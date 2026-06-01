Beyondge Capital、ゼネラルパートナー制を導入

Beyondge株式会社

スタートアップと共に成長するアクセラレーションキャピタル「Beyondge Capital」を展開するBeyondge株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：野上 隆徳、以下「Beyondge」）は、Beyondge Capitalの体制強化に向けて、ゼネラルパートナー制（以下「GP制」）を導入します。本制度のもと、Beyondge CSO（Chief Strategy Officer）の小高 康太が代表パートナーに就任し、野上 隆徳、清水 道浩、石川 拓也の3名がゼネラルパートナー（以下「GP」）に就任することをお知らせします。代表パートナーを含むGP4名体制で、投資・伴走の意思決定の質を一段引き上げ、ポートフォリオ全体の共創を加速します。

新体制の概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/116962/table/31_1_ec6ace995516f27f0180f23b655a0e4c.jpg?v=202606011151 ]

※株式会社リライトキャピタルは、スタートアップM&Aを強みとするBeyondgeグループ企業です

背景｜9社の伴走で見えた、次のフェーズ

Beyondge Capitalは2024年4月の立ち上げ以降、スタートアップへの出資と経営参画を積み重ね、ロボティクス、ペットテック、HR、バイオ、セキュリティ、マーケテック、AIエージェントなど多様な領域にわたる9社のポートフォリオを構築してきました。

各社へのCXO就任・経営参画を続けるなかで、出資先同士が顧客・採用・技術で繋がり始め、大企業との共創機会も具体の事業として動き出しています。一社一社の伴走から、ポートフォリオを束ねたレバレッジへ──Beyondge Capitalは、その次の段階に踏み出します。

意思決定の質をさらに引き上げ、ソーシング・投資判断・経営参画・イグジット設計までを、個人ではなく組織として集合的に担う──それがGP制の狙いです。

代表パートナー｜小高康太

プロフィール

名前：小高康太

Beyondge株式会社 CSO（Chief Strategy Officer）／Beyondge Capital 代表パートナー

医療・介護系の上場ベンチャー エス・エム・エス、グローバルコンサルティングファーム デロイトトーマツコンサルティング等での経験を経て現在に至る。戦略・M&A・組織・ガバナンス等を専門領域とし、現在もペットテックスタートアップ Pontely 社外取締役等を兼務。スタートアップと大企業、投資家と実行者、戦略と現場を行き来しながら、戦略策定から事業実装までを一貫して担う立場で、Beyondge Capitalの伴走モデルを牽引する。

コメント

Beyondge Capitalは、「お金を出して終わり」のVCではありません。経営に入り、事業をつくり、人を採り、イグジットまで設計し、M&AやIPOに向けた実行まで一緒に行う──私たちはそういう泥臭い支援を出資先と積み重ねてきました。新体制では、その当事者性をさらに研ぎ澄ましながら、ポートフォリオ同士・大企業群との「共創の網の目」を太くしていきます。野上・清水・石川という3名のGPと共に、Beyondge Capitalにしかできない伴走モデルを次のフェーズへ進めていきます。

Beyondge Capitalについて

Beyondge Capitalは、Beyondgeのスタートアップ投資・バリューアップを担う取り組みであり、「Beyond Growth with You」をコンセプトに、「出資して終わりではない、スタートアップと共に成長するアクセラレーションキャピタル」として、CXO就任・経営参画を起点とした一気通貫の伴走を強みとしています。

特徴：投資にとどまらない「経営の当事者」としての伴走

Beyondge Capitalの伴走スタイルは、月次の限定的なアドバイザリーやスポットでの資金調達支援にとどまりません。CXO就任・経営参画を起点に、戦略立案・新規事業立上・採用・広報・イグジット設計・M&A実行までを一気通貫で担う「経営の当事者」として、出資先と同じ船に乗ることを基本姿勢としています。

投資・伴走基準

Beyondge Capitalは、以下の3つの問いに照らして投資・伴走の意思決定を行っています。

- 経営の当事者として、長く伴走できる相手か- Beyondgeの強みと出資先の強みが、互いに噛み合うか- ポートフォリオや大企業との掛け算で、価値を増幅できるか

