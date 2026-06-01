個人向けFTTH・エネルギーサービス「eo(イオ）」がサービス開始25周年を迎えました

株式会社オプテージ

株式会社オプテージ（大阪市中央区）が提供する、個人向けFTTHおよびエネルギーサービス「eo」は、2026年6月にサービス開始25周年を迎えました。

2001年のサービス開始以来、インターネットは情報収集の手段から、人と社会をつなぎ、暮らしや社会を支える社会基盤へと大きく進化してきました。現在では、行政手続きや金融サービスをはじめ、リモートワークやオンライン学習、動画視聴など、日常のさまざまな場面で活用されており、通信は暮らしに欠かせない存在となっています。

eoはこれまで関西一円に展開する自社光ファイバー網を基盤に、高品質で安定した通信サービスの提供を通じて、「お客さま起点」の考え方のもとサービスを進化させてきました。

2004年には国内で初めてNTTの電話番号をそのまま利用できる「eo光電話」を提供し、2005年には国内最速となる「eo光ネット 1ギガコース」、2019年には超高速「eo光ネット 10ギガコース」を開始するなど、暮らしのデジタル化や大容量通信の普及を支えながら、高速インターネットやIP電話の利用をより身近なものとしてきました。また、エネルギーサービス「eo電気」など、暮らしを支えるサービス領域を広げ、関西の通信・生活インフラの発展に貢献してきました。

通信が暮らしを支える社会インフラとなり、速度や価格だけでなく、お客さま一人ひとりのライフスタイルや価値観に寄り添うブランドへ進化していきたいという想いから、eoは2025年4月にブランドリニューアルを実施し、新たなブランドメッセージとして「こころ、はずむ。」を掲げています。

eoはこれからも、高品質で安定した通信サービスの提供を通じて暮らしや社会を支えながら、お客さま一人ひとりの気持ちが今より少しでも前向きになり、新しい楽しみや挑戦が広がるような体験価値の創出を目指します。

■eo25周年の主な取り組み

eoは25周年を記念して、「eo25周年特設サイト」を公開するとともに、「eo25周年記念プレゼント企画」を実施します。

eo25周年特設サイト

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/51725/table/293_1_d60697ac6310248f2431a7bdff7da1a0.jpg?v=202606011151 ]

eo25周年記念プレゼント企画

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/51725/table/293_2_bda3bf38899950b6bda154980dd3c0b5.jpg?v=202606011151 ]

当社は、2026年5月に10年後のありたい姿を示した「長期ビジョン2035」を発表しました。本ビジョンにおいても、FTTH事業を「人と社会をつなぐデジタルインフラ」と位置づけ、より多くのお客さまにとって欠かせない存在へと進化することを宣言しています。

・長期ビジョン2035 https://optage.co.jp/vision/

オプテージは、人と社会、そして世界をつなぐデジタルインフラを通して、新たな価値を創出し、企業の持続的な成長と豊かに生きる未来の実現に挑みます。



＊：プレゼント企画のお申し込み期間および内容は予告なく変更する場合がございます。

＊：本リリースに記載されている社名やサービス名などは、当社の登録商標または商標です。

＊：本リリースに記載されている内容、問い合わせ先およびその他の情報は、発表日時点のものです。これらの情報は予告なしに変更される場合があります。

以 上