デル・テクノロジーズ、Alienwareの30周年を記念し、Computexで4つのモニター新製品を発表

デル・テクノロジーズ株式会社

※本資料は、米国で2026年5月31日に発表されたブログの抄訳版です。

Alienwareは今年10月に30周年を迎えます。この30年間で多くのことが変わりましたが、ゲーマーには最高の製品を提供すべきだという、Alienwareの信念は変わっていません。これらの新しいモニターは、その節目を記念するものです。Alienwareは、ゲーミングモニターのラインアップを拡大し、世界初の39インチ5K OLEDゲーミングモニター（RGBストライプ技術搭載）*1を筆頭に4つの新しいモニターを発表します。このラインアップには、アイコニックな34インチQD-OLEDウルトラワイドの進化版（より高速で明るいモデル）や、240Hz QHD LCDのカーブモニター2台（プレミアムなパフォーマンスを魅力的な価格で提供）も含まれています。

「Alienware 39 5K OLED ゲーミングモニター(AW3926QW)」

「Alienware 39 5K OLED ゲーミングモニター(AW3926QW)」―フラッグシップ モニター

世界初のRGBストライプ技術を搭載した39インチ5K OLEDモニター*1となる「AW3926QW」は、従来のOLED技術の強みをさらに向上させ、OLEDの限界を長年決定づけてきた問題、すなわち「OLEDの価値である色の正確さと深い黒を犠牲にせずに、いかにして明るさをさらに高めるか」という課題を解決する製品です。

答えは、RGBストライプ・タンデムOLED技術です。このパネルは、赤・緑・青の各要素の独立した層を積み重ねることで、色の豊かさ、正確さ、鮮やかさを保ちながら、最大1,300ニットのピーク輝度*2を実現します。その結果、明るい部屋でも、OLEDがこれまで暗い環境で発揮してきたのと近しい性能を実現するディスプレイが生まれます。深みのある黒はそのままに、色は白っぽくならず、鮮やかさを維持。さらに、RGBストライプのサブピクセル配列により、にじみやぼやけのない、非常にシャープな文字表示も可能です。このモニターは、ゲームに没頭しているときでも、仕事に集中しているときでも、優れたパフォーマンスを発揮します。

RGBストライプ タンデムOLED技術、LGによるイメージ

デュアルモード設計により、1台のモニターでまったく異なる2つの使い方が可能です。オープンワールドゲームでは、165Hzの5K表示でシネマティックな没入感を楽しめる一方、競技性の高いタイトルでは、330Hzの1080p表示でeスポーツレベルの応答性を発揮します。切り替えはオンスクリーンディスプレイから数秒で完了し、再起動も不要です。

OLEDの耐久性を気にされる方に向けて、AW3926QWには、使用パターンを能動的に予測・安定化し、劣化を防ぐインテリジェントなピクセル管理技術を搭載しています。さらに、3年間の焼き付き保証が付帯しており、安心してお使いいただけます。

パーソナライズ化されたアルゴリズム

接続性は充実しており、DisplayPort 2.1 (UHBR20)、HDMI 2.1 FRL（eARC対応）、およびUSB-C（90Wの電力供給で作業中にノートパソコンを充電可能）を備えています。また、内蔵KVMスイッチ搭載により1つのキーボードとマウスで複数のデバイスを操作できるため、仕事と趣味の切り替えが簡単に行えます。

価格は発売にあわせて発表されます。2026年6月下旬にアジアの一部地域で発売が開始され、今秋にはヨーロッパおよび北米にも展開される予定です。

「AW3926QW」の主な仕様

- パネル：39インチ 5K（5120×2160）RGBストライプ・タンデムOLED、1500R曲面- 輝度：最大1,300ニット（ピーク）- リフレッシュレート：165Hz（5K）/ 330Hz（1080p）のデュアルモード設計- 応答速度：0.03ms GTG- HDR：VESA DisplayHDR True Black 500、Dolby Vision- 同期技術：NVIDIA(R) G-SYNC(R)、AMD FreeSync Premium Pro、VESA AdaptiveSync- 接続性：DisplayPort 2.1（UHBR20）、HDMI 2.1 FRL（eARC対応）、USB-C 90W、KVM内蔵- 保証：3年間の焼き付き保証

