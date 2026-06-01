TEPCO i -フロンティアズ住宅設備機器保証の広報キャラクターに“かめりーの”が就任しました！

TEPCO i-フロンティアズ株式会社

この度、TEPCO i-フロンティアズ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 菊池英俊、以下「TEPCO i-フロンティアズ」）の提供する 『TEPCO i-フロンティアズ住宅設備機器保証（賃貸・分譲住宅用）』の広報キャラクターとして、“かめりーの”が就任しました。

［なぜ“かめりーの”が選ばれたのか？］

TEPCO i-フロンティアズ住宅設備機器保証は、メーカー保証が終了した後も、メーカー保証と同等の無償修理・交換を保証する、“メーカー保証の延長サービス”です。TEPCO i-フロンティアズ住宅設備機器保証がお届けする“長く続く、安定した着実なサポート”を表現するため、「長寿」「安定感」「着実性」そして「守り神」のイメージを持つ“カメ”をモチーフとしたキャラクターを選びました。

［かめりーのから就任のごあいさつ］

「こんにちは～♪TEPCO i-フロンティアズ住宅設備機器保証をわかりやすく、楽しくお伝えするお仕事を任された、かめりーのだよ！一緒に保証を使って、みんなでラクしようよ～♪はじめてのお仕事として、Xのアカウントも作ってみたよ。応援・フォロー、どうぞよろしくお願いしま～す♪（・・さ～て、ひと仕事終わったから、そろそろお昼寝しよ～っと♪）」

Xのアカウントはこちら：https://x.com/TiF_kamerino（アカウント名：かめりーの【公式】）

［住宅設備機器保証サービス 広報キャラクター かめりーの プロフィール］

広報キャラクターとして、住宅設備機器保証や住宅関連の便利な情報をお知らせすることになった男の子カメ。

でも本人は仕事に関係ないのんきな投稿もする気満々。手元のマラカスが光ったときが、保証申請のお知らせ。

一緒にサービスを守る、個性豊かな仲間がいる（らしい）。

［TEPCO i-フロンティアズ住宅設備機器保証 について］

TEPCO i-フロンティアズ住宅設備機器保証は、対象設備が故障した際、当該設備を修理・交換することを内容とする保証サービスです。メーカー保証が終了した後も、メーカー保証と同等の無償修理・交換を保証するメーカー保証の延長サービスとなります。TEPCO i-フロンティアズ住宅設備機器保証は、「賃貸住宅用」ならびに「分譲住宅用」を提供しています。また、賃貸物件の退去時に発生する原状回復工事において、賃貸オーナー様の負担分となる原状回復費用を一定金額まで保証する「原状回復保証」もあわせて提供しています。

https://www.tepco-if.com/hosho

［TEPCO i-フロンティアズ株式会社 会社概要］

設立 ：2017年9月19日

代表者 ：菊池 英俊

所在地 ：東京都千代田区丸の内2-1-1

事業内容 ： 引越れんらく帳、TEPCO i-フロンティアズ 住宅設備機器保証

URL ：https://www.tepco-if.com/

［本件に関する取材ご依頼等 プレスお問い合わせ先］

TEPCO i-フロンティアズ株式会社 広報担当

Mail: tif.hosho.press@tepco-if.com