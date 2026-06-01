株式会社ADKエモーションズ

株式会社ADKエモーションズは、Myethosが展開するDioramaシリーズの新商品として、ゲーム『崩壊：スターレイル』より「Diorama カフカ 待つのみ Ver.」の予約を2026年5月31日より受付中。



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https://myethos.jp/products/6942630834515?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=0528_adk(https://myethos.jp/products/6942630834515?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=0528_adk)

「彼女は待つのみ、早々に網を張ったクモのように。」

燭火が冷ややかな額縁を照らし、薔薇はその奥に潜む鋭さをそっと包み込む。カフカは額縁の中から身を乗り出し、視界に入るすべてを悠然と掌握する。髪の間には微かな煌めきが潜み、丹念に仕立てられたコートには、まだ露わにならない鋭意が漂う。肌に沿う手袋が細くしなやかな指先を包み、彼女は優雅に銀のフォークを手に取る。その所作は、あくまでゆったりと、焦ることなく――獲物を追う必要などない。網は、すでに張り巡らされているのだから。

ゲーム『崩壊：スターレイル』より、Dioramaシリーズ新作「カフカ 待つのみ Ver.」が登場。本製品は、多層レリーフ技法により奥行きのある立体的な視点を表現。まるでカフカが平面の境界を越え、光円錐のイラストからこちらへ身を乗り出しているかのような仕上がりです。付属のスタンドで飾ることはもちろん、パーツを取り外して壁掛けでの展示もお楽しみいただけます。

特製のフレーム型ベースにはライト機能を内蔵。燭火を灯せば、暗がりの中に潜む彼女の精密な企てが、ゆっくりと浮かび上がります。



開拓者よ、君はすでに彼女の紡いだ網の中に足を踏み入れているのではないか？

【商品情報】

商品名：Diorama カフカ 待つのみ Ver.

作品名：崩壊：スターレイル

仕様：H約25.1cm × W約16.6cm × D約10.3cm／PVC&ABS&金属

JAN：6942630834515

価格：14,905円（税込）



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【販売期間】

予約期間：2026年5月31日21:00~2026年7月31日23:59

発売日：2027年2月予定

【商品について】

※掲載の写真は開発中のサンプルです。実際の商品とは一部仕様が異なる場合がございます。

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※製品は出荷前に検品を行っておりますが、輸送時の外装の細かな傷やへこみにつきましては、著しい破損を除き交換・返品の対象外となります。

※商品の塗装は商品個々に多少の差異があります。予めご了承ください。

【著作権表記】

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■Myethos Japan online store概要

Myethos Japan online storeでは同社の日本公式ECショップとしてオリジナルブランド「Gift+」シリーズを始め、今後日本で発売する商品の予約や新商品情報をいち早くお届けしています。



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■Myethosについて

Myethos (ミートス)は、アニメ・マンガ・ゲームを愛するすべてのファンを対象に、世界トップクラスのクオリティを誇るスケールフィギュアや関連商品を企画から制作・製造・販売まで一貫して行う企業です。高度なデザイン力と精密な造形技術を駆使し、芸術作品とも呼べるフィギュアを生み出しています。その圧倒的な造形美と細部に宿るこだわりと、オリジナル作品やライセンス商品を通じて、お客様に新たな感動を届けることを使命とし、常に次世代のフィギュア表現を切り開いていきます。



Myethos公式ホームページ：http://www.myethos.cn/ (http://www.myethos.cn/)

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■ADKエモーションズのフィギュア事業について

ADKエモーションズは、従来のアニメのコンテンツ＆ライツマネジメントサービスに加え、MD・EC事業など様々な事業領域の強化により、あらゆる顧客接点において人々の心を動かす豊かな体験を届けてまいります。