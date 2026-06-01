サスケWorks、東京都および（公財）東京都中小企業振興公社が実施する「令和8年度 スタートアップ等を活用した価格転嫁・賃上げ支援事業」の対象ツールに選定

株式会社インターパーク

株式会社インターパーク（本社：北海道札幌市、代表取締役社長：舩越裕勝）が提供するノーコード業務アプリ作成ツール「サスケWorks」は、東京都および公益財団法人東京都中小企業振興公社が実施する「令和8年度 スタートアップ等を活用した価格転嫁・賃上げ支援事業」において、対象デジタルツールとして選定されました。

■事業の背景

原材料費やエネルギー価格の上昇に加え、人材確保の必要性の高まりを受け、中小企業を取り巻く経営環境は一層厳しさを増しています。こうした中、継続的な賃上げを実現していくためには、上昇するコストを適正に把握し、取引価格へ適切に反映していく「価格転嫁」への対応が重要となっています。

一方、現場では業務ごとの工数や原価を十分に可視化できていないことから、価格交渉に必要な根拠を整理しきれないという課題も少なくありません。適正な価格交渉を進めるためには、原価計算や人件費のシミュレーションを通じて、自社のコスト構造を正確に把握できる体制づくりが求められています。

■本事業の支援内容

こうした背景のもと、公益財団法人東京都中小企業振興公社は本事業において、スタートアップ等が提供するデジタルツールと専門家による伴走支援を組み合わせ、都内中小企業のコストの可視化と管理体制の整備を後押しするとともに、適正な価格転嫁と賃上げの実現を支援します。

事務局および公社の確認を経て選定されたデジタルツール（「サスケWorks」等）は、専門家（コンサルタント）による伴走型支援とあわせて一定期間トライアル利用が可能で、利用料は1社あたり最大税込100万円まで支援対象となるため、自己負担なく導入・活用できます。

【支援内容】

1．スタートアップ企業等によるデジタルツールの提供：原価管理、工数管理、人件費シミュレーション等のツール提供。

2．伴走型コンサルティング支援：専門家がツールの導入から活用、価格交渉・賃上げ準備までを支援。

【本事業におけるサスケWorksの活用】

サスケWorksは、ノーコードで柔軟に業務アプリを構築できる特長を活かし、各企業の固有の業務フローに合わせた「原価管理」「工数管理」アプリ等の内製化を支援します。これにより、価格交渉の根拠となるコストの可視化をスムーズに進められるようサポートします。

【募集概要】

募集開始：令和8年5月27日（水）※定数に達し次第、募集を終了

対 象：東京都内に本店または支店を持つ中小企業

※支店のみが都内にある場合は、支援の実施場所は東京都内のみとなります。

支援規模：都内中小企業100社程度

トライアル期間： 事業期間内（原則：令和9年2月28日まで）※利用料の累計が税込100万円に達した場合、および事業期間終了後の継続利用にかかる費用は支援対象企業の自己負担となります。

▼詳細は本事業ポータルサイトをご確認ください。

URL：https://kakaku-chinage-tokyo.jp/(https://kakaku-chinage-tokyo.jp/)

■「サスケWorks」について

サスケWorksは、インターパークが提供するノーコード業務アプリ作成ツールです。プログラミングスキルや専門知識がなくても、用意してある開発パーツを選び、ドラッグ&ドロップするだけで目的に合わせたオリジナルの業務アプリを作成できます。クラウドサービスのため、デバイスやOSを問わずどこからでも利用可能。リアルタイムな情報更新と共有により、現場のDX（デジタルトランスフォーメーション）をスピーディーに推進します。

＜サスケWorks 公式サイト＞https://works.saaske.com/

■会社概要

株式会社インターパークは、2000年創業のSaaS×AI企業です。

ビジネスの現場で求められる実用性と柔軟性を追求し、自社開発のクラウドツールにAIを融合。業務効率化や生産性向上を実現するソリューションを、企業・自治体向けに提供しています。

【提供サービス】

- ノーコード業務アプリ作成ツール「 サスケWorks」https://works.saaske.com/(https://works.saaske.com/)- セールス＆マーケティング支援ツール「サスケ」https://www.saaske.com/(https://www.saaske.com/)- 仕事で使う050電話アプリ 「SUBLINE（サブライン）」https://www.subline.jp/(https://www.subline.jp/)

商号 ：株式会社インターパーク

代表者：代表取締役社長 舩越 裕勝

所在地：▼札幌本社

〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西10丁目4南大通ビル2F

▼東京オフィス

〒150-0043東京都渋谷区道玄坂2丁目16番8号ビジネスヴィップ渋谷・道玄坂坂本ビル8F

設立 ：2001年7月

URL ： https://www.interpark.co.jp/