山林火災被害の岩手県大槌町へ寄付

株式会社ニッスイ

今年4月に岩手県大槌町で発生した山林火災について、被災地域の皆さま方に心よりお見舞いを申し上げます。株式会社ニッスイ(代表取締役 社長執行役員 田中 輝、東京都港区)は、山林火災からの復旧・復興支援のひとつとして、本日までに同町へ300万円を寄付しました。

岩手県大槌町のサーモン養殖場(2024年4月撮影)

ニッスイのグループ会社である株式会社ニッスイサーモン（代表取締役社長 鶴岡 比呂志、鳥取県境港市）は、2020年から同町でサーモン養殖事業を行っています。今回の山林火災では、同社の従業員が一時的に出勤できないなどの影響がありましたが、行政や消防、自衛隊をはじめとした関係機関の皆さまと、地域の皆さまのご支援・ご協力により操業には支障をきたすことなく、本日6月1日に今シーズンの初水揚げを迎えました。皆さまからのご支援への感謝と、山林火災からの復旧・復興の一助になりたいとの思いから、このたび同町への寄付を決定しました。

ニッスイグループでは、地域と共に持続可能な事業を展開することを重視しております。2025年には、同町と連携して「岩手大槌サーモンフェスタ in 東京2025」を開催し、地域の魅力や食文化を首都圏の皆さまに発信しました。また、今年1月にはサーモン養殖の要となる豊かな海を未来につなぐため、同町で「藻場再生プロジェクト」にも取り組んでいます。

直近では、今月14日に開催予定の「第6回 岩手大槌サーモン祭り」へのサーモンの提供やイベントへの参加を予定しています。さらに、現在、山林火災からの復旧・復興について事業を通じて支援するための具体的な施策を、同町と緊密に連携を取りながら検討しています。

ニッスイグループでは、今後も同町の山林火災からの復旧・復興について、継続的かつ積極的に支援していきます。