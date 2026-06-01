東急不動産HDグループのDX推進を担うTFHD digitalへ「Microsoft 365 Copilot研修」を実施

アンドドット株式会社

AXプロデュース事業を展開するアンドドット株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：茨木 雄太、以下：アンドドット）は、東急不動産ホールディングスグループのTFHD digital株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：兼久 隆行、以下：TDI）に対し、Microsoft 365 Copilotを活用した「Microsoft 365 Copilot研修」を実施いたしました。

AXプロデュース事業とは

AXプロデュース事業とは、AIを活用した業務改革（AX = AI Transformation）を、企業が理想的な形で実現できるよう総合的にプロデュースする事業です。単なるAIツールの導入支援に留まらず、企業のビジネスモデルそのものをAI前提で再構築し、持続的な競争優位性を創出する包括的なサービスです。経営課題や現場の業務プロセスを深くヒアリングした上で、最適なAI技術の選定から、実装、そして組織文化への定着・教育までを一貫して伴走支援をします。

【実施背景】東急不動産HDグループのDX加速に向けたAXの推進

東急不動産ホールディングスは中期経営計画2030において、「DX推進人財育成数10,000人以上」と「DX投資額1,000億円以上」という大規模な目標を掲げ、グループ全体でのAI・デジタル変革を加速しています。 グループのDX推進を担うTDIは、この目標の実現に向けたAX推進の一環として、300社以上の企業および250を超える自治体のAI活用を支援してきたアンドドットを起用。アンドドットが持つ豊富な知見を活かし、Microsoft 365 Copilotを中心とした実務直結型の生成AI研修を企画・実施。 参加者が翌日から即活用できるプログラムを提供しました。

【実施プログラム】AIスキルピラミッド(R)に基づく全4章構成のカリキュラム

本研修は全4章で構成され、アンドドット独自の教育フレームワーク「AIスキルピラミッド(R)」に基づいて設計されました。

AIスキルピラミッド(R)とは、基礎リテラシーから実践応用まで段階的にAIスキルを習得する体系的なプログラムであり、AIリテラシー・AIクリエイティビティ・AIプロンプトデザイン・テクニカルスキルの4層で構成されています。

- 第1章：AI時代における業務変化生成AIがDX戦略において果たす役割と、Copilotの全体像を解説。チャット型AIツール活用から業務プロセスのAI置き換えまで、段階的な生成AI活用戦略を提示。- 第2章：生成AIハンズオンMicrosoft 365 Copilot Chatを実際に操作しながら、テキスト生成・情報検索・表形式での出力・画像生成など基本機能をハンズオン形式で体験。「AIから説明を受ける」「最新情報の検索」「一枚絵の作成」など実務を想定したプロンプト演習を実施。- 第3章：生成AI時代に必須の3大スキルAIスキルピラミッド(R)の根幹をなす3要素を体系的に学習。AIリテラシー（AIの価値・活用リスク・不得意分野の理解）、AIクリエイティビティ（AIでどういった活用ができるか考える企画・発想スキル）、プロンプトデザイン（AIから望む出力を得るための記述スキル）について、ワークショップ形式で学習。- 第4章：AI時代の差別化戦略とCopilot有償機能Microsoft 365 Copilot（有償版）のWord・PowerPoint・Teams・Excelとの連携機能を紹介し、レポート作成・スライド自動生成・議事録作成・データ分析など業務効率化の具体的ユースケースを提示。

研修講師はアンドドットのAIスペシャリスト・小森 一輝が担当。 元日本マイクロソフト技術者としてのCopilot活用知見を活かし、難解な技術概念をわかりやすく伝える「話せるエンジニア」として参加者一人ひとりに寄り添った研修を実現しました。

講師プロフィール小森 一輝

アンドドット株式会社 AIスペシャリスト

外資IT企業にて、Cloud Solution Architectとして自治体や大手エンタープライズを対象にAzureの導入や生成AI利活用支援に従事。2024年よりアンドドット株式会社のAIスペシャリスト就任。2025年2月、合同会社 Bit Blend を設立、代表に就任。

実務活用に対する意欲と、さらなる深化への期待

研修後のアンケートでは、生成AIの実務活用に対する期待感や、より実践的・専門的なプログラムへの関心など、前向きなフィードバックをいただきました。基礎内容を着実に吸収した上で、個別の業務課題に応じた更なるスキルアップを模索する姿勢が確認されています。

【受講者コメント】

「生成AIをより実務で活用できそうだと感じました。非常に分かりやすい言葉での解説だったので、不明点なく最後まで理解することができました」

「全体を体系的に教えていただいたので、非常に理解が深まりました。今回の学びをベースに、さらに具体的な業務への活用についても深掘りしていきたいです」

「生成AIに対し、役割と目的を明確に伝えることの重要性を正しく理解することができました」

【今後の展望】実務に即したAX推進支援の追求

アンドドットは「未来の当たり前を今作る」という経営理念のもと、幅広い組織のAX（AI Transformation）を支援しています。今回のTDIにおける研修実績は、大手企業グループにおけるAIリテラシー向上と、現場の具体的な活用イメージを繋ぐことの重要性を示す有益な事例となりました。

アンドドットは今後も、東急不動産ホールディングスが掲げるDX推進人財育成目標に対し、独自メソッドである「AIスキルピラミッド(R)」を用いた教育プログラムや実務直結型のソリューション提供を通じ、同社のAI活用推進に寄与できるよう、サービスの更なる研鑽に努めてまいります。

【アンドドット株式会社 会社概要】

会社名 ：アンドドット株式会社（代表取締役：茨木 雄太）

本社 ：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-16-6 二葉ビル(GUILD) 2F-O1

事業内容：生成AIを活用したソリューション事業、および、それらに付帯する事業

URL ：https://and-dot.co.jp

【TFHD digital株式会社について】

会社名 ：TFHD digital株式会社（代表取締役：兼久 隆行）

本社 ：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂 1-21-1 渋谷ソラスタ

URL ：https://tfhd-digital.co.jp/

【本リリースに関するメディアからの問い合わせ】

本社 ：東京都渋谷区道玄坂1-16-6 二葉ビル(GUILD) 2F-O1

会社名 ：アンドドット株式会社

E-mail ：pr@and-dot.co.jp

担当者 ：アンドドット広報室