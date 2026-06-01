スタイルブレッド、ホテル・レストラン向け「グルテンフリーパン」を全面刷新！新たに「グルテンフリー 食パン」も登場

株式会社 スタイルブレッド

焼成冷凍パンの製造・販売を行う株式会社スタイルブレッド（本社：東京都港区、代表取締役：田中 知）は、2026年6月1日より、ホテルやレストランをはじめとする外食・宿泊産業や福祉施設等に向け、全面刷新した「グルテンフリーパン」および新商品「グルテンフリー 食パン」の提供を開始いたします。

近年、外食・宿泊業界では、インバウンド需要の拡大を背景に、多様な食習慣やアレルギーへの対応ニーズが高まっています。一方で、厨房における小麦との混入（コンタミネーション）管理や、提供オペレーションの負担が課題となっています。

当社はこうした現場の負担を軽減し、「食べる側も提供する側も安心できる食卓」を目指して、本商品の全面刷新およびラインナップの拡充を行いました。

今回刷新した「グルテンフリーパン」は、グルテンフリー専門店のレシピをもとに、国産米粉を100%使用して焼き上げました。これにより、従来のグルテンフリーパンの常識を覆すような、一口食べれば驚くほど「ふんわり・しっとり」とした食感が広がります。また、てんさい糖やこめ油など体にやさしい素材にこだわり、乳・卵・小麦を含むアレルギー特定原材料等29品目不使用という高い安全性を実現しました。制限食の枠を超え、誰もが「おいしいから選びたくなる」クオリティに仕上げています。本商品は「完全個包装」の状態でお届けし、そのまま自然解凍するだけで衛生的に提供できるため、現場の管理工数やオペレーション負荷を軽減します。

また、定番の「グルテンフリーパン（丸パン）」に加えて、15mm厚の「グルテンフリー食パン（スライス）」を新発売いたします。この薄さでありながらパサつきを感じさせないしっとり感を実現しています。シンプルにジャムを塗ったトーストから、乳・卵不使用の具材を挟んだサンドイッチまで、アレルギー対応の朝食バリエーションが豊かに広がります。

【商品概要】

商品名：グルテンフリーパン

国産米粉のやさしい甘みと、ふんわりもっちり食感が特長の丸パン。乳・卵・小麦を含むアレルギー特定原材料等29品目不使用。個包装で安心してご提供いただけます。

商品名：グルテンフリー食パン

国産米粉を100％使用した、しっとり食感が特長のスライス食パン。乳・卵・小麦を含むアレルギー特定原材料等29品目不使用。さまざまなシーンでご提供いただけます。

本商品は業務用商品としてご提供しており、詳細はスタイルブレッド公式サイトのオンラインカタログよりご確認いただけます。ご注文・お問い合わせも承っておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。

スタイルブレッドHP： https://stylebread.com/

業務用商品オンラインカタログ：https://stylebread.com/stylebread/products/

【会社概要】

会社名：株式会社スタイルブレッド

設立：2006年5月

代表者：代表取締役 田中 知

事業内容：パンの製造・販売

～沿革～

株式会社スタイルブレッドは、群馬県桐生市の大正時代から続くベーカリーをルーツに、2006年より冷凍パンの製造・販売を開始しました。代表・田中知がアメリカで出会った「おいしいパンを冷凍するからおいしい」という考えに感銘を受けたことがきっかけです。

自家製「桐生酵母」や国産小麦を使用し、低温長時間熟成製法で焼き上げたパンは、全国約5,000のホテルやレストランに選ばれています。2018年には家庭向けブランド「Pan&(パンド)」をスタートし、2024年5月より「STYLE BREAD」として定期購入サービスを展開。毎日に上質なパンのあるライフスタイルを提案しています。