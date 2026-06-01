生成AIを全社活用できる企業はわずか29.7%　ダイレクトクラウドが「BCN Conference 2026 夏 Online」で紐解く、既存データ基盤を活かしたAI革新

株式会社ダイレクトクラウド

インテリジェンスをシンプルに共有する株式会社ダイレクトクラウド（本社：東京都港区、代表取締役：安 貞善、以下ダイレクトクラウド）は、、2026年6月3日（水）に開催されるオンラインカンファレンス「BCN Conference 2026 夏 Online」に登壇いたします。

生成AIのビジネス活用が本格化する一方で、多くの企業が全社展開における「コスト」「活用率」「セキュリティ」の壁に直面しています。自社調査（※）では、生成AIを全社活用できている企業は29.7%にとどまり、63.0%が費用対効果を実感できていないという現状が浮き彫りになりました。



本カンファレンスでは、こうした状況を打破すべく「データインフラ型AIサービスで働き方を革新する」と題したセッション（10:50～11:30）を行います。法人向けクラウドストレージ「DirectCloud」をデータインフラとして活用し、3つの課題を一元的に解決する新たなアプローチを、業界を横断した視点から詳しく解説いたします。

※参照：2026年3月クラウドストレージ利用状況調査(https://directcloud.jp/resource_catalog/survey_2026)

■登壇概要

登壇日時：2026年6月3日（水）10:50～11:30

登壇テーマ：生成AI連携したストレージで働き方を革新する

登壇者：株式会社ダイレクトクラウド プロダクト本部 本部長 石田 圭一 氏

本セッションでは、メール・議事録・資料作成補助や社内ヘルプデスク・マニュアル参照など日常業務へと広がる生成AI活用の実態を踏まえながら、全社展開を阻む課題とその解決策を具体的な事例とともにご紹介します。

■イベント概要

【イベント名】BCN Conference 2026 夏 オンライン

【開催日】2026年6月3日（水）～5日（金）

【形式】オンライン（Zoom Webinar）

【参加費】無料

【参加方法】事前登録ページより登録

【主催】株式会社BCN

詳細はこちら：https://www.seminar-reg.jp/bcn/conference2026_summer/

BCN Conferenceは、株式会社BCNが主催するオンライン形式のビジネスカンファレンスです。企業のDX推進やデジタル技術の活用をテーマに、最新のソリューションや活用事例を紹介する場として、多くのIT担当者・経営層が参加しています。

■会社概要

会社名：株式会社ダイレクトクラウド

所在地：東京都港区東新橋2-12-1 PMO東新橋 7階

代表者：代表取締役 安 貞善

資本金：4,000万円

設立 ：2004年 5月

URL ：https://directcloud.co.jp/company#com-profile

DirectCloudは、企業のセキュリティポリシーに準拠したセキュアな環境で、企業間のファイル共有やハイブリッドワークスペースを提供します。このサービスは、複雑なアクセス権管理、情報漏洩対策などのデータ管理をクラウド上でスマートに行えるクラウドファイルサーバーです。また、生成AIを活用してデータを効率的に活用することができるデータインフラでもあります。 さらに、データのライフサイクル管理や長期バックアップも簡単に行えるため、企業のデータ管理を包括的にサポートします。