AI空調制御と高精度電力計測の連携により業務用施設での電力削減効果を実証
クールインテリジェンス株式会社（以下「CI」）と株式会社エナジーゲートウェイ（以下「EG」）は、
CIが提供するAI空調制御（特許出願中）と高精度な電力計測を組み合わせた共同実証を実施し、
業務用施設において電力使用量を約30％削減する効果を確認しました。
今後は、2026年7月の商用化を目指し、多拠点展開を行う業務用施設を中心に、GX・成果連動型モデルへの展開を視野に入れています。
本実証では、既存の空調設備にCIのAI制御を適用するとともに、EGの電力計測・データ基盤を活用し、制御前後の電力使用量を実測データに基づき比較・評価しました。
これにより、AI空調制御による省エネ効果を定量的に検証し、商用化を見据えた共同モデルを確立しました。
本取り組みの特長は、省エネ効果を客観的なデータとして確認できる点に加え、メーカーを問わず
既設の業務用エアコンにも適用可能であり、既存設備を活かしたシンプルな構成により、
設置・準備が容易で、低コストに導入できる点にあります。大規模な設備更新を伴わずに
導入可能なため、多拠点展開を行う事業者においても導入・展開のハードルを抑えることが可能です。
本モデルは、商業施設など、空調負荷が大きい多拠点業態との親和性が高く、今後の商用展開を
見据えています。
近年、AI空調制御による省エネ効果は、GX（グリーントランスフォーメーション）推進や脱炭素経営の要請を背景に、単なる電力コスト削減にとどまらず、CO2削減量を環境価値として活用する取り組みとして注目されており、CIはこれまで、AI空調制御による省エネ・CO2削減量の環境価値化に関する取り組みにも関与（※）してきました。
今回のEGとの取り組みで得られる高精度な電力計測データおよび検証結果は、AI空調制御による削減効果を客観的に示す基盤となり、今後の環境価値化や成果連動型モデルの展開に資するものです。
両社は今後、本実証成果を踏まえ、成果連動型の省エネ・GXモデルや、電力使用量削減に伴うCO2削減量の定量化・環境価値としての活用も視野に入れ、業務用施設における省エネ・脱炭素の社会実装を加速してまいります。
※株式会社Linkholaが運営するボランタリークレジット制度「EARTHSTORY」において、民間建物におけるAI空調制御を対象とした省エネ・CO2削減量のクレジット化方法論の策定および運用に関与
共同モデル概要
※参考：株式会社Linkhola プレスリリース
「【国内初*】AI空調省エネクレジット方法論策定・運用開始」
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000043.000068026.html
※「EARTHSTORY」は株式会社Linkholaの登録商標です。
クールインテリジェンス株式会社 会社概要
所在地 〒108-6028 東京都港区港南2-15-1 品川インターシティA棟28F
設立 2025年4月3日
資本金 600万円
代表者 代表取締役 山本浩司
事業内容 AI空調制御システム事業、超軽量フレキシブル太陽光パネル販売事業等
URL https://www.coolintelligence.jp/
株式会社エナジーゲートウェイ 会社概要
所在地 (本社) 〒105-0004 東京都港区新橋3丁目1番11号
設立 2018年2月15日
資本金 3,000万円
代表者 代表取締役社長 鈴木 康郎
事業内容 IoTプラットフォームサービスの提供
（各種センサーの販売、システム企画・開発、情報処理・提供サービス等）
株主 東京電力パワーグリッド株式会社（60％）、インフォメティス株式会社（40％）
URL https://www.energy-gateway.co.jp/
問い合わせ先
クールインテリジェンス株式会社 contact@coolintelligence.jp
株式会社エナジーゲートウェイ contact@energy-gateway.co.jp