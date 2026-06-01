「楽天ペイ」、「楽天ペイ残高」において「楽天ポイント」総額300万ポイントを山分けするキャンペーンを実施

楽天ペイメント株式会社

楽天ペイメント株式会社（以下「楽天ペイメント」）は、キャッシュレス決済サービス「楽天ペイ」において、「はじめて楽天ペイ残高にチャージで300万ポイント山分けキャンペーン」を2026年6月1日（月）から7月1日（水）まで実施することをお知らせします。

本キャンペーンでは、エントリー期間中にエントリーのうえ、対象のチャージ方法で「楽天ペイ残高」（注1）に初めてチャージした方（注2）を対象に、「楽天ポイント」総額300万ポイントを山分けしてもれなく進呈します。なお、ポイントの進呈には条件があり、特典のポイント（期間限定ポイント含む／上限あり）にも条件があります。詳細は、以下のキャンペーン概要またはキャンペーンページをご確認ください。

楽天ペイメントは、キャッシュレス決済を利用できる機会を拡大し、よりおトクで利便性の高い決済体験を利用者に提供すべく、サービスの向上を図っていきます。

（注1）「楽天ペイ残高」は、「楽天キャッシュ【基本型】」「楽天キャッシュ【プレミアム型】」「楽天キャッシュ【プレミアム型】（給与）」の総称および総額です。

（注2）キャンペーン期間より以前に「楽天ペイ残高（楽天キャッシュ）」にチャージしたことがある方は、キャンペーン対象外となります。

■キャンペーン概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/57042/table/747_1_b43337e6c3bb1d21f3d7821e87450d6c.jpg?v=202606011151 ]

【楽天ペイメント株式会社について】https://payment.rakuten.co.jp/

楽天ペイメント株式会社は、楽天グループの中で決済およびマーケティングを中心としたサービスを展開する企業として2019年4月に設立されました。2025年度第2回日本版顧客満足度指数調査のQRコード決済業種において、史上初となる3年連続「顧客満足」1位を獲得（注）した「楽天ペイ」をはじめ、「楽天ポイントカード」「楽天チェック」「楽天ペイ」実店舗決済などを運営しています。また、楽天ペイメント株式会社傘下の楽天Edy株式会社は「楽天Edy」「楽天キャッシュ」を運営しています。利用者には親しみやすく便利で安全な決済サービスを、加盟店には業種・業態に合わせた幅広い決済サービスと、データを活用したマーケティングプログラムによるビジネス支援を提供しています。

（注）顧客満足度調査「JCSI」のQRコード決済業種において、3年連続で「顧客満足」1位を獲得するのが初（2025年7月30日時点）

2025年度第2回日本版顧客満足度指数調査：https://www.jpc-net.jp/research/detail/007477.html

※記載されている会社名・製品名・サービス名などは、各社の登録商標または商標です。

以上