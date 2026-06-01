車の紫外線カットサンシェードの取付がめんどくさい問題を完全解決！MAXWINから自動ロール式サンシェード『K-SSD07』を新発売

昌騰有限会社

カー用品・バイク用品ブランドMAXWIN（運営：昌騰有限会社、所在地：大阪府泉大津市）は、フロントガラスのサイズに合わせて吸盤角度とロール長さを自由に調整できる高遮光・高耐久サンシェード「K-SSD07」の販売を開始しました。

販売ショップ

Amazon：

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GYRNC66L

楽天市場：

https://item.rakuten.co.jp/ukachi/k-ssd07/

Yahoo!ショッピング：

https://store.shopping.yahoo.co.jp/f-innovation/k-ssd07.html

MAXWIN K-SSD07

MAXWINの取り付けが簡単で瞬間に設置ができる自動ロール式サンシェード「K-SSD07」は、99%UVカットのチタンシルバーコーティング＋420Dオックスフォード生地の二重防御で、強烈な直射日光から愛車を徹底ガードします。吸盤の角度とロールの長さを自由に調整できるので、軽自動車からセダン・SUVまで99以上の車種にぴったりフィット。乗り込んだ瞬間の不快な熱気を大幅に軽減し、プライバシー保護・防犯対策・車中泊にも対応。毎日の駐車を快適にアップグレードします。

製品特徴

フロントガラスに合わせ、吸盤角度とロールの長さを調整可能

ロール式サンシェードはフロントガラスのサイズに応じてポールの長さや吸盤の角度を自由に調整でき、取付もより簡単で便利です。ぴったりフィットする設置で遮光効果を最大限に引き出します。

高品質素材・耐熱＆高耐久設計

アルミニウム合金製のボール構造を採用し、炎天下の高温環境でも変形しにくく長持ちします。さらに420Dオックスフォード生地を使用することで、強力な遮光性と優れた耐久性を両立。シーズンを通じて愛車の車内をしっかりと守り続けます。

UVカット効果抜群！

外側にチタンシルバーコーティングを施すことで、99％の有害な紫外線を効果的に遮断。駐車中の大切な愛車を太陽光からしっかり守り、紫外線による車内インテリアの劣化・変色を強力に抑制します。

車内の温度上昇を軽減

直射日光を遮光することで車内温度の上昇を大幅に抑制します。エアコンへの負荷が減ることで省燃費にも貢献。乗り込んだ瞬間の不快な熱気を和らげ、快適なドライブをサポートします。

プライバシー保護

遮光・遮熱効果だけでなく、外から車内の様子を見えにくくする効果も。盗難防止などの防犯対策はもちろん、車中泊や仮眠時の目隠しとしても大活躍します。災害時の緊急避難時にも安心してご使用いただけます。

幅広い車種対応

軽自動車から普通車まで幅広く対応し、99％以上の車種に適合。伸縮範囲は幅70～140cm・長さ120cmまで対応可能で、さまざまなサイズのフロントガラスに柔軟にフィットします。

製品仕様

梱包サイズ ：約82×8×5cm

本体サイズ：80×6×3cm

伸縮範囲：約幅70～140cm、長さ120cmまで対応可能

製品重量：約920g

材質：420Dオックスフォード生地

色：表面シルバー、裏面ブラック

商品内容

サンシェード本体×1、ボールジョイント吸盤×2、フック×2