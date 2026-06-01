「駿台」× 「Studyplus」２年連続タイアップ　～駿台からの共テ漢字力チャレンジ～解いた分だけ未来の得点力に変わる！～　本日からスタート

スタディプラス株式会社

スタディプラス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：廣瀬高志、以下：スタディプラス）は、学校法人駿河台学園（本社：東京都千代田区、理事長：山崎良子）が運営する「駿台予備学校」（以下、駿台）とのコラボイベント「共テ漢字力チャレンジ～解いた分だけ未来の得点力に変わる！～」を、学習管理アプリ「Studyplus」上で2026年６月１日（月）から2026年６月30日（火）までの期間実施いたします。

本コラボイベントは昨年に続き２年連続の開催となります。

■キャンペーン概要

- 『共テ漢字力チャレンジ～解いた分だけ未来の得点力に変わる！～』- 開催期間：2026年６月１日（月）から2026年６月30日（火）- キャンペーンURL：https://www.studyplus.jp/3181- 対象：高校１年生、高校２年生、高校３年生、浪人生

『生きる漢字・語彙力〈四訂版〉』（駿台文庫）から、大学入学共通テスト対策として押さえておきたい全20問を厳選して出題します。「Studyplus」上の「【公式】駿台予備学校」アカウントをフォローし、漢字問題にチャレンジした結果をタイムラインにシェアした方の中から抽選で30名様に、本書をプレゼントいたします。

『生きる 漢字・語彙力 〈四訂版〉』霜栄 著（駿台文庫）『生きる 漢字・語彙力 〈四訂版〉』霜栄 著（駿台文庫）

大学入試の漢字対策を網羅するとともに、日本語の語彙力強化や読解力・表現力の基礎を養成するために作られた学習書です。最新の入試傾向を反映し、頻出の漢字・慣用句を約2500語収録。赤シートを用いた効率的なチェック学習により、無理なく語彙力を強化できます。漢字力だけでなく、語彙力の底上げはすべての教科の読解力向上にも直結。共通テスト対策にぜひ役立てていただきたい一冊です。

■ 駿台からメッセージ

駿台予備学校では、目標に向かってひたむきに頑張る受験生に寄り添い、「本質的な学力の育成」を大切にしています。今回の「共テ漢字力チャレンジ」が、生徒の皆さんにとって日々の努力を楽しみながら確かな力へと変え、さらなる学習意欲を引き出すきっかけになることを願っております。日々の小さな成長を積み重ねて、未来の得点力へと大きくつなげていってください！



今後もスタディプラスでは、日々の勉強や生活を頑張る学生たちを応援するために、「Studyplus」を通じたコラボイベントやキャンペーンを企画・展開してまいります。

■学習管理アプリ「Studyplus」概要

「Studyplus」は、日々の勉強を記録・可視化し、ユーザー同士でシェアして励まし合うことができる学習管理アプリです。

ユーザーの自己調整学習、学習モチベーションの維持・向上をサポートします。

累計会員数1000万人以上、大学受験生の2人に1人以上が利用しています。

https://www.studyplus.jp/

※アプリダウンロードURL

App Store：https://apps.apple.com/jp/app/apple-store/id505410049

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.studyplus.android.app



■スタディプラス株式会社 概要

- 所在地：東京都千代田区神田駿河台２丁目５－12 NMF駿河台ビル４階- 代表取締役：廣瀬高志- 事業内容：学習管理アプリ「Studyplus」、若年層向けマーケティングソリューション「Studyplus Ads」、教育機関向け学習管理プラットフォーム「Studyplus for School」の提供- 設立：2010年５月20日- https://info.studyplus.co.jp/

※Google Play は、Google LLCの商標です。

※App Store は Apple Inc. のサービスマークです。

※記載されている会社名および製品名は、各社の商号または商標です。

※記載されている内容は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。