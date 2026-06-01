「ローソン銀行ATMでのチャージ&d払い残高からのお買物でdポイント抽選キャンペーン」を開催！

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）は、「ローソン銀行ATMでのチャージ&d払い残高からのお買

物でdポイント抽選キャンペーン」を、2026年6月1日（月）から2026年6月30日（火）まで開催しま

す。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/118641/table/830_1_652386d5885c488f5aa78614a0fdf913.jpg?v=202606011151 ]

ドコモは今後も、「d払い(R)」の利便性向上を通じ、お客さまの毎日がおトクで、楽しく、便利な生活になるよう努めてまいります。

※1. d払い残高のご利用にあたり、利用登録が必要になります。詳細は、以下サービスサイトをご確認ください。

https://service.smt.docomo.ne.jp/keitai_payment/guide/wallet/zandaka.html

※2. ネット加盟店を含むローソン以外の加盟店でのお買物も対象となります。一部対象外加盟店もございますので、詳細は、

キャンペーンサイトをご確認ください。

※3. キャンペーン期間中に複数回決済し、d払い残高によるお買物合計金額が500円以上の場合もキャンペーン対象となりま

す。チャージやお買物の回数にかかわらず、1回線または「dアカウント(R)」1アカウントにつき1回の抽選です。なお、d

ポイント利用によるお買物はキャンペーン対象外です。

※4. キャンペーン期間中に正常にチャージおよびお買物完了とならなかった場合は、キャンペーン対象外となります。

※5. システムの都合により、進呈が遅れる場合がございます。

*「d払い」「dアカウント」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。