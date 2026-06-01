キャッスル・リゾート&ホテル　日本地区販売総代理店に株式会社パシフィックリゾートが就任

株式会社パシフィックリゾート

株式会社パシフィックリゾート（本社：東京都中央区、代表取締役：山内大輔）は、2026年6月1日より、ハワイを中心に展開するリゾートホテルブランド「キャッスル・リゾート&ホテル（Castle Resorts & Hotels）」の日本地区販売総代理店に就任いたしました。

キャッスル・リゾート&ホテルは、ハワイ・オアフ島、マウイ島、ハワイ島、カウアイ島、モロカイ島の他にアメリカ本土のネバダ州、ニュージーランドに施設を展開する老舗ホスピタリティブランドです。長期滞在に適したコンドミニアム型施設を中心に、多彩なスタイルの宿泊体験を提供しており、ハワイを愛する旅行者から高い支持を集めています。

株式会社パシフィックリゾートは、1985年の創業以来、ハワイをはじめとする海外リゾートの日本向け販売において豊富な実績を持ち、現在もEnterprise Mobility、Sea Life Park Hawaii、Wai Kai Adventure、Coral Crater Adventure Parkなど複数の海外ブランドの日本地区販売総代理店として活躍しています。今回のキャッスル・リゾート&ホテルとのパートナーシップにより、日本のお客様へさらに充実したハワイ・リゾート体験をお届けしてまいります。

■ ホームページURL- 公式サイト https://www.castleresorts.com/- 日本語公式サイト https://jp.castleresorts.com/- パシフィックリゾート紹介ページ https://pacificresorts.co.jp/gsa/castle/（各施設の施設情報がダウンロード可能）

■ 背景と目的

近年、ハワイへの個人旅行（FIT）需要はコロナ禍からの回復とともに力強く伸長しており、より自由度が高く、滞在体験を重視した旅行スタイルへのニーズが高まっています。ホテルへの短期滞在のみならず、コンドミニアム型施設での長期滞在やローカルな生活感を味わえる宿泊体験への関心も急速に拡大しています。

こうした市場環境の変化を踏まえ、株式会社パシフィックリゾートは、キャッスル・リゾート&ホテルの日本地区販売総代理店として、日本市場向けの販売促進・マーケティング活動を積極的に推進してまいります。日本語での予約サポートや旅行会社・メディアとの連携を通じ、キャッスル・リゾート&ホテルの魅力を日本の旅行者に広く発信します。

■ 代理店就任の概要- 就任日：2026年6月1日（月）- 対象ブランド：キャッスル・リゾート&ホテル（Castle Resorts & Hotels）- 対象地域：ハワイ（オアフ島・マウイ島・ハワイ島・カウアイ島・モロカイ島、その他）- 代理店業務内容：日本市場向け販売促進サポート・マーケティング、旅行会社、メディア対応■ 代表取締役コメント

「このたび、キャッスル・リゾート&ホテルの日本地区販売総代理店に就任できたことを大変光栄に思います。キャッスル・リゾート&ホテルは、ハワイを愛する旅行者に長く愛されてきた信頼のブランドです。コンドミニアム型の宿泊施設は、ホテルとは一味異なる『暮らすような旅』を提供しており、ハネムーンや家族旅行、長期滞在など、さまざまな旅のスタイルにお応えできます。

株式会社パシフィックリゾートは、創業以来ハワイをはじめとする海外リゾートの魅力を日本の皆様にお届けしてきた豊富な実績を持っています。キャッスル・リゾート&ホテルのブランド力と、私どもの日本市場における深い知見を掛け合わせ、日本のお客様がハワイでより豊かな体験をできるよう、全力でサポートしてまいります。」

株式会社パシフィックリゾート

代表取締役 山内大輔