ベイシア、高崎駅構内でデジタルサイネージ広告を掲出

株式会社ベイシア

株式会社ベイシア（本社：群馬県前橋市、代表取締役社長：相木孝仁）は、ブランドメッセージの認知向上を目的に、6月1日(月)より高崎駅新幹線改札内のデジタルサイネージにて動画広告の掲出を開始しました。県内有数のターミナル駅を活用した情報発信の取り組みとなります。

◆掲出の背景

在来線および新幹線が接続する高崎駅は、県内外から多くの利用者が行き交う主要ターミナル駅であり、通勤・通学・出張など日常の移動動線上で幅広い層に接点を持てる場所であることに加え、本社のある群馬県の主要な交通拠点において情報発信を行うことで、地域とのつながりを深め、地元をさらに盛り上げていきたいという想いのもと、今回の掲出を実施しました。

動画は、駅を利用する方の動線や視認環境を意識し、15秒という短い時間の中でメッセージが伝わる構成としています。通勤・通学、出張やお出かけなど、さまざまなシーンの合間に、ほんのひととき立ち止まっていただけるような映像を目指しました。今後も、本社所在地である群馬県をはじめとした地域との接点を大切にしながら、日常に寄り添った形で情報発信・コミュニケーションを行ってまいります。

◆広告掲出概要

・掲出場所：高崎駅新幹線改札内J・ADビジョン

・掲出期間：2026年6月1日(月)～30日(火)

・放映内容：15秒動画広告

※本広告で放映している動画は、下記URLよりご覧いただけます。

https://youtube.com/shorts/IHhcPt7eD4U

掲出イメージ