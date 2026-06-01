生ゴミ処理の「手汚れ・散乱」を丸ごと解決！ひもで結んでそのままポイできる「ひも付き自立型水切りゴミ袋」が新登場

ネクスタ株式会社

包装資材、環境配慮関連商品の企画、開発、販売を行うネクスタ株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：鳥山浩司）は、キッチンの生ゴミ処理における「手が汚れる」「ゴミ箱の中で中身が散乱する」といったプチストレスを解消する新商品「ひも付き自立型水切りゴミ袋（30枚入）」を、2026年6月1日（月）より発売いたします。

「ひも付き自立型水切りゴミ袋」3つの製品特徴

１. ひも付きだから、ギュッと結んでポイ！手汚れ＆ゴミの散乱を防ぐ

袋の口にひもがついているため、ゴミが溜まったらひもを引っ張って口を閉じ、そのまま上から押さえるだけで、手を汚さずにしっかり水分を絞ることができます。

しっかりと結んでコンパクトな状態で捨てられるため、ゴミ箱の中で口が開いて生ゴミが散乱する心配もありません。（意匠出願中）

２. すっきりコンパクトに収納できる「ロールタイプ」

キッチン周りの限られた収納スペースを邪魔しない、ロール状のデザインを採用しました。

ミシン目が入っているため、使うときに1枚ずつ手軽に切り離すことができます。

３.キッチンが華やぐ！選べる爽やかな2色展開

機能性だけでなく、キッチンのインテリアや気分に合わせて選べる楽しさをプラスしました。

清潔感のある爽やかな【ブルー】と、温かみのあるポップな【オレンジ】の2色をご用意。

シンクに置くだけで、キッチンを明るく華やかに彩ります。

商品概要

商品名 ： ひも付き自立型水切りゴミ袋

内容量 ： 30枚入り（ロールタイプ・ミシン目入り）

カラー展開： ブルー、オレンジ

発売日 ： 2026年6月1日（月）

販売先 ： 全国のスーパーマーケット、ドラッグストアなど

ネクスタ株式会社

地球に優しい商品づくり、これこそネクスタの仕事です。

私たちは地球環境の保全、改良、進化が、人類共通の重要課題の一つであることを認識し、「包装文化の創造」を通して人と自然に優しい、豊かな社会づくりに貢献します。



【会社概要】

社名：ネクスタ株式会社

本社所在地：大阪府大阪市城東区今福西3‐2‐24

事業内容： 包装用品と環境保全関連商品の企画・開発・販売

設立： 1923年（大正12年）

HP：https://www.nexta.co.jp/