【数量限定】全国新酒鑑評会 金賞受賞酒も！福島県産品最大級ECサイト〈ふくしま市場〉で選ぶ父の日ギフト

株式会社スペースワン

株式会社スペースワン（本社：福島県郡山市、代表取締役：小林康宏）が運営する、福島県内300事業者・約850商品を取り扱う福島県産品最大級のオンラインストア「ふくしま市場」は、父の日に向けた特集ページを公開しました。

感謝の気持ちを、福島の美味しいギフトとともに。

2026年の父の日は、6月21日（日）。

普段は照れくさくてなかなか伝えられない感謝の気持ちを、福島の美味しい逸品とともに届けてみませんか。ふくしま市場では、全国新酒鑑評会受賞酒をはじめ、ビールやおつまみなどちょっと贅沢なお取り寄せグルメを取り揃えました。

福島の自然の恵みを活かし、生産者が丁寧に仕上げた逸品の数々。離れて暮らすご家族への贈り物にはもちろん、日頃頑張る自分へのご褒美にもおすすめです。

▼父の日特集ページはこちら

https://fukushima-ichiba.com/collections/fathersday

【特集商品（一例）】

【数量限定・金賞受賞】大吟醸雫酒 十八代伊兵衛

令和7酒造年度 全国新酒鑑評会 金賞受賞

さらに、25回の金賞受賞歴を誇る、実力派の一本です。酒袋から自然に滴る“雫”のみを用いて醸した、大吟醸。芳醇で上品な吟醸香、やわらかくなめらかな口当たりと、透明感のある余韻をお楽しみいただけます。

販売開始：6月3日（水）

価格：

720ml／6,840（税込・送料込）

1,800／12,780（税込・送料込）

ふくしま市場：https://fukushima-ichiba.com/products/fk006a05fk006a06

米焼酎 奥会津ねっか

東京ウィスキー&スピリッツコンペティション2024 最高金賞受賞

3年以上木樽で熟成したねっかに、華やかな吟醸香を持つ米焼酎をブレンドしております。木樽のバニラの様な甘さとねっか特有の吟醸香が感じられる、数々の受賞歴を誇るこだわりの一本。

価格：10,000円～（税込・送料込）

ふくしま市場：https://fukushima-ichiba.com/products/n286a04

みちのく福島路ビール飲み比べ

ジャパン・グレードビア・アワーズ2023 銀・銅賞受賞※

吾妻山の伏流水を使用し、厳選した原料で醸造しているクラフトビールブルワリー、福島路ビールのラインナップから人気の高い種類のビールをアソート。

価格：5,420（税込・送料込）

ふくしま市場：https://fukushima-ichiba.com/products/n076a01

※銀賞：桃のラガー

銅賞：林檎のラガー・AMERICAN IPA

会津銘産 国産馬刺しセット

会津の馬刺しは郷土料理として親しまれています。美しい赤身の馬刺しはやわらかさが自慢の逸品、相性抜群の特製からし味噌でお召し上がり下さい。

価格：5,420円（税込・送料込）

ふくしま市場：https://fukushima-ichiba.com/products/n042a08

阿武隈川メイプルサーモン お刺身用柵セット

その甘みはまさに「メイプル」のよう？養魚場より直送、鮮度抜群！

骨抜き皮引き済みなので、そのまま切るだけの簡単調理。いつでも好きな量だけ解凍して召し上がれます。

価格：6,000円（税込・送料込）

ふくしま市場：https://fukushima-ichiba.com/products/n04605

<常磐もの> 特選タコ詰め合わせ 6種セット

プランクトンが豊富ないわき沖の漁場で育った「常磐もの」のタコは、アワビやカニを主食としているため、うま味のある風味豊かな味わいが特徴です。

タコの鮮度や種類を見極めながら、創業以来受け継いできた加工技術で製造しております。

価格：6,140円（税込・送料込）

ふくしま市場：https://fukushima-ichiba.com/products/n348a01

福島牛おつまみセット

ドイツ農業協会（DLG）主催の歴史あるコンテストで金賞を受賞したビーフジャーキーは、日本人の口に合うよう隠し味に醤油を加えました。噛めば噛むほど牛肉の味が楽しめます。

福島牛の手ほぐしコンビーフは、温かいご飯に、サラダや炒め物、スープの具材やパンにも合います。

価格：2,885円～（税込・送料込）

ふくしま市場：https://fukushima-ichiba.com/products/n11628

ふくしま市場について

「ふくしま市場」は、福島県内の約300の事業者、850品目を超える福島県産品を取り扱う通販サイトです。福島県産品の通販としては最大の規模であり、手作りの逸品や愛情込めた商品を直接産地からお届けしています。ぜひ自慢の逸品をお取り寄せください。

【ふくしま市場】https://fukushima-ichiba.com/