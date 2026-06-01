“色もちつや蜜リップ”から甘めな印象のくすみピーチの限定色「リップガーディアンN　シロップラップティントL　50 ピーチドロップ」新発売！透明感カラーと蜜がけしたようなつやが続く！

株式会社エリザベス

リップガーディアンN シロップラップティントL

50 ピーチドロップ

限定1色 \1,500（税込\1,650） 数量限定

2026年6月22日(月）全国発売

＊表示価格はメーカー希望小売価格です。

大人の上質キレイの守護神「リップガーディアン」シリーズの「リップガーディアンN シロップラップティント」から透明感のある甘めな印象を演出する限定色「50 ピーチドロップ」が数量限定で登場します。

「シロップラップティント」は蜜あめ（シロップ）のようなつや、むちぷる唇な仕上がりや落ちにくさなどでご好評いただいているアイテムです。

塗布後、しばらくすると唇の上にトップコート層を形成し、色つや・うるおいをキープする機能性はそのままに、限定色はトレンド感のあるくすみピンクな粘膜カラー。多色ラメを配合しています。

外箱もピーチをモチーフにした限定デザインを採用しました。

限定色でこの夏、透明感カラーと蜜がけしたようなつや仕上がりをお楽しみください。

販売店：2026年6月22日（月）より全国のバラエティショップ、ドラッグストア、量販店、ISEHAN online storeなどで発売いたします。

＊一部お取り扱いのない店舗もございます。

＜商品特長＞

透明感カラーと蜜がけしたようなつやの“色もちつや蜜リップ”

■蜜あめのようなつや感 ～つやつや オイルフロート処方～

ウォーターティントにオイルを最大量※1 配合。

塗って3分程度でシロップのようなつやがあふれ、縦じわレス※2 なむちぷる唇に。

※1 リップガーディアンにおいて

※2 メイクアップ効果による

■塗ると変化！つやトップコートを形成！ 色・つや・うるおい長持ち

当社独自処方

塗ってしばらくすると、唇の上に透明なつやトップコート層を形成。

つやトップコート層が、色・つや・うるおいをキープし

つけたての仕上がりをガードします。

■唇の荒れ・乾燥を防ぎ、使うたびうるおう ～毎日使いたいリップケア処方～

保湿成分配合

月見草油、ローズヒップ油※3、ツバキ油、シアバター、ヒアルロン酸、セラミド

※3 カニナバラ果実油

■透明感カラー×蜜がけしたようなつや 限定1色 きらきらラメ入り

※4 メイクアップ効果による

■唇にフィットする柔らかい起毛チップ採用

■べたつかず、みずみずしい使い心地

■MADE IN JAPAN

より美しく仕上げるためのポイント

リップクリームなどは付けず、素の唇に塗布！

リップクリームなどは付けず、素の唇に塗布すると色が定着しやすくなります。

定着するまで、唇をこすり合わせずに待つ！

唇をこすり合わせるとトップコート層が形成されず、仕上がりがムラっぽくなったりつや感が減ってしまうため、定着するまで唇をこすり合わせず待ちます。

約3分後、つやが出てきたらトップコートができた合図！

リップを塗布して約3分後、つやが出てきたらトップコート層ができた合図です。

【好評販売中】 定番色

リップガーディアンN シロップラップティント ＜リップカラー＞

全4色 各\1,500（税込\1,650）

透明感カラーと蜜がけしたようなつやが続く “色もちつや蜜リップ” 。

唇の上にできたつやトップコート層が、ちゅるんとしたカラーをキープ。グラスなどにつきにくく色つや・うるおいが長持ちします。

リップガーディアンN シロップラップティント 左から 01 キャンディシロップ 、02 ローズミスト、03 チャイティー 、04 ポメロフィグ

透明感カラー×蜜がけしたようなつや きらきらラメ入り ［全4色］

LIPGUARDIANシリーズ

【好評販売中】

リップガーディアン メロウラッピングルージュ ＜リップカラー＞

全5色 各\1,400（税込\1,540）

塗ると変化！ジェルコートを形成！唇に密着する粘膜※5 生成ティントルージュ。

粘膜のようなしっとりしたツヤ仕上がりのジェルコート膜が色・ツヤ・うるおいをラッピング。つけたての仕上がりを守ります。

リップガーディアン メロウラッピングルージュ 左から 01 ラテムーン、03 ブラッディムーン、 04 カシスムーン、05 ピオニームーン、06 ミューズムーン

※5 粘膜のような質感や色のこと



ひと塗りで勝ち組リップが叶う、リアル粘膜カラー ～全5色～

■エリザベス公式サイト https://elizabeth.jp

