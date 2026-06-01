教員のための手書きデジタル手帳アプリ「デジタルティーチャーズプランナー」授業計画機能等をリリース

株式会社TechScholar

株式会社TechScholar（所在地：群馬県、代表：阿久津 悠）は、教員向けデジタル手帳アプリ「教師手帳 - デジタルティーチャーズプランナー -」（以下、デジタルティーチャーズプランナー）において、新たに「Proプラン」を2026年5月29日より提供開始いたしました。

これまでデジタルティーチャーズプランナーでは、時間割・カレンダー機能を中心とした「Simpleプラン」を提供してきました。今回新たに公開する「Proプラン」では、教員が日々行う授業準備・校務・記録業務まで対応範囲を拡大し、学校現場で必要となる情報を1つのアプリで管理できるようになります。

■ 開発背景

教員の業務は、授業だけではありません。

授業計画、会議記録、面談メモ、校務、座席表作成、児童生徒の記録など、多くの情報を日々管理する必要があります。

一方で、これらの情報は紙・ノート・Excel・メモアプリなど複数の場所に分散しやすく、「必要な情報をすぐに取り出せない」「転記が発生する」といった課題がありました。

デジタルティーチャーズプランナーは、元教員の視点から“教員が本当に毎日使えるアプリ”を目指して開発を続けています。

今回のProプランでは、教員業務に必要な機能を統合し、「記録する」「振り返る」「次につなげる」をスムーズに行える環境を実現しました。

■ Proプランで利用できる主な機能

授業計画教科指導計画ページ

単元計画ページ

授業計画ページ

板書計画など



教科の年間指導計画、単元ごとの指導計画、授業単位での計画の3段階構成になっており、それぞれが繋がっているため見通しを持った計画が可能です。

授業計画ページでは、板書計画用のスペースと活動計画をメモできるスペースを用意しております。。

校務管理

校務分掌やタスクを記録し、日々の業務を整理できるページで、任意で期間を設定して手書きメモができるようになっています。

会議・面談メモ

会議内容や保護者面談の記録を簡単にメモできるページで、資料の貼り付けやタスクの管理もできるようになっています。

名簿機能

名簿には手書きメモ、出欠席、チェックリスト、数値計算の形式を用意しており、さまざまな場面で活用いただけます。

座席表作成

座席配置をドラッグ＆ドロップで視覚的に作成・管理できるページで、グループ用、コの字型などの形式を用意。今後座席の配置形式は拡大予定です。

個人記録表

児童生徒一人ひとりの専用ページに記録を蓄積し、日々の指導に活用できるページ。

上図はクラストップページになっており行動の記録などに活用いただけます。

■ 料金

Proプラン

・月額：300円（税込）

・年額：3,000円（税込）

初回契約の場合、7日間の無料トライアル付き

※ 既存のSimpleプラン契約者がProプランへアップグレードする場合、未使用分のSimpleプラン契約期間についてはAppleより返金もしくは差額のみの請求となります。

※ 過去に契約をしたことがある方、Simpleプラン契約中の方は無料トライアルの対象外です。

■ 今後の展望

デジタルティーチャーズプランナーは今後も、教育現場のリアルな課題解決を目的として機能開発を進めてまいります。

教員が“子どもと向き合う時間”を確保できるよう、校務の効率化を支援し、教育現場に寄り添ったサービスを提供していきます。

【サービス概要】

アプリ名：教師手帳 - デジタルティーチャーズプランナー -

提供開始日：2026年5月29日

対応プラン：Simpleプラン / Proプラン

価格：

・Simpleプラン：月額200円（税込）、年額2,000円（税込）

・Proプラン：月額300円（税込）、年額3,000円（税込）

無料ダウンロードはこちら :https://apps.apple.com/jp/app/%E6%95%99%E5%B8%AB%E6%89%8B%E5%B8%B3/id6447179189