「Alienware 34 280Hz QD-OLEDゲーミングモニター (AW3426DW)」

「Alienware 34 280Hz QD-OLED ゲーミングモニター (AW3426DW)」: より進化した象徴的なウルトラワイド モニター

Alienwareは、2022年に世界初のQD-OLEDゲーミングモニター「AW3423DW」を発売し、この分野を切り開きました。この34インチのウルトラワイド モニターは、現在でも熱心なゲーマーやクリエイターの間で人気を誇っています。Alienwareは前世代製品に対するフィードバックに耳を傾け、明るさの向上、テキストの鮮明さの強化、そして焼き付きへの対応を行いました。

前世代製品との比較

Samsungによるイメージ

ペンタ タンデム設計では、4層から5層への進化により、よりスマートなエネルギー分配が可能となり、効率、輝度、そして寿命が向上しています。新しい反射防止コーティングは映り込みを30％低減し、明るい部屋でも深い黒を維持します。さらに、240Hzから280Hzへのリフレッシュレート向上に加え、0.03msの応答速度、NVIDIA(R) G-SYNC(R)対応、AMD FreeSync Premium Pro対応により、あらゆるジャンルで非常に滑らかな映像表現を実現します。

価格は発売にあわせて発表されます。グローバルでの発売は7月に開始されます。

「Alienware 34 240Hz ゲーミングモニター(AW3426DWM)」

「Alienware 34 / 32 240Hz ゲーミングモニター (AW3426DWM & AW3226DM)」: プレミアムなパフォーマンスがより手頃に

フラッグシップモデルは誰にとっても手の届くものではありませんが、プレミアムな性能はもっと多くの人が享受できるべきです。「AW3426DWM」と「AW3226DM」は、まさにその考え方から生まれた2つのモニターです。フラッグシップ級の価格ではなくとも、確かなアップグレードを求めるゲーマーのために設計されています。

そして、このタイミングでの発表にも大きな意味があります。GPUのアップスケーリングやフレーム生成技術は飛躍的に進化しており、ミドルレンジのハードウェアでも、高解像度で高フレームレートを実現できるようになりました。これは、数年前には考えにくかったことです。だからこそ、モニター側にもそれに見合う性能が求められます。これらのモデルは、その期待にしっかり応えます。

34インチのウルトラワイド モニターは、3440 x 1440のWQHD VAパネルと1500Rの曲率を備え、本格的な没入感を提供します。32インチ モデルは、2560 x 1440のQHDスクリーンとVA技術を組み合わせ、PCゲーム、コンソール ゲーム双方で美しく機能します。

- 240Hz駆動と1ms GTGの応答速度により、動きの速いシーンでも鮮明で高い応答性を実現。- AMD FreeSync PremiumおよびVESA AdaptiveSyncに対応し、スムーズでティアリングのないゲームプレイを提供。さらに、Dolby VisionとVESA DisplayHDR 400により、あらゆるシーンでより豊かな色彩と明るいハイライトを表現。- TUV認証の低ブルーライトハードウェアを搭載しており、長時間の使用でも目の負担軽減に配慮。- デザイン面では、コンパクトな設置面積のベース、360度ベンチレーション、考え抜かれたケーブルマネジメントを含む、Alienware 30の洗練されたデザイン言語を採用。

2026年7月にグローバルで発売予定。「AW3426DWM」は＄399.99、「AW3226DM」は＄319.99で販売されます。

「Alienware 32 240Hz ゲーミングモニター (AW3226DM)」

30年。4つのモニター。1つの基準。

1996年、マイアミのガレージにいた2人の友人は、ゲーマーには当時存在していたものよりも優れたハードウェアがふさわしいと信じていました。30年経った今でも、その信念こそが、私たちが提供するすべてのディスプレイを突き動かしています。それは、これまでで最も野心的なOLEDフラッグシップから、より多くのゲーマーにプレミアムな性能を届けるモニターに至るまで、一貫しています。

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米国での価格および販売情報は、2026年6月1日時点のものです。価格は変更される場合があります。

1 Dell社内分析に基づく（2026年3月）

2 OLEDモニターにおける平均画面レベル（APL）とは、任意の時点で発光している画面領域の割合を示します。ピーク輝度はAPL 3％レベルで測定されています。

■デル・テクノロジーズについて

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