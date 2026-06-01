イー・ギャランティ、セールス型パートナー企業との提携が10社に到達

イー・ギャランティ株式会社

イー・ギャランティ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：江藤 公則、以下「当社」）は、当社の保証サービスを直接販売するセールス型パートナー企業との提携社数が10社に到達したことをお知らせいたします。

■セールスパートナーモデルについて

当社はこれまで、地方銀行や信用金庫などの金融機関からの顧客紹介（マッチング型）を主軸とした販売体制を構築してまいりました。

今般導入した「セールスパートナーモデル」は、税理士法人・会計事務所・保険代理店などのパートナー企業が、顧客紹介にとどまらず、見積提示から契約締結まで一連の営業プロセスを担う新しい販売形態です。AIを活用した与信審査や、スマートフォンを通じた重要事項説明など、テクノロジーを活用することにより、当社の営業担当者が直接介在せずとも契約が成立する体制を整備しております。

このモデルは当社の営業人員数に依存しないスケーラブルな顧客獲得を可能にするものであり、主軸である従来の販売体制に加えて第 2 の成長軸と位置づけています。

■今回の発表について

2026年3月期の決算説明会でご説明した通り、セールスパートナーモデルは現在、体制構築と業務提携の拡大に注力するフェーズにあります。今期（2027年3月期）の業績予想にはセールスパートナー経由の売上貢献は織り込んでおりませんが、将来の成長加速に向けた基盤として着実に整備を進めております。

今回の10社到達はその進捗を示す節目として開示するものです。引き続きパートナー企業との関係を深め、提携数の拡大に取り組んでまいります。

■今後の方針について

当社は、本セールスパートナーモデルを第2の柱として育てることで、中期的な成長の加速を目指します。売掛債権取引の市場規模は約219兆円であり、当社の保証債務残高9,113億円（2026年3月末現在）と比較して、いまだ大きな成長余地があると認識しています。

引き続き、株主・投資家の皆様へのご報告に努めてまいります。

■会社概要

会社名 ：イー・ギャランティ株式会社

住所 ：東京都港区赤坂５-３-１ 赤坂サカス内 赤坂Bizタワー37階

設立年月日 ：2000年９月８日

代表者 ：代表取締役社長 江藤 公則

資本金 ：39億 9,914万円 （2026年3月末現在）

上場取引所 ：東京証券取引所プライム市場 （証券コード 8771）

URL ：https://www.eguarantee.co.jp

イー・ギャランティ株式会社

当社は2000年9月に設立し、「Innovation in finance」という使命のもと、保証サービスを軸に、企業がリスクをやり取りする「信用リスクの市場」として事業を展開してきました。年間の企業審査数は約36万社、保証残高は2兆6,000億円を超えています（2026年3月末現在）。従来の金融機関が行っているような定量的、静的な企業審査ではなく、企業間の支払状況等のビッグデータを用いた定性的・動的な企業審査を行い、今後も企業が求める新しい金融サービスの提供に取り組んでまいります。

■本件に関するお問い合わせ先

イー・ギャランティ株式会社 担当：薗田怜奈 (ソノダレイナ)

TEL ：03-6327-3031

E-MAIL ：irinfo@eguarantee.co.jp