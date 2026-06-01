iPhone・Apple Watch・AirPodsを1台で充電。MICRODIA、Qi2対応4-in-1充電ステーション「SNAPStation PLUS Qi2 23W」を日本市場向けに提案開始

宏福商事合同会社

宏福商事合同会社（東京都荒川区）は、MICRODIAブランドの日本総代理店として、Qi2対応の4-in-1磁気ワイヤレス充電ステーション 「SNAPStation PLUS Qi2 23W 4-in-1 Magnetic Wireless Charging Station」 の日本市場向け取扱いおよび提案を開始しました。

iPhone、Apple Watch、AirPodsを併用するユーザーが増えるなか、デスクやベッドサイドで複数の充電ケーブルを使い分ける手間が課題になっています。SNAPStation PLUS Qi2 23Wは、こうした日常的な充電環境の整理ニーズに応える製品として提案します。

本製品は、iPhoneをはじめ、Apple Watch、AirPodsなど、日常的に使用する複数のApple関連デバイスをまとめて充電できる4-in-1タイプのワイヤレス充電ステーションです。

カラーはBlackとWhiteを想定しており、デスク、ベッドサイド、オフィス、ホテル客室、ショールームなど、幅広い利用シーンに提案しやすい製品です。

現在、日本国内での一般販売開始前段階として、家電量販店、EC事業者、スマートフォンアクセサリー販売店、法人導入先、販売代理店に向けて提案を進めてまいります。

複数デバイス時代に求められる「まとめて充電」

スマートフォン、ワイヤレスイヤホン、スマートウォッチの普及により、ユーザーが毎日充電するデバイスは増えています。

一方で、デスクやベッドサイドでは、充電ケーブルやACアダプターが増えやすく、配線の乱れやスペース不足が課題になっています。

こうした背景から、スマートフォン、Apple Watch、AirPodsなどを1台でまとめて充電できるワイヤレス充電ステーションへの需要が高まっています。

MICRODIAの「SNAPStation PLUS Qi2 23W」は、こうしたニーズに対応する4-in-1タイプの磁気ワイヤレス充電ステーションです。

SNAPStation PLUS Qi2 23Wについて

「SNAPStation PLUS Qi2 23W」は、Qi2規格に対応した4-in-1磁気ワイヤレス充電ステーションです。

iPhone、Apple Watch、AirPodsなどを1台でまとめて充電できる構成で、日常の充電環境をシンプルに整えることを目的としています。

本体には強力なN52内蔵マグネットを採用し、スマートフォンをしっかり固定できる設計です。

また、LEDアンビエントライトにより、充電状態を視覚的に確認しやすい点も特徴です。

60W USB-C to USB-Cケーブルを同梱し、導入時の使いやすさにも配慮しています。

主な特徴

1．Qi2対応の4-in-1ワイヤレス充電ステーション

SNAPStation PLUS Qi2 23Wは、Qi2対応の4-in-1ワイヤレス充電ステーションです。

スマートフォンだけでなく、Apple WatchやAirPodsなど、複数デバイスをまとめて充電できる構成です。

そのため、デスクやベッドサイドの充電環境をすっきり整えたいユーザーに適しています。

2．最大23Wクラスの充電構成

本製品は、合計23Wクラスの充電構成を備えたモデルです。

複数デバイスを同時に充電する利用シーンを想定しており、自宅、オフィス、出張先、ホテル客室などでも使いやすい製品です。

3．N52内蔵マグネットで安定固定

本体には、強力なN52内蔵マグネットを採用しています。

対応スマートフォンを安定して固定しやすく、充電中の位置ずれを抑えやすい設計です。

動画視聴、通知確認、デスク作業中のスマートフォン設置にも適しています。

4．Apple WatchとAirPodsもまとめて充電

iPhoneだけでなく、Apple WatchやAirPodsなどもまとめて充電できる点が特徴です。

Apple製品を複数利用しているユーザーにとって、毎日の充電管理を簡単にできる製品です。

5．LEDアンビエントライトで充電状態を確認

本体にはLEDアンビエントライトを搭載しています。

充電状態を視覚的に確認しやすく、デスクやベッドサイドでの使用にも適しています。

機能性だけでなく、インテリア性にも配慮したデザインです。

6．60W USB-C to USB-Cケーブルを同梱

