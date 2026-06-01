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「止められない医療情報システム」を支えるネットワークとは。IT-BCP・ITレジリエンス強化ソリューションをご紹介- 国際モダンホスピタルショウ2026に出展 -
アライドテレシス株式会社（本社 東京都品川区、代表取締役社長 サチエ オオシマ）は、2026年7月8日（水）から10日（金）まで東京ビッグサイトで開催される「国際モダンホスピタルショウ2026」に出展。また、オンライン展示である「ホスピタルショウオンライン」に6月1日（月）から7月10日（金）の間、出展します。
近年の医療業界を取り巻く環境は、これまで以上に大きく変化しています。DXの推進、診療報酬改定や安全管理ガイドラインへの対応、さらには医療機関を標的としたサイバー攻撃への備えなど、対応すべき事項は増加しています。
また、AI・クラウドの活用や医療機器とネットワークとの連携範囲が広がる中で、それらを下支えするITインフラの更新や見直しが求められますが、現場では慢性的な人手不足や、ネットワーク機器の老朽化、構成の複雑化などにより、「止められない医療システムを、限られた人員でどう守り・どう運用していくか」が大きな課題となっています。
こうした背景を踏まえ、弊社はITインフラの観点から、病院・医療施設が直面する課題を解決するソリューションを実際の導入事例も交えてご紹介します。
さらには、パートナー企業との連携による、現場の運用実態に即したソリューションについても合わせてご提案します。
医療機関におけるITインフラ構築に不安や疑問などを抱えているご担当者様のお役に立てる情報を発信する充実した内容となっております。当社ブースへのたくさんの方のご来場・ご参加を心よりお待ちしております。
当社オンラインブースでも、これらのソリューション情報を紹介していますので、ぜひご覧ください。
アライドテレシスブースURL：https://www.noma-hs.com/module/booth/438028/418013
※ページの閲覧にはホスピタルショウオンラインへの参加登録およびログインが必要です。
■ 出展内容（アライドテレシスブース…西展示棟2ホール 小間番号：154）
＜テーマ＞
「ITインフラの課題解決を伴走支援
−診療報酬改定・安全管理ガイドライン・IT-BCP/ITレジリエンス−」
＜セキュリティ対策＞
・専門アナリストによるセキュリティログ監視・分析（マネージドセキュリティサービス）
・安全性／運用性に優れたオフラインデータバックアップ（AT-Offline Manager）
・病院職員様向け情報セキュリティ研修（Net.Campus）
・ネットワーク全体の可視化・異常検知と自律型制御（NDR、AMF-SEC）
（協力出展：ダークトレース・ジャパン株式会社）
・多要素認証・院外からのリモートアクセス時の認証強化
（協力出展：株式会社ソリトンシステムズ）
＜院内無線LAN（Wi-Fi）＞
・ネットワークの高速化・帯域強化を実現する製品ラインナップ
・最適な院内Wi-Fi環境の構築（AWC）
＜ITシステム・ネットワーク運用支援＞
・ネットワーク運用の可視化・クラウド管理による運用負荷軽減
（VistaManagerシリーズ、Allied OneConnect）
・ネットワークの24時間365日リモート監視（Net.Monitor）
＜IT-BCP・ITレジリエンス＞
・障害時の機器の早期復旧（AMF PLUS）
・ネットワーク機器の電源保護（UPS）
（協力出展：オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社）
・止まらない医療を支える統合仮想化基盤（HCI）
■ 出展者プレゼンテーションセミナー
日 時：2026年7月8日（水）13:30〜14:00
会 場：東京ビッグサイト西4ホール内特設（HB）会場（定員 100名）
＋ホスピタルショウオンライン上でのライブ配信
演 題 名 ：「今、医療機関が備えるべきITインフラとは（仮）」
■ ホスピタルショウオンライン
会 期：2026年6月1日（月）〜7月10日（金）※アーカイブ：7月13日（月）〜31日（木）
＜アライドテレシスブースURL＞
https://www.noma-hs.com/module/booth/438028/418013
※ページの閲覧にはホスピタルショウオンラインへの参加登録およびログインが必要です。
【開催概要】
名 称：国際モダンホスピタルショウ2026
テ ー マ：共創が拓く 健康・医療・福祉の未来 〜人とテクノロジーが築く安心社会〜
会 期：2026年7月8日（水）〜10日（金）10:00〜17:00
オンライン開催：2026年6月1日（月）〜7月10日（金）
※7月13日（月）〜7月31日（木）はアーカイブ期間となります。
会 場：東京ビッグサイト西展示棟1,2,4ホール／オンライン
主 催：一般社団法人 日本病院会／一般社団法人 日本経営協会
特別協力：公益社団法人 日本看護協会
参加登録：詳細は展示会ホームページをご覧ください。
https://www.noma-hs.com/
展示内容などの詳細は当社ホームページをご覧ください。
https://www.allied-telesis.co.jp/event/exhibit/mhs2026/
（注）出展内容および講演内容は予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。最新の情報は当社ウェブサイトをご覧ください。
（注）記載されている商品またはサービスの名称等はアライドテレシスホールディングス株式会社、アライドテレシス株式会社およびグループ各社、ならびに第三者や各社の商標または登録商標です。
