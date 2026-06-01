次世代クリエイターのデザインを、本物のオフィスへ。U25 AI×3Dコンペ、実案件参加の機会を提供

株式会社不動産総合研究所

不動産業界に特化したビジネスソリューションを開発・提供する株式会社不動産総合研究所（本社：東京都港区、代表取締役：永見日菜子、以下「不動産総合研究所」）は、オフィス移転コンサルティング事業を展開する株式会社アットオフィス（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：谷健太郎、以下「アットオフィス」）と連携し、空間デザインコンペティション「U25 AI×3D PERSPECTIVE AWARD 2026」の最終選考進出者6名を対象に、実際のオフィス移転・空間提案案件へ参画できる機会を提供します。

本取り組みでは、生成AIを活用した空間コンセプト設計・パース提案を、実際の企業向けオフィス提案へ取り入れることを想定。若手クリエイターにとって、“受賞して終わり”ではなく、実案件・実績・キャリアへつながる新しいコンペ体験の創出を目指します。

■ 背景・目的

近年、生成AIの進化により、空間デザイン・建築パース制作の在り方は大きく変化しています。

一方で、若手クリエイターが自身のアウトプットを実務へ接続する機会は依然として限られており、コンペティションや作品制作で評価を得ても、その先の実案件参画までつながりづらいという課題が存在していました。

不動産総合研究所は、こうした状況を踏まえ、「U25 AI×3D PERSPECTIVE AWARD 2026」を単なる作品発表の場ではなく、次世代の空間クリエイターと実務を接続する場として発展させるべく、アットオフィスとの連携を開始いたしました。

■ 取り組みの概要

「U25 AI×3D PERSPECTIVE AWARD 2026」の最終選考進出者6名は、アットオフィスの取り扱う実際のオフィス移転案件（50～100坪未満を想定）に直接参画し、空間コンセプトの提案からパース制作までを担当します。

本取り組みでは、若手クリエイターがクリエイティブな領域へ集中できるよう、実務面をアットオフィスが全面的にサポートする体制を構築しています。

若手クリエイターの担当領域：

- ビジュアルコンセプト構築- 生成AI・3Dを用いたパース制作

アットオフィスの担当領域：

- レイアウト設計- 図面作成- 法規／設備確認- 施工管理

参画メンバーには、提案パース制作の対価として1案件あたり15万円（税別）を支給します。自身のデザインが実際の企業提案・施工案件へ採用される可能性があり、実績公開の際にはデザイナー名または学校名・チーム名が掲載される予定です。

■ 各社コメント

不動産総合研究所 代表取締役 永見日菜子

単に受賞をゴールとするのではなく、参加者のアイデアや表現が実際の空間提案やプロジェクトへつながる機会を、アットオフィス様と共に創出できることを大変嬉しく思っています。

本取り組みを通じて、若手クリエイターの創造力や表現力が実際の現場で活かされる機会を広げていきたいと考えています。

アットオフィス 執行役員 デザイン企画部 部長 高嶋秀一郎

弊社が最終選考メンバーとの実務協業・成果報酬スキームを構築した理由は、皆さんの才能をアイデアだけで終わらせず、いち早くビジネスの世界と接続させたいという強い想いがあるからです。 そしてこの取り組みは、デザインを採用する企業様にとっても『若手支援』という大きな価値に繋がります。 皆さんの無限の可能性が、実際のオフィス空間として誕生する瞬間を心待ちにしています。

■ 協賛・今後について

本コンペティションでは、生成AI×3Dパースという新しい表現領域に挑戦する次世代クリエイターと共創いただける協賛企業・パートナー企業を募集しています。

若手クリエイターとの接点形成をはじめ、採用広報・ブランディング強化、生成AI時代における新しいデザイン提案・クリエイティブ活用に関心のある企業・団体のご参加をお待ちしています。

コンペ詳細はこちら：https://fudosoken.co.jp/U25AI%C3%973DPERSPECTIVEAWARD/2026

協賛に関するお問い合わせ :https://forms.gle/AFnHE5QRS8pcMrCT7

■ 株式会社アットオフィス

会社名：株式会社アットオフィス

代表者：代表取締役社長CEO 谷 健太郎

所在地：〒107-0062 東京都港区南青山1-15-9 第45興和ビル 5階

事業内容：

・オフィス移転コンサルティング・物件検索サイト『アットオフィス(https://www.at-office.jp/)』運営

・内装サービス：https://www.at-office.jp/naisoo/

・クリニック開業支援・物件検索サイト『アットクリニック(https://www.at-clinic.jp/)』運営

・ビルオーナー向けサービス『ビルアド(https://bldg-ad.jp/)』運営

・起業家支援メディア『ベンチャー.jp(https://venture.jp/)』運営

会社HP：https://www.at-office.co.jp/

■ 株式会社不動産総合研究所

会社名：株式会社不動産総合研究所

代表者：代表取締役 永見日菜子

所在地：東京都港区南青山2丁目2-8 DFビル

事業内容：不動産業界に特化したビジネスソリューションの開発・提供

会社HP：https://fudosoken.co.jp