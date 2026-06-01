株式会社ウィルネクスト、『″人事経験者″なら誰でもいい？ 失敗しないHR人材の見極め方とタイプ別スキルマップ』を無料公開--HR採用ミスマッチを防ぐ、5タイプ分類とスキルマップを網羅

株式会社ウィルネクストダウンロードはこちら！ :https://willnext.jp/contents/oqtj0m_A■ 公開の背景

国内企業における人事部門の人員比率は全従業員の約1.9%にとどまっており、少人数で複数の人事機能を担うケースが大半を占めています。

原因は、企業が「人事経験の有無」のみを採用基準にしており、採用・労務・制度設計・育成・戦略人事それぞれに必要な専門性の違いを把握せずに人材選定を行っている点にあります。

2026年現在、生成AIやHRTechの普及によって人事業務はさらなる専門分化が進んでおり、ミスマッチ採用のリスクは以前にも増して高まっています。

本資料は、HR人材を5つのタイプに分類したスキルマップと、自社に必要なタイプを見極めるための実践的なフレームワークをまとめたものです。

■ 本資料の特徴- SHRM（Society for Human Resource Management）2024年版基準に基づく企業規模別の人事適正人員配置データを収録- 採用担当・労務/ペイロール・制度設計・育成教育・戦略人事/HRBPの5タイプ別に、必要スキル・視点・人物特性を一覧化したスキルマップを提供- 実際に起きやすいHRミスマッチ事例を6パターンに整理し、それぞれの根本原因と対策を解説- 自社に必要なHRタイプを見極める4STEPと、タイプ別の面接参考質問集を実践的に提示- 2026年に求められる生成AI・HRTechリテラシーを含む「これからの人事像」を整理■ 収録内容- 自社にあったHR人材におけるタイプ HR機能別 タイプ＆スキルマップ- ありがちなミスマッチ例と対策- 自社に必要なHRタイプを見極めるチェックポイント- HRタイプ別 面接での参考質問ダウンロードはこちら！ :https://willnext.jp/contents/oqtj0m_A■株式会社ウィルネクストについて

株式会社ウィルネクストは、個人と組織の意思決定を支援する人材・組織コンサルティング会社です。Willnext Academy・Willnext Design・Willnext Job・Willnext Consultingの4サービスを通じて、採用から定着・活躍まで一気通貫で支援しています。

■ Willnext Design(https://willnext.jp/design)（意思形成）

AIと対話を融合したキャリアデザインプログラム。価値観や動機を言語化し、「なぜ働くのか」からキャリアを再設計します。

■ Willnext Job(https://willnext.jp/job/candidates)（キャリア循環）

転職・副業・プロジェクト参画など、多様なキャリア機会を一気通貫で支援。

■ Willnext Consulting(https://willnext.jp/consulting)（組織変革）

採用・育成・組織開発・人事戦略を包括的に支援し、個人の変化を組織成長へ接続します。

■会社概要

会社名： 株式会社ウィルネクスト

所在地：神奈川県相模原市緑区小渕1878-1

代表取締役：中村 真広

取締役：堀尾 司

会社HP：https://willnext.jp/

株式会社ウィルネクスト

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ウィルネクスト 広報担当

E-mail：info@willnext.jp