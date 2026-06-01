株式会社呼炉凪来

株式会社呼炉凪来（本店：東京都新宿区、代表取締役社長：高村 圭佑）が運営する「炉端とおでん 呼炉凪来（ころなぎらい）」は、2026年6月1日より、夏季限定企画「辛おでん」を全店で開始します。

本企画では、お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんが「夏の辛おでんアンバサダー」に就任。呼炉凪来の看板であるお通しのおでん食べ放題（税込550円）に、花椒・辛味噌・超激辛味噌を組み合わせ、夏らしく刺激的に楽しむ食べ方を提案します。

あわせて、ぱーてぃーちゃんが呼炉凪来で「夏の辛おでん」を体験するコラボ動画を公式Instagramで公開します。店頭では、動画に遷移できるQR付きPOPや、辛さの楽しみ方を紹介する卓上POPを展開します。

“夏におでん？”を、“夏こそ辛おでん”へ

おでんは冬の定番という印象が強い一方で、呼炉凪来では、店内のおでんカウンターで好きな具材を選べる体験が人気を集めています。

今回の「辛おでん」は、そのおでん体験を夏向けに再編集した企画です。熱々のおでんに、花椒のしびれ、辛味噌のコク、超激辛味噌の刺激を加え、冷たいドリンクとともに楽しむ。冷房の効いた店内で、辛さを選びながら味わう“夏のおでん”として提案します。

辛さは「1辛」「2辛」「鬼辛」「神辛」の4段階。好きなおでんの具に自由に組み合わせることで、自分好みの辛さを楽しめます。

夏季限定「辛おでん」の楽しみ方

「辛おでん」は、花椒・辛味噌・超激辛味噌を使って、呼炉凪来のおでんを夏仕様に楽しむ食べ方です。

花椒は、しびれと香りでおでんの味わいを引き締める調味料。

辛味噌は、コクとうま味を加える“ちょい辛”の味変。

超激辛味噌は、ひとつまみでもしっかり辛さを感じられる辛党向けの調味料です。

店内POPでは、辛さの目安として以下の4段階を紹介します。

1辛：辛味噌で、うま味あるちょい辛に。

2辛：花椒と辛味噌で、しびれとコクをプラス。

鬼辛：超激辛味噌で、辛党向けの刺激に。

神辛：花椒・辛味噌・超激辛味噌を組み合わせた、挑戦者向けの辛さに。

大根、こんにゃく、たまご、さつま揚げなど、具材ごとに辛さの合わせ方を変えられるのも特徴です。友人同士で「何辛にする？」と話しながら、好みの食べ方を見つけることができます。

ぱーてぃーちゃんが「夏の辛おでんアンバサダー」に就任

今回「夏の辛おでんアンバサダー」に就任したのは、すがちゃん最高No.1、信子、金子きょんちぃからなるお笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんです。

公式Instagramで公開するコラボ動画では、すがちゃん最高No.1が“最近行きつけの店”として呼炉凪来を紹介し、信子と金子きょんちぃを連れて来店。最初は「夏におでん？」と意外に感じる2人が、おでんカウンターで具材を選び、辛味噌や花椒で味を変えながら、呼炉凪来ならではの夏のおでん体験を楽しみます。

動画では、「おでんカウンター体験」「辛おでん体験」「ドリンク」「炉端焼き」の4つの要素を通じて、呼炉凪来の夏の楽しみ方を紹介します。

公式Instagramでコラボ動画を公開

ぱーてぃーちゃんが出演するコラボ動画は、呼炉凪来公式Instagramで公開予定です。

動画では、3人が実際に呼炉凪来を訪れ、おでんカウンター、辛おでん、ドリンク、炉端焼きを楽しむ様子を紹介します。店内の卓上POPからもQRコードでアクセスでき、来店者がその場で「辛おでん」の楽しみ方を確認できます。

公開先：呼炉凪来 公式Instagram

URL：https://www.instagram.com/koronagirai/?hl=ja

公開日：2026年6月1日より順次公開予定

実施概要

企画名：夏季限定「辛おでん」企画

アンバサダー：ぱーてぃーちゃん

実施開始日：2026年6月1日

実施期間：夏季限定、終了時期未定

対象店舗：炉端とおでん 呼炉凪来 全店

価格：お通しのおでん食べ放題 税込550円

内容：花椒、辛味噌、超激辛味噌を使った「辛おでん」の楽しみ方を、店内POPおよび公式Instagram動画で紹介

※提供内容は店舗状況により変更となる場合があります。

取材可能内容

本企画では、以下の内容について取材・撮影のご相談が可能です。

・店内のおでんカウンター

・夏季限定「辛おでん」の提供イメージ

・花椒、辛味噌、超激辛味噌を使った辛さアレンジ

・ぱーてぃーちゃん出演の店内POP

・公式Instagram動画と連動したQR導線

・呼炉凪来の店舗空間、炉端焼き、ドリンクメニュー

取材をご希望の際は、下記問い合わせ先までご連絡ください。

炉端とおでん 呼炉凪来について

「炉端とおでん 呼炉凪来」は、おでん食べ放題と炉端焼きを楽しめる居酒屋です。店内のおでんカウンターで好きな具材を選べるライブ感と、炉端焼きやドリンクを合わせて楽しめるにぎやかな空間が特徴です。

公式Instagram：https://www.instagram.com/koronagirai/

会社概要

会社名：株式会社呼炉凪来

代表者：代表取締役社長 高村 圭佑

設立：2024年8月1日

所在地：

東京事業所：東京都新宿区西新宿6-4-1 アイランドアトリウム2F（2303）

事業内容：飲食店経営・運営

URL：https://koronagirai.com/