本製品には、60W USB-C to USB-Cケーブルが同梱されています。

USB-C環境での使用を想定し、導入時の使いやすさにも配慮しています。

7．36か月メーカー限定保証

SNAPStation PLUS Qi2 23Wは、36か月のメーカー限定保証を予定しています。

長期使用を前提とした安心感を訴求しやすく、販売店や法人導入先にも提案しやすい製品です。

販売店・代理店にとって提案しやすい製品

SNAPStation PLUS Qi2 23Wは、単なるワイヤレス充電器ではなく、複数デバイスをまとめて充電できる4-in-1充電ステーションです。

家電量販店では、iPhoneアクセサリー売場、Apple Watch関連売場、AirPods関連売場、充電器売場での展開が想定できます。

ECショップでは、以下のような検索ニーズに対応しやすい製品です。

- Qi2 ワイヤレス充電器- 4-in-1 ワイヤレス充電器- iPhone ワイヤレス充電ステーション- Apple Watch 充電器- AirPods 充電器- MagSafe対応 充電器- デスク用 充電ステーション- ベッドサイド 充電器

法人向けには、ホテル客室、オフィス受付、会議室、ショールーム、レンタルスペース、スマートフォン関連売場などへの提案も考えられます。

MICRODIA独自のSmartAI充電アルゴリズム

MICRODIAの充電関連製品では、独自のSmartAI充電アルゴリズムを訴求しています。

SmartAI充電アルゴリズムは、接続されたデバイスや使用環境に応じて、充電状態の最適化を目指すMICRODIA独自の設計思想です。

ワイヤレス充電器では、充電速度だけでなく、発熱、安定性、異物検知、使いやすさも重要になります。

SNAPStation PLUS Qi2 23Wにおいても、複数デバイスを同時に充電する日常利用を想定した充電体験を提案してまいります。

日本市場での展開について

宏福商事合同会社は、MICRODIA日本総代理店として、同ブランドのモバイルアクセサリー製品を日本市場に紹介しています。

MICRODIA製品は、すでにビックカメラ、ヨドバシカメラ、エディオンなんば本店などで展開が進んでいます。

今後も、GaN充電器、USB-Cケーブル、モバイルバッテリー、ワイヤレス充電器、スマートフォンアクセサリーなど、日本市場に適した製品提案を強化してまいります。

今回の「SNAPStation PLUS Qi2 23W」についても、家電量販店、EC事業者、スマートフォンアクセサリー販売店、法人導入先、販売代理店に向けて提案を進めてまいります。

取扱予定製品

製品名：SNAPStation PLUS Qi2 23W 4-in-1 Magnetic Wireless Charging Station

カテゴリ：Qi2対応ワイヤレス充電ステーション

カラー：Black / White

主な用途：iPhone、Apple Watch、AirPodsなどの同時充電

主な特徴：Qi2対応、4-in-1構成、N52内蔵マグネット、LEDアンビエントライト、60W USB-C to USB-Cケーブル同梱、36か月メーカー限定保証

想定提案先：家電量販店、EC事業者、スマートフォンアクセサリー販売店、法人導入先、販売代理店

今後の展開

宏福商事合同会社では、MICRODIAブランドの製品を通じて、スマートフォン周辺機器市場における高品質な充電環境の提案を進めていきます。

特に、USB-C化、ワイヤレス化、複数デバイス同時利用の流れを踏まえ、ユーザーの生活環境に合わせた製品展開を強化します。

また、販売店、代理店、法人導入先との連携を通じて、日本国内でのMICRODIAブランドの認知向上と販路拡大を目指します。

MICRODIA JAPAN

ショップ名：MICRODIA JAPAN

運営：宏福商事合同会社

URL：https://microdiajp.base.shop/

MICRODIA社について

MICRODIAは1991年設立。メモリ製品やモバイルアクセサリーを中心にグローバルに事業を展開し、独自の最先端技術とデザイン性を両立した製品づくりで世界各国に製品を供給しています。

特許取得済みのSmartAI(TM)技術は、製品と充電装置の寿命を延ばし、一般的な製品と比較して35%高い耐久性を提供します。

会社概要

会社名：宏福商事合同会社

事業内容：モバイルアクセサリー、IT認証デバイス、酒類・食品輸出、中古IT機器流通など

取扱ブランド：MICRODIA、ACSほか

公式サイト：https://kofukutrading.com/

本件に関するお問い合わせ

宏福商事合同会社

MICRODIA製品担当

お問い合わせ：https://kofukutrading.com/contact/