SAMURAI、経済産業省補助事業「マナビDXクエスト ケーススタディプログラム」エントリー受付開始

株式会社SAMURAI

株式会社SAMURAI（本社：東京都港区、代表取締役：羽田吾立）は、経済産業省補助事業「マナビDXクエスト ― ケーススタディ教育プログラム」の2026年度法人向けエントリー受付を、2026年6月1日（月）より開始しました。

本プログラムは、製造業・IT業等の実データを用いた12週間の完全オンライン実践型カリキュラムで、受講者は「動くAIアプリ」または「経営改善提言レポート」を成果物として完成させます。

なお、定員になり次第、エントリー受付は予告なく終了となる場合がございます。まずはお気軽にご相談ください。

DX研修が現場で活用されない構造的課題を解消

プログラムの詳細を見る :https://sejuku.net/manabidxq/

多くの企業では、「講義中心で実践機会が少ない」「架空事例のため業務に応用しづらい」「受講後のフォローが満足に実施できない」「成果物が残らない」など、DX研修を実施しても現場で活用されないケースが見られます。

本プログラムは、この「研修と現場の断絶」を構造から解決し、12週間で「そのまま自社に持ち帰れる成果物」を完成できるように設計されています。

【本プログラムの3つの特徴】

01. 安心の経済産業省補助事業

経済産業省の補助事業として品質が担保されており、修了者にはデジタルスキルバッジが発行されるため、社内の人材評価にも活用できます。

02. 実データによる演習

一般的に架空データを用いる研修が多い中、実在企業の課題データを用いた実践的な演習により、受講後すぐに自社課題へ応用できる実用性の高いプログラムです。

03. 低コストでの提供

一般的な法人研修と比較して10分の1以下の費用で受講可能であり、高い費用対効果を実現します。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/47683/table/251_1_2fd327091ec934af2fdd40de1c95eaa8.jpg?v=202606011151 ]【12週間で「そのまま自社に持ち帰れる成果物」を完成できる2つのコース】[表2: https://prtimes.jp/data/corp/47683/table/251_2_b7ac42438de4ddc8d7927943477a6a29.jpg?v=202606011151 ]

※カリキュラム・教材内容・実施内容は、予告なく変更となる場合があります。

プログラム概要・申込方法

【プログラム概要】[表3: https://prtimes.jp/data/corp/47683/table/251_3_2e2e7887c7a2ce1c027610eaecbc7887.jpg?v=202606011151 ]【お問い合わせ・お申し込み】

専用窓口にてオンライン相談を承ります。人数・コースなど、お気軽にご相談ください。

E-mail：manabidxq@sejuku.net

プログラムの詳細を見る :https://sejuku.net/manabidxq/

株式会社SAMURAIについて

株式会社SAMURAIは、2015年創業のプログラミング・DX人材育成企業です。「日本のIT人材不足を解消する」をミッションに、完全オンラインのマンツーマン指導を中心とした独自メソッドを展開しています。累計受講者数は5万人(※)を超え、転職・スキルアップ支援の実績を有しています。

また、自社メディア「SAMURAI ENGINEER Blog」は月間600万PVを誇る国内最大級のプログラミング学習メディアとして、多くのエンジニア・DX学習者に利用されています。法人向けには、大手製造業・IT企業・自治体などに対してDXスキル研修を提供しています。

さらに経済産業省「マナビDXクエスト」においては、2025年度より認定プログラム事業者として採択され、地域企業協働プログラムでは中国・北海道地域のDX人材育成を推進。参加者修了率100%を達成しています。

※当社提供のレッスン・セミナー・オンラインコースなどのサービスを含む

株式会社SAMURAI

代表取締役 羽田 吾立

設立年月 2015年3月19日

資本金 110,000千円

所在地 東京都港区虎ノ門一丁目3番1号

東京虎ノ門グローバルスクエア17階

事業概要 プログラミング学習サービス

法人IT研修

IT人材紹介サービス

公式ページ https://www.sejuku.net/corp/