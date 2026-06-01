「氷」を使った熱中症対策・スポーツアイシングを学ぶ副教材を制作

コア・コクボホールディングス株式会社

小久保製氷冷蔵株式会社（KOKUBOグループ、千葉県八千代市、代表取締役社長：酒井 東洋士、以下小久保製氷）は、教育分野における地域・社会貢献を目的に、2026年６月より東京・大阪など小学校4・5・6年生の児童を対象に小学校副教材「未来クリエーター氷の”冷やすチカラ”にどきどき」を50,000部配布します。熱中症の正しい知識や対処法、またスポーツアイシングなど「氷」の活用術や身近にある氷の”冷やすチカラ”を知っていただき、生活に役立てていただける内容です。また「氷のキャラクター」コンテストを実施し、2026年10月以降に結果を発表します。

「氷の”冷やすチカラ”にどきどき」「熱中症予防啓発ポスター」●「未来クリエーター氷の”冷やすチカラ”にどきどき」概要

「ミラクリ（未来クリエーター）」は、株式会社ソーシャルサービスが企業と連携して副教材を制作し、無料で配布する学校教育支援事業です。小久保製氷冷蔵は「未来クリエーター氷の”冷やすチカラ”にどきどき」を制作し、2023年から2025年で253,000部を配布しました。2026年度も取組を継続し50,000部を配布します。また、新たに「熱中症予防啓発ポスター」を制作し校内における啓発への取組も実施します。

配付エリア： 10道都県（北海道、東京、埼玉、千葉、群馬、静岡、大阪、兵庫、福岡、大分）

配布数 ：「未来クリエーター氷の”冷やすチカラ”にどきどき」 50,000部

熱中症予防啓発ポスター 約2,600枚

■目次

●氷って、すごい!! ●スポーツの疲れやケガに！

●熱中症に気をつけよう！ ●熱中症をふせぐには？

●わが家の熱中症対策！ ●熱中症対策ドリンクの作り方

●「氷のキャラクター」絵画コンテスト概要

「未来クリエーター氷の”冷やすチカラ”にどきどき」の応募ページで、かっこいい、かわいいと思うオリジナルの氷のキャラクターを描いて応募できる「氷のキャラクターコンテスト」です。応募いただいた作品の中から、厳正な審査のうえ、ロックアイス賞、ミラクリ賞、未来賞の入賞者を決定します。コンテスト結果は、2026年10月以降に公式ホームページで公開予定です。

●「氷のキャラクター」絵画コンテスト概要

KOKUBOグループは、ロックアイスの「冷やすチカラ」で社会貢献活動を実施しています。千葉県の中学校を対象とした交流授業の実施や全国の小学校への書籍の寄贈、また熱中症対策やスポーツアイシングを訴求する冊子の配布をしています。また八千代市内の小学校・中学校にロックアイスの提供し、夏場の熱中症対策にご活用いただいています。

「こだわりと情熱！ かちわり氷」

熱中症啓蒙冊子

スポーツアイシングBOOK

●「ロックアイス」について

KOKUBOグループの小久保製氷冷蔵が、1973年に砕いた氷を袋に詰めた「かちわり氷」を「ロックアイス(R)」のブランドで発売開始し、2023年10月にロックアイス誕生50周年を迎えました。アウトドア、パーティ、家飲みなど様々なシーンはもちろん、ロックアイスの“冷やすチカラ”を活かしスポーツ分野・暑さ対策にもご使用いただいております。

※「ロックアイス」は、小久保製氷冷蔵の登録商標です

●『熱中症予防 声かけプロジェクト』へ参画

小久保製氷冷蔵は、KOKUBOグループを代表し『熱中症予防 声かけプロジェクト』の賛同企業として、ロックアイスの”冷やすチカラ”を活用した暑さ対策などの活動をより一層推進しております

●KOKUBOグループについて

KOKUBOグループは、全国に工場と販売網を持ち、代表商品である「ロックアイス(R)」をお客様にお届けすることを通じて「氷が育む豊かな食文化の創造」に従業員一同取り組んでおります。ロックアイスの新たな可能性を追求し、スポーツアイシングや熱中症対策などを通した社会貢献活動やプロ・学生スポーツチームとの様々な取組を行っております。

また、KOKUBOグループでは、トレーニングジムを設置するなど従業員の健康増進に積極的に取り組んでおり、「健康経営優良法人2026（中小規模法人部門）」に認定されています。今後も健康保持・増進を経営課題とし、より良い職場づくりを進めてまいります。

≪会社概要≫

社名：コア・コクボホールディングス株式会社

所在地：千葉県船橋市本町3-36-30 R.I.C.ビル9F・10F

代表取締役社長：小久保 龍平

設立：2016年5月

グループHP：https://kokuboice.co.jp/

≪グループ企業≫

社名：小久保製氷冷蔵株式会社 ・株式会社東日本コクボ・株式会社北海道コクボ

所在地：千葉県八千代市村上1739-4 ・株式会社東海コクボ・株式会社西日本コクボ

代表取締役社長：酒井 東洋士 ・株式会社九州コクボ

設立：1969年9月 ・KOKUBO ROCK ICE (THAILAND) CO.,LTD.他