VESA規格に対応。モニターアームへフレームを構築し機材配置をカスタマイズ。ALZAR「DeskRig」公式サイトにて販売開始。

ALZAR JAPAN

デスクレイアウト製品の設計開発・販売を手がけるALZAR JAPAN（所在地：横浜市西区／事業主：佐野 耕平）は、2026年5月31日（日）より、VESA規格に対応した拡張型フレームシステム

「DeskRig」を公式サイトにて発売いたしました。モニターアームへ取り付けることで、ロッドやクランプなどの豊富なモジュールを自由に組み合わせ、お手持ちの機材を任意の位置へ配置できる柔軟なデスク環境を構築できます。用途や作業環境に合わせて自在にカスタマイズできるため、ワークスペースの構築から、デスクレイアウトのデザインまで、幅広いシーンで活用いただけます。

ALZAR online store【公式サイト】(https://alzar-japan.com)

VESA規格に対応しモニターアームへ取り付け可能

【DeskRig RearBase-01】一般販売価格 13,800円(税込)【DeskRig FrontBase-01】一般販売価格 6,800円(税込)

VESA規格対応に対応したモニターアームへ 「DeskRig」 を取り付けることで、様々なモジュールやリグ製品を組み合わせたフレームの構築が可能となります。本体各所には1/4インチ、3/8インチ、M12規格のタップが配置されており、それぞれのモジュールに応じた接続を行えるよう設計されています。また、「DeskRig」シリーズは他社製のカメラリグ製品との互換性も備えており、フレーム構築時に任意の製品を組み合わせることで、用途やアイデアに応じた柔軟なセットアップを実現します。

空中スペースを活用し柔軟なセットアップを実現

作成したフレームへマジックアームや各種モジュールを組み合わせることで、機材を自由な位置へ配置することができます。ライトやカメラはもちろん、モバイルモニターなどをマウントすることで、空間を活かした浮遊感のある撮影・デスクレイアウトのデザインが可能です。

バリエーションの豊富なパーツラインナップから自由な形状へカスタマイズ

フレーム構築に必要なボルトやロッド、クランプなどの関連パーツについても、公式サイトにて同時販売を開始いたします。ロッドの長さや必要なクランプを選択するだけで簡単に導入できる設計に加え、ネジを締めるだけのシンプルな着脱方式によって、位置調整やレイアウト変更の際にも手軽に組み替えを行うことができます。

複数の機材を組み合わせ用途に応じたユニットを構築

リアベースとフロントベースを連携させることで、複数の機材を組み合わせたユニットとして使用することが可能です。ラックやスタンドとして活用できる金属製ペグボードや、ロッドを延長することで固定幅を自在に拡張できるフリーレングスクランプなど、必要なモジュールを選択し機材を配置していくことで、目的に応じた環境を構築することができます。

配置スペースを自由に拡張し、デスクセットアップのアイデアをサポート

ピボット回転を固定可能なモニターアームへ俯瞰撮影システムを作成2段構成によるラックユニットを作成 モニター背面にもベースを取り付け収納スペースを拡張

Web会議やライブ配信、動画撮影などに対応する効率的な撮影環境を作成したり、フレームシステムによる機材配置の拡張を行い、デスクレイアウトを実現するアイデアを堅実にサポートします。

フレームの拡張性を支えるパーツラインナップ

初期ラインナップに加え、ロッドの方向を切り替え可能なクランプやL字型ロッド、500gカウンターウェイトなどの新製品を順次展開予定です。DeskRigをより便利にご活用いただけるだけでなく、構築可能なフレームパターンをさらに広げ、より自由度の高いデスク環境の構築を実現します。また、多くのご要望をいただいているカラー追加についても対応を進めております。

ALZAR「DeskRig」に係るフレームシステムは特許出願を経て現在も対応を進めております。今後もALZAR独自のオリジナリティ溢れる製品を展開してまいりますので、ぜひ今後の展開にもご期待ください。

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