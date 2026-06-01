QUOカードPay1,000円分などが抽選で合計600名様に当たる！石井食品の「おイシイ麺はじめました」キャンペーンが6月1日（月）より開催

株式会社クオカード

株式会社クオカード（以下当社、本社:東京都中央区、代表取締役社長:近田 剛）が展開するスマートフォンで使えるデジタルギフト「QUOカードPay（クオ・カード ペイ）」は、石井食品株式会社（以下石井食品）が6月1日（月）より開催する「おイシイ麺はじめました」キャンペーンで採用されました。本キャンペーンは、石井食品の人気商品であるミートボールやとりそぼろを麺料理の具材としてアレンジする新しい食べ方を提案する「おイシイ麺はじめました」をテーマに開催されます。

キャンペーン期間中、対象商品を購入してLINEまたはハガキで応募すると、QUOカードPay1,000円分などが抽選で合計600名様に当たります。

■キャンペーン概要

キャンペーン期間中に、希望コースに必要な数の対象商品を購入し、LINEまたはハガキで応募すると、QUOカードPay1,000円分などが抽選で合計600名様に当たります。

※対象商品や応募条件などの詳細はキャンペーンサイトをご確認ください。

▼キャンペーンサイトはこちら

https://cp-page.com/lp/oishii-mencp2026/?utm_source=ishii&utm_medium=quopay&utm_campaign=oishii-men(https://cp-page.com/lp/oishii-mencp2026/?utm_source=ishii&utm_medium=quopay&utm_campaign=oishii-men)

対象商品を使った"おイシイ麺"レシピも公開中！

【キャンペーン期間】

レシート有効期間： 2026年6月1日（月）～7月31日（金）

応募締切： 2026年7月31日（金） LINE応募は23：59まで、ハガキ応募は当日消印有効

【賞品】

＜2袋コース＞

QUOカードPay 1,000円分 500名様

＜3袋コース＞

石井食品商品詰め合わせ 50名様

＜4袋コース＞

オリジナルガラスプレート2枚セット＋オリジナルシール 50名様

※賞品の内容・デザインは変更になる可能性があります。

【対象商品】

＜ミートボール各種＞

ミートボール

照焼ミートボール

カレーミートボール

朝ミートボール あっさり塩味

1.5倍ミートボール

いつでもミートボール

＜とりそぼろ各種＞

とりそぼろ

有明鶏のそぼろ ごぼう入り

※2袋や3袋が束でまとめられている商品も対象です。

※10袋入り（箱）も対象ですが、2・3・4袋いずれかのコースで1口応募となります。

※コース別の購入例はキャンペーンサイトでご確認ください。

※店舗により、一部対象商品の取り扱いのない場合があります。

【おイシイ"麺"レシピも公開中！】

キャンペーン名にちなみ、対象商品のミートボールやとりそぼろを使ったアレンジ麺レシピをキャンペーンサイト・特設ページにて公開しています。定番のミートボールパスタから、とりそぼろを活用した和風麺まで、手軽に作れるレシピを多数ご紹介。

この夏の食卓にぴったりの"おイシイ麺"をぜひお試しください。

■対象商品×麺のおすすめアレンジレシピ

火を使わない！ミートボールの冷製ボロネーゼ

１.火を使わない！ミートボールの冷製ボロネーゼ

火を使わずレンジだけで完成。パスタにミートボールとチーズ、にんにくを加えて混ぜるだけで、コク深い味わいに。暑い日でも手軽に満足感のある一皿。

ごまだれとりそぼろのサラダうどん

２.ごまだれとりそぼろのサラダうどん

とりそぼろにごまだれを混ぜてのせるだけで、濃厚なコクとうま味が広がる一品。さっぱりしたうどんと温泉卵が絡み、暑い日でも食べやすい満足感のある仕上がり。

※その他のアレンジレシピはキャンペーンサイトで公開中です。

▼レシピページはこちら

https://cp-page.com/lp/oishii-mencp2026/#recipe

【応募方法】

LINEでの応募の場合

- 「おべんとクン/石井食品」のLINEアカウントを友だち追加- トークルームに表示されるコメントに従って必要事項を入力し、対象商品を購入した際のレシート画像をアップ。- レシート画像を確認して応募完了。

キャンペーン終了後、当選者のみに、応募したLINEアカウントへ当選メッセージが配信されます。

※当選メッセージの配信は2026年8月下旬頃を予定。

ハガキでの応募の場合

ご希望コースに必要な数の対象商品を購入した際のレシートを専用応募ハガキ（キャンペーンサイトよりダウンロード）または郵便ハガキに貼り、必要事項［郵便番号・住所・名前・年齢・電話番号・希望コース］をご記入の上、切手を貼って下記応募宛先まで郵送してください。

※専用応募ハガキはキャンペーンサイトからダウンロードいただけます。

宛先：〒702-8691 日本郵便(株) 岡山南郵便局 私書箱第9号

石井食品株式会社「おイシイ麺はじめました」キャンペーン係

当選者の発表は賞品の発送をもって行われます。

※賞品の発送は2026年9月下旬を予定。諸事情により発送日が前後する場合がございます。

※ハガキでご応募いただいた方には、二次元コード付きの当選通知書をお送りしますのでスマートフォンで読み取ってお受け取りください。

■『QUOカードPay』の特長

面倒な情報登録一切なし！「もらう」「ひらく」「みせる」の3ステップで利用可能

『QUOカードPay』は、面倒な銀行の口座登録やクレジットカード情報、名前やメールアドレスなどの登録なし、

専用アプリのダウンロードも不要、受け取ってすぐに利用でき、不足分は現金と併用できます。

※一部の加盟店では、現金等を併用してお支払いできない場合がございます。 詳しくはQUOカードPayの「使えるお店」ページをご参照ください。

最短即時発行！手間も送料もなし！オリジナル画面の作成で贈り手の気持ちが伝わるデジタルギフト

最短即時で納品ができ、発行されたURLをメールや各種SNSなどで贈るだけなので、手間も送料もかかりません。

残高が表示されるだけでなく、店頭で利用するたびにカード画像が表示されるため、ブランドとの接点を生み出す新たなコミュニケーションツールになります。

【株式会社クオカードについて】

コンビニエンスストアやドラッグストア、書店、カフェなど全国の身近なお店で利用でき、一般消費者の認知度90.8％※を誇るギフトカード「QUOカード」と、１.アプリ不要でスマホで「簡単に使える」、２.オリジナル画像で贈れて「気持ちが伝わる」、３.メールやSMSで「すぐに贈れる」デジタルギフト「QUOカードPay」の発行会社です。贈る人も、もらう人も、どちらも”嬉しい”「QUOカード」と「QUOカードPay」の発行数量は1987年の創立以来、累計約10億枚/コード。

いずれも企業によるキャンペーンなどのインセンティブや挨拶品、福利厚生、株主優待品での利用のほか地方自治体やNPO法人、学校法人等による各種助成など用途や業態を問わず多数採用されています。

当社は、「贈る想いに寄り添い、つなぐ。小さな「うれしい」で、笑顔あふれる未来を創る。」をパーパスとして掲げ、これからも人と人、人と会社、人とビジネス、人と社会といった様々なステークホルダーを“つなぐ”という価値を創造し続け、「リアル」と「デジタル」の2つの「QUO」で贈る想いを人から人へ、未来へとつないでまいります。

※全国約4万人を対象に当社調べ

【株式会社クオカード公式サイト】 https://go.quocard.com/pr/

【QUOカードPay（クオ・カード ペイ） 商品サイト】 https://go.quocard.com/quopay/pr/