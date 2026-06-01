【夏のいちご栽培】千葉県印西市の太陽光利用型植物工場で見学ツアー開催

日栄インテック株式会社

日栄インテック株式会社（以下、当社）は、2026年7月15日（水）、千葉県印西市にある当社の太陽光利用型植物工場・栽培ハウスにて、施設見学ツアーを開催いたします（運営協力：株式会社マイナビ『マイナビ農業』)。

本見学ツアーでは、夏季でもいちご栽培が可能な環境制御型ハウスを中心に、年間を通じた安定生産（周年栽培）を目指す次世代栽培設備をご覧いただけます。また、当日はイチゴテック・宮崎大輔様からのセミナーも実施を予定しています。

■概要

一般的に、いちごは高温期の栽培が難しく、夏場の生産や安定供給には課題があります。

当社の施設では、太陽光を活用しながら、温度・湿度などの生育環境を制御することで、夏季を含めた周年栽培への挑戦を進めています。

近年、いちご市場では業務用需要の拡大、観光・贈答需要、輸出ニーズなどを背景に、年間を通じた安定供給体制への関心が高まっています。

本見学ツアーでは、そうした市場ニーズに対応する新しい栽培モデルとして、実際の施設や設備をご覧いただけます。太陽光利用型植物工場の導入を検討される事業者様に向け、実際の施設・栽培環境・運営イメージをご覧いただける内容となっております。

太陽光利用型植物工場外観様々な品種を試験栽培しております

■このような方におすすめです

・夏場のいちご生産に課題を感じている生産者様

・いちごの周年供給体制を構築したい企業様

・高単価作物による新規農業参入をご検討中の法人様

・観光農園・直売・業務用向けで差別化を図りたい方

・環境制御型ハウスの導入を検討されている方

■見学内容（一例）

・夏季いちご栽培に取り組むハウス見学

・高設ベンチ・環境制御設備の紹介

・周年栽培に向けた取り組み説明

・栽培品種・販売活用事例の紹介

収穫の様子

■お申込み・関連情報

本イベントの詳細や、申込みにつきましては、下記よりご覧いただけます。

・マイナビ農業様 農業イベント告知記事

【URL】https://agri.mynavi.jp/2026_05_29_487846/

・イチゴテック 宮崎大輔様 弊社ハウス紹介及び見学ツアー紹介動画（YouTube）

【URL】https://youtu.be/AaxK2YTVj28

・参加申込フォーム

【URL】https://survey.mynavi.jp/cre/?enq=FEQGjUHXopA%3d

■日栄インテック株式会社について

日栄インテックは、インフラ事業で培ってきた技術力を活かし、農業分野への事業拡大を進めています。人口増加や気候変動などの社会課題が深刻化する中、当社は「食と農の新しい価値創造」を掲げ、持続可能かつ効率的な生産体制の実現に取り組んでいます。

【会社概要】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/59192/table/47_1_ddbf86be77271a787f48586b6a55c740.jpg?v=202606011151 ]

【本件に関するお問い合わせ先】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/59192/table/47_2_cbe77ddcdeffcb17d58f646ab9e78305.jpg?v=202606011151 ]