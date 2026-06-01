株式会社カーネクスト　役員人事に関するお知らせ

ラグザス株式会社

ラグザス株式会社（本社：大阪市北区／代表取締役社長：福重 生次郎、以下、当社）は、当社子会社でMobility事業を展開する株式会社カーネクストにおける役員人事について、以下の通り決議いたしましたのでお知らせいたします。

■新役員体制と今後の方針

当社は、今後の事業拡大および新規領域への取り組みを推進するため、このたび役員体制を強化することといたしました。

近年、AIを活用した車買取サービスや法人向けサービス「カーネクストPRO」など、新たなサービスの提供を開始し、テクノロジー活用や法人領域における事業拡大を推進してまいりました。

新たな役員体制のもと、これらの取り組みをさらに加速させ、顧客体験の向上およびサービス拡充を図ることで、より多くのお客様に支持されるサービスの提供を目指してまいります。

今後も、変化する市場環境に迅速に対応しながら、既存事業のさらなる成長と新たな価値創出を両立し、一層の事業成長と企業価値の向上に努めてまいります。

■カーネクストについて

[表: https://prtimes.jp/data/corp/72123/table/362_1_d2b90dfeda85924f7d03925bf83a3fdc.jpg?v=202606011151 ]

カーネクストは、インターネットで完結できる中古車のオンライン買取サービスです。

実店舗を保有せず、アセット運営をすることで従来のサービスとは異なり店舗運営にかかるコストなどをカットし利用者へ買取価格として還元するなど、独自性の高いサービスを展開しています。

■ラグザス株式会社について

ラグザス株式会社は、「今ここにない未来を創り出す」というミッションのもと、モビリティ・人材・教育・M&A・スポーツなどの領域で、テクノロジーとリアルを融合させた事業を展開しています。

既存産業の枠組みにとらわれず、社会課題に対する本質的な解決を起点としたサービスを構築し、まだ世の中に存在しない価値を提供することを目指しています。

構造改革や事業変革を通じて、これまでにない市場を切り拓きながら、持続的な成長と企業価値の向上に取り組んでいます。

・会社名：ラグザス株式会社

・代表者：代表取締役社長 福重 生次郎

・本社所在地：大阪府大阪市北区大深町3番1号 グランフロント大阪 タワーB 18階

・事業内容：純粋持株会社（グループ会社の経営管理）

・URL：https://raxus.inc/