<< ニュースリリースに対するお問合せ先>>
アライドテレシス株式会社 マーケティングコミュニケーション部
E-mail： pr_mktg@allied-telesis.co.jp
TEL：03-5437-6042 URL：https://www.allied-telesis.co.jp
アライドテレシス株式会社 東京都品川区西五反田7-21-11第2TOCビル
関連リンク
展示内容などの詳細は当社ホームページをご覧ください。
https://www.allied-telesis.co.jp/event/exhibit/mhs2026/
近年の医療業界を取り巻く環境は、これまで以上に大きく変化しています。DXの推進、診療報酬改定や安全管理ガイドラインへの対応、さらには医療機関を標的としたサイバー攻撃への備えなど、対応すべき事項は増加しています。
こうした背景を踏まえ、弊社はITインフラの観点から、病院・医療施設が直面する課題を解決するソリューションを実際の導入事例も交えてご紹介します。
さらには、パートナー企業との連携による、現場の運用実態に即したソリューションについても合わせてご提案します。
医療機関におけるITインフラ構築に不安や疑問などを抱えているご担当者様のお役に立てる情報を発信する充実した内容となっております。当社ブースへのたくさんの方のご来場・ご参加を心よりお待ちしております。
当社オンラインブースでも、これらのソリューション情報を紹介していますので、ぜひご覧ください。
アライドテレシスブースURL：https://www.noma-hs.com/module/booth/438028/418013
※ページの閲覧にはホスピタルショウオンラインへの参加登録およびログインが必要です。
■ 出展内容（アライドテレシスブース…西展示棟2ホール 小間番号：154）
＜テーマ＞
「ITインフラの課題解決を伴走支援
−診療報酬改定・安全管理ガイドライン・IT-BCP/ITレジリエンス−」
＜セキュリティ対策＞
・専門アナリストによるセキュリティログ監視・分析（マネージドセキュリティサービス）
・安全性／運用性に優れたオフラインデータバックアップ（AT-Offline Manager）
・病院職員様向け情報セキュリティ研修（Net.Campus）
・ネットワーク全体の可視化・異常検知と自律型制御（NDR、AMF-SEC）
（協力出展：ダークトレース・ジャパン株式会社）
・多要素認証・院外からのリモートアクセス時の認証強化
（協力出展：株式会社ソリトンシステムズ）
＜院内無線LAN（Wi-Fi）＞
・ネットワークの高速化・帯域強化を実現する製品ラインナップ
・最適な院内Wi-Fi環境の構築（AWC）
＜ITシステム・ネットワーク運用支援＞
・ネットワーク運用の可視化・クラウド管理による運用負荷軽減
（VistaManagerシリーズ、Allied OneConnect）
・ネットワークの24時間365日リモート監視（Net.Monitor）
＜IT-BCP・ITレジリエンス＞
・障害時の機器の早期復旧（AMF PLUS）
・ネットワーク機器の電源保護（UPS）
（協力出展：オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社）
・止まらない医療を支える統合仮想化基盤（HCI）
■ 出展者プレゼンテーションセミナー
日 時：2026年7月8日（水）13:30〜14:00
会 場：東京ビッグサイト西4ホール内特設（HB）会場（定員 100名）
＋ホスピタルショウオンライン上でのライブ配信
演 題 名 ：「今、医療機関が備えるべきITインフラとは（仮）」
■ ホスピタルショウオンライン
会 期：2026年6月1日（月）〜7月10日（金）※アーカイブ：7月13日（月）〜31日（木）
＜アライドテレシスブースURL＞
https://www.noma-hs.com/module/booth/438028/418013
※ページの閲覧にはホスピタルショウオンラインへの参加登録およびログインが必要です。
【開催概要】
名 称：国際モダンホスピタルショウ2026
テ ー マ：共創が拓く 健康・医療・福祉の未来 〜人とテクノロジーが築く安心社会〜
会 期：2026年7月8日（水）〜10日（金）10:00〜17:00
オンライン開催：2026年6月1日（月）〜7月10日（金）
※7月13日（月）〜7月31日（木）はアーカイブ期間となります。
会 場：東京ビッグサイト西展示棟1,2,4ホール／オンライン
主 催：一般社団法人 日本病院会／一般社団法人 日本経営協会
特別協力：公益社団法人 日本看護協会
参加登録：詳細は展示会ホームページをご覧ください。
https://www.noma-hs.com/
展示内容などの詳細は当社ホームページをご覧ください。
https://www.allied-telesis.co.jp/event/exhibit/mhs2026/
（注）出展内容および講演内容は予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。最新の情報は当社ウェブサイトをご覧ください。
（注）記載されている商品またはサービスの名称等はアライドテレシスホールディングス株式会社、アライドテレシス株式会社およびグループ各社、ならびに第三者や各社の商標または登録商標です。
<< ニュースリリースに対するお問合せ先>>
アライドテレシス株式会社 マーケティングコミュニケーション部
E-mail： pr_mktg@allied-telesis.co.jp
TEL：03-5437-6042 URL：https://www.allied-telesis.co.jp
アライドテレシス株式会社 東京都品川区西五反田7-21-11第2TOCビル
関連リンク
展示内容などの詳細は当社ホームページをご覧ください。
https://www.allied-telesis.co.jp/event/exhibit/mhs2026/