%83%93%82%e4%82%e9%97%b7&ev=0&op=2&dpi=0&mediacd=106

■ あなたの知らない九州の魅力が、きっと見つかります。福岡、熊本へ。

舞台は、6月から10月にかけて魅力が輝く、福岡・熊本。

現地の空港に着いたら、そこから先はあなたの自由です。

地方空港を結ぶFDAなら、面倒な乗り換えもなく九州までひとっ飛び。スムーズな搭乗と温かいおもてなしで、移動時間さえも特別な思い出に変わります。

SPOT

【福岡】美食と文化の交差点

天神の街を歩き、屋台の活気に心躍らせる。糸島の美しい海辺で深呼吸。食も、ショッピングも、アートも、あなたの「したい！」がすべて詰まっています。

【熊本】大自然と復興のシンボル

阿蘇の雄大なカルデラに地球の息吹を感じ、力強くそびえ立つ熊本城の姿に感動する。黒川温泉の湯けむりが、心と体を優しく包み込みます。

▼この夏、この秋、あなたを解放する九州の旅へ。「ゆる旅」プランをチェック！▼

福岡へ行く :https://www2.good-trip-ex.com/jawweb/TourList.aspx?hc=40&hgc=09&fhgc=05&fhc=22&srch=%83j%83b%83%7c%83%93%82%e4%82%e9%97%b7&ev=0&op=2&dpi=0&mediacd=106熊本へ行く :https://www2.good-trip-ex.com/jawweb/TourList.aspx?hc=44&hgc=09&fhgc=05&fhc=22&srch=%83j%83b%83%7c%83%93%82%e4%82%e9%97%b7&ev=0&op=2&dpi=0&mediacd=106

■高知

この青さ、心に効く。― 日常を休んで、高知の「によどブルー」へ。

あなたを待っているのは、奇跡の清流「仁淀川」が織りなす、神秘的な“によどブルー”の輝き。太陽の光を浴びてキラキラと輝く水面を眺めているだけで、心の澱がすーっと洗い流されていくようです。

気の向くままに川辺のカフェで一休みしたり、地元の人で賑わう市場をぶらついたり。カツオの藁焼きの香ばしい香りに誘われるのも、また一興です。

本場の藁焼きカツオは、香りがまず違う！分厚い切り身を頬張れば、旨みがじゅわっ。ひろめ市場の活気と地酒に酔いしれ、気の向くままに川辺のカフェで一休みしたり、地元の人で賑わう市場をぶらついたり。

歴史ある高知城の天守から城下町を眺め、坂本龍馬が駆け抜けた時代に思いを馳せる。

遊びも食もロマンも、120%本気で楽しむのが高知流！

▼心解き放つ高知の旅へ「ゆる旅」プランをチェック！▼

高知へ行く :https://www2.good-trip-ex.com/jawweb/TourList.aspx?hc=39&hgc=08&fhgc=05&fhc=22&srch=%83j%83b%83%7c%83%93%82%e4%82%e9%97%b7&ev=0&op=2&dpi=0&mediacd=106

“何もしない”を楽しむ、そんな贅沢な時間こそが、心と体を満たしてくれます。

爽やかな風が吹く初夏から、実りの秋まで。

この季節にしか出会えない風景や旬の味覚を探しに、ふらっと「ゆる旅」してみませんか？

特集ページUR https://www.good-trip-ex.com/fda_yurutabi/?mediacd=106

■「グットリアプリ」で、旅はもっとお得で楽しくなる

今回のセールに加え、公式アプリ「グットリアプリ」では、旅行がもっとお得で楽しくなる様々なクーポンをご用意しています。

1．アプリ限定クーポン（常時配信） アプリをダウンロードいただいたユーザー様は、いつでもお得な旅行をお申し込みいただけます。

2．バースデークーポン（10％OFF） お誕生月の1日に、特別な割引クーポンをプレゼントします。（※会員情報に生年月日のご登録が必要です）

3．運試しお得くじ1日1回挑戦できるゲーム機能です。くじに当選すると、旅行に使えるお得なクーポン (最大7％OFF)を獲得できます。

グットリアプリ：https://yappli.plus/good-trip-exapp_pr

【お客様向け・ご予約に関するお問い合わせ先】

グットトリップエクスプレス

電話：050-3538-2605

メールアドレス：gte@good-trip-ex.com

営業時間：10：00～18：00（月～金） / 10：00～15：00（土）

休日：日曜・祝日（12/30-1/3）