アパレル製品における『ぐ～チョコランタン』のライセンス契約締結のお知らせ

株式会社ブランチ・アウト

アパレルメーカーである株式会社ブランチ・アウト( 以下、ブランチ・アウト、本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：大谷 真一)と株式会社NHKエンタープライズは『ぐ～チョコランタン』における商品化ライセンスパートナー契約を締結しました。今後アパレルおよび服飾雑貨などを手がけていきます。

(C)NHK・NED

『ぐ～チョコランタン』

『ぐ～チョコランタン』は、NHK教育テレビジョン『おかあさんといっしょ』内で2000年から2009年まで放送されていた番組。チョコランタンの町を舞台に、スプーとなかよし3人組アネム、ズズ、ジャコビたちが、うきうきはらはら、わくわくどきどき、ほのぼのしみじみのストーリーを繰り広げます。

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【ブランチ・アウトについて】

ブランチ・アウトはアパレルOEM・ODM ・ライセンス事業を得意とする会社。ライセンス事業は20年以上にもわたる経験を持ち、現在ではキャラクターからアニメ、マンガ、ゲーム、ミュージシャンまで400以上のライセンス契約実績を誇る。2020年からオンラインショップによる小売事業もスタート。

ブランチ・アウト 公式HP ⇒https://www.branch-out.jp/

【会社概要】

会社名 ： 株式会社ブランチ・アウト

設立 ： 1997年7月

代表者 ： 代表取締役社長 大谷 真一

所在地 ： 東京都渋谷区広尾1-13-7 恵比寿イーストビル5F

事業内容 ： 婦人服・紳士服・子供服の小売及び卸売、企画、デザイン、仕様書、制作全般(グラフィック、キャラクター、イラストレーション、ロゴ作成等)