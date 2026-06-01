netkeiba、競馬ファン向け電子トレカ(R)サービス「ウマトレカ」を提供開始

株式会社ネットドリーマーズ

株式会社ネットドリーマーズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：向江俊和）が運営する競馬情報サービス『netkeiba』は、競馬ファン向け電子トレーディングカードコレクションサービス「ウマトレカ」（https://netkeiba.orical.jp/）を、2026年5月29日（金）より提供開始しました。



「ウマトレカ」は、競走馬や騎手の名シーン、歴史的レース、“推し馬”との思い出を、スマートフォン上でコレクションできる新サービスです。

電子トレカの収集・閲覧に加え、ユーザー同士のトレード機能も搭載しており、競馬の感動体験をデジタル上で楽しむことができます。

■「ウマトレカ」について

近年、スポーツ・エンターテインメント領域では、“推し活”やデジタルコレクション文化の広がりを背景に、電子トレーディングカードサービスへの注目が高まっています。

「ウマトレカ」は、netkeibaが長年培ってきた競馬ファンとの接点や情報発信力を活かし、“競馬ファンの熱狂と記憶を蓄積・表現する”ことをコンセプトに開発されたサービスです。

カードには競走馬の写真やレース情報に加え、動画演出などデジタルならではの表現を採用。競馬ファンそれぞれが持つ“推し馬”との記憶や感動を、新たな形で保存・共有できる体験を提供します。



また、サービス開始を記念して限定トレカを配布中です。限定トレカは、ログインやミッション達成など複数の方法で入手することができます。

■「ウマトレカ」の主な特徴

1．多彩なガチャで競馬の名シーンをコレクション

歴代名馬やGIレース、世代別・テーマ別など、多彩なガチャを展開。競馬ファンの記憶に残る名シーンや“推し馬”との思い出を、電子トレカとして収集できます。



2．トレードやミッションなど、コレクション以外にも幅広い楽しみ方を提供

獲得したカードは、サービス内でユーザー同士のトレードが可能です。さらに、ミッション機能やイベント企画などを通じて、コレクション以外にも様々な形で「ウマトレカ」を楽しむことができます。



3．netkeibaアカウント連携でポイント利用が可能

「ウマトレカ」はnetkeibaアカウントとの連携に対応。netkeibaポイントを利用してガチャを楽しむことができ、既存のnetkeibaユーザーにも親しみやすいサービス設計となっています。

■株式会社HEARTBEATSについて

「ウマトレカ」は、スポーツ・エンターテインメント領域における電子トレーディングカードコレクションサービスを展開する株式会社HEARTBEATS（本社：東京都文京区、代表取締役社長：梅澤優太、https://heartbeats-inc.co.jp/）が提供する「ORICAL(R)」システムを活用した新サービスです。



両社は、競馬ファンに新たな体験価値を提供することを目指し、競馬の魅力や熱狂をデジタルコンテンツとして楽しめるサービス開発を進めてまいります。HEARTBEATSの電子トレカ領域における知見と、netkeibaが持つ競馬コンテンツ・ユーザー基盤を掛け合わせることで、新たな競馬体験の創出を目指します。



■今後の展開

「ウマトレカ」では、GIレース開催に合わせた期間限定企画や、歴代名馬特集、イベント連動施策など、競馬の魅力を多角的に楽しめるコンテンツを順次展開予定です。

今後も、競馬ファンの皆さまが“推し馬”との思い出を長く残し、共有できる新しい競馬体験の創出を目指してまいります。

netkeibaは、競馬ファンの裾野拡大と競馬産業全体の発展に貢献できるよう、今後も競馬の新しい楽しみ方を提供するコンテンツ・サービス開発に取り組んでまいります。

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■netkeibaについて

1999年12月開始。以来、競馬ファンはじめ競馬業界、馬産地、競馬国際化に貢献する“インターネットを活用した新しい競馬メディアの発展モデル”を追求。

現在はスマートフォン・パソコン向けに、最新ニュース、レース情報、著名人コラム、55万頭以上の競走馬データベース、海外・地方競馬情報など幅広い競馬コンテンツを提供。競馬ファン同士がつながるコミュニティ機能も展開し、国内最大級の競馬ポータルサイトとして支持を集めており、1か月のユーザー数は1,400万人を突破しています。

■サービス名称

『netkeiba』（ネットケイバ）

アプリ版：https://netkeiba.onelink.me/Wmzg/dou0qu34

スマートフォン版：https://sp.netkeiba.com/

パソコン版：https://www.netkeiba.com/

『ウマトレカ』

https://netkeiba.orical.jp/