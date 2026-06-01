【城西国際大学】観光学部生が英語ガイド実践研修　成田山新勝寺で訪日外国人客対応を学ぶ

城西国際大学英語ガイドを体験する学生たち英語ガイドを体験する学生たち

観光学部の柴崎小百合准教授のゼミナールに所属する学生7人が5月22日、成田山新勝寺において、地元ガイド団体「成田ボランティアガイドの会」の指導のもと、英語ガイドの手法を学ぶ実践型プログラムを実施しました。

学生たちは本プログラムで得た学びを生かし、10月に同寺を訪れる訪日外国人客に対して英語ガイドを行う予定です。

当日は、本学が2003年より交流を続けているアメリカ合衆国ジョージア州の私立大学、スペルマンカレッジの学生20人も参加しました。地元ガイド団体の会員が海外の学生に対し、英語で歴史や参拝作法を伝える様子を通して、学生たちは実践的なガイド技術や表現方法を学びました。

英語ガイドは約90分間にわたり行われ、学生たちはガイドの方がスペルマンカレッジの学生へ説明する様子を見学しながら、実践に生かせるよう熱心にメモを取り、学びを深めました。

英語ガイドを受けメモを取る学生（右）

観光学科３年生の岩崎晴輝さんは、「さりげない雑談を交えながら聞き手の心を掴むガイドの方の話し方に感銘を受けました。この経験を活かして外国人観光客の方々に丁寧で心のこもったガイドができるよう精進していきたいです」と、10月の英語ガイド実践に向けた意気込みを語りました。

今回、英語ガイドを学んだ観光学科の学生7人は、10月に英語ガイドデビューを予定しています。今後はデビューに向け、ガイド内容のブラッシュアップや台本の準備を進めていく予定です。