詳しくはこちら

https://www.beyondge.com/column/beyondge-capital

ポートフォリオ（2026年4月末時点・全9社）

Senxeed Robotics株式会社──サービスロボットで社会実装を推進

Senxeed Roboticsは、2020年に設立されたサービスロボットの企画・開発・運用を行うスタートアップ

▼ 公式サイト：https://www.senxeed.com

▼ 事例記事：https://www.beyondge.com/casestudy/senxeed-robotics-x-beyondge

株式会社ポンテリー（Pontely）──ペットの「一生」を科学で支える

ポンテリーは、ペットの遺伝子検査を起点に、お散歩IoTデバイス「Pontely Tag」、健康管理アプリ、そして健康ペットフード「Wolf Insight」まで、ペットのライフサイクル全体をカバーする事業を展開するペットテックスタートアップ

▼ 公式サイト：https://www.pontely.com

▼ 事例記事：https://www.beyondge.com/casestudy/pontely-x-beyondge

株式会社NEWONE──エンゲージメント向上で組織を変える

NEWONEは、企業のエンゲージメント向上を中心とした組織開発・人材育成コンサルティングを展開するHRスタートアップ

▼ 公式サイト：https://new-one.co.jp

▼ プレスリリース：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000116962.html

▼ 事例記事：https://www.beyondge.com/casestudy/newone-x-beyondge

株式会社Secual──スマートセキュリティで「安心な暮らし」を実現

Secualは、工事不要で導入可能なホームセキュリティサービス「Secual Home」をはじめ、スマートタウン統合サービス「NiSUMU」、賃貸住宅向け「NiSUMU RENT」、高齢者向け見守りサービス「NiSUMU CARE」など、暮らしの安心を包括的に支えるホームテックスタートアップ

▼ 公式サイト：https://secual-inc.com

株式会社AntAI──業界特化型AIエージェントで日本のAI活用を加速

AntAIは、Beyondgeとシリアルアントレプレナーの石川拓也氏が共同で2026年3月に設立した、AIエージェント事業を専門とするスタートアップ

▼ プレスリリース：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000023.000116962.html

talentbook株式会社──「働く人」を通じた採用ブランディング

talentbook（旧PR Table）は、企業の採用ブランディングプラットフォーム「talentbook」を運営するHRテックスタートアップ

▼ 公式サイト：https://talentbook.co.jp

▼ プレスリリース：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000116962.html

PLAINER株式会社──SaaS企業の営業を変えるデモプラットフォーム

PLAINERは、SaaS企業向けにノーコードでインタラクティブなデモコンテンツを作成・運用・分析できるプラットフォームを提供するマーケテックスタートアップ

▼ 公式サイト：https://service.plainer.co.jp

▼ プレスリリース：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000116962.html

AOI Biosciences株式会社──ネオセルフ理論で医療の未来を拓く

AOI Biosciences（旧Revorf）は、感染症と自己免疫疾患領域に特化した検査・創薬事業を展開するバイオスタートアップ

▼ 公式サイト：https://www.aoibio.com

▼ プレスリリース：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000010.000116962.html

株式会社ラフール──データとAIで組織のウェルビーイングを可視化

ラフールは、組織のウェルビーイングと人的資本経営をデータとAIで支援するHRテックスタートアップ

▼ 公式サイト：https://corp.lafool.co.jp

▼ プレスリリース：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000012.000116962.html

Beyondge株式会社について

Beyondge株式会社は、「あたらしい世界のその先へ」をビジョンに掲げ、スタートアップの創出・育成・イグジット支援と、大企業のグロースハックを強みとするイノベーションスタジオです。事業、採用、投資、M&A、テクノロジーの5つの領域から、顧客の変化を促し、非連続な成長を実現することに挑戦しています。

会社名 ： Beyondge株式会社（読み｜ビヨンジ）

代表者 ： 代表取締役CEO 野上 隆徳

URL ： https://www.beyondge.com/

所在地 ： 東京都渋谷区渋谷1-1-3アミーホール

事業内容 ： スタートアップの創出・育成及び大企業のグロースハック