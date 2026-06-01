【スタートアップワールドカップ2026 東京予選】ピッチコンテストの応募締切6月4日に延長決定！

株式会社ペガサス・テック・ベンチャーズ・ジャパン

ペガサス・テック・ベンチャーズ（本社：米国カリフォルニア州サンノゼ、代表：アニス・ウッザマン）は、「スタートアップワールドカップ2026」東京予選を、2026年7月17日（金）にグランドハイアット東京にて開催いたします。多数のご応募とお問い合わせをいただいているため、ピッチコンテストの応募の締切を6月4日（木）まで延長することを決定いたしました。

ピッチのお申し込みはこちら :https://www.startupworldcup.io/tokyo-app応募締切：2026年6月4日

スタートアップワールドカップは、優勝投資賞金約1億5,000万円（100万米ドル）をかけ、世界130以上の国・地域で開催される世界最大級のピッチコンテストです。過去には、日本のスタートアップが2度世界優勝を果たしています。2017年にユニファ株式会社(https://unifa-e.com/)（本社：東京、代表：土岐 泰之）、2023年にアイリス株式会社(https://aillis.jp/)（本社：東京、代表：沖山 翔）が世界決勝戦で優勝しました。日本国内の予選においては日本語でのピッチとなり、世界決勝戦では英語でピッチを行っていただきます。

東京予選では、ピッチにエントリーするだけで、展示会の特別ディスカウントをご利用いただけるほか、スタートアップと投資家・事業会社（スポンサー企業など）をつなぐスピードデーティングにもご参加いただけます。さらに、本大会終了後には盛大なネットワーキングパーティーも開催予定です。多数の投資家や事業パートナーと出会える絶好の機会となっております。皆さまのピッチエントリーを心よりお待ちしております。

日本予選のピッチに応募するベネフィット

１. 日本予選にご応募いただいた全ての企業様に総額1億5,000万円以上のスポンサー賞、世界チャン ピオンになると約1億5000万円の優勝投資賞金が授与され、最大約３億円の獲得チャンス

２. 多数の事業会社、投資家との面談機会であるスピードデーティングに参加のチャンス

３. 世界トップクラスの投資家・企業家とのネットワーキングの機会

４. 国内有数のメディアを通じた高い発信力・認知拡大の機会

世界のトップ投資家や業界を牽引するキーパーソンに、自社のビジネスを直接アピールできる挑戦を全力で支援いたします。全国のスタートアップの皆様、自社の優れた技術やサービスを日本、そして世界へ発信する絶好の機会として、ぜひご応募ください。

2025年度 東京予選代表 株式会社Acompany東京予選概要

日程：2026年7月17日（金）

会場：グランドハイアット東京

〒106-0032 東京都港区六本木6丁目10－3

主催：ペガサス・テック・ベンチャーズ

展示会のお申し込み先はこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdepACmPQLKq2dykBDIcxKYLZbF_tuN5TjXSOWK5J5K65M26g/viewform)

ピッチコンテストご応募先はこちら(https://www.startupworldcup.io/tokyo-app)

公式サイト：https://www.startupworldcup.io/tokyo-regional

スタートアップワールドカップについて

スタートアップワールドカップは、世界130以上の国と地域で予選が繰り広げられ、革新的なスタートアップ企業が集まる、世界最大級のピッチコンテストです。世界各国から毎年3万社以上のスタートアップ企業のエントリーの中から、各地域予選を勝ち抜いた代表企業が米国サンフランシスコでの世界決勝大会に参加し、優勝投資賞金100万米ドル（約1億5千万円）を懸けて競い合います。

2025年度の日本予選は東京、九州、東北で開催され、3箇所で合計8,000人以上の大手企業、投資家、メディアの方々などが、スポンサーや観客として会場及びオンラインで参加しました。事業拡大を目指すスタートアップにとって、資金調達、事業提携やマーケティングに繋がるまたとないチャンスとなります。また、日本予選だけに特別に1億5千万円規模の投資賞金も用意されており、予選に応募するすべてのスタートアップに資金獲得のチャンスがございます。

ペガサス・テック・ベンチャーズについて

ぺガサス・テック・ベンチャーズは米国シリコンバレーに本社を構え、世界40社以上の大手企業からLP出資を受け入れており、これまでに米国、日本、東南アジアを中心に300社以上のスタートアップに投資を実施しているベンチャーキャピタルです。日本では、マネーフォワード、メタップス、エアトリ、モンスターラボ、AI CROSSといった既に上場した企業のほか、Mujin、SkyDrive、テラモーターズ、ユニファ、FiNC Technologies、ライフイズテック、WizWe等への投資を行っており、投資先の海外展開や事業提携、資金調達の支援等を手掛けた実績を有します。詳細については、こちらをご覧ください。

*上記の投資先企業は、必ずしもペガサスの全投資先企業を代表するものではありません。

https://ja.pegasustechventures.com/

問い合わせ窓口：

ペガサス・テック・ベンチャーズ

担当：海野あやか

unno@pegasusventures.com

TEL:03-6417-4570