【6月1日開始】「猫と人が、安心して暮らせる住まいを当たり前にする」全国版ネコ可賃貸専門ポータルサイト『ネコ不動産.com』がクラウドファンディングに挑戦！

■ サービス立ち上げの背景と市場の課題

株式会社ネコ不動産クラウドファンディングトップ画像

近年、猫の飼育頭数は増加傾向にあり 、関連市場である「ネコノミクス」は3兆円規模に達していると言われています 。しかし、日本の賃貸住宅において「猫と暮らすハードル」は依然として高いままです 。

「ペット相談可」と記載されていても、実際には「犬はOKだが猫は不可」というケースが多く、ある調査では、ペット相談可の物件が熊本市全体の18.3%であるのに対し猫相談可の物件はわずか５%に留まっています 。 ネコの世帯飼育率は８～９％程と言われているのでギャップが生じています。

このネコ可物件が少ない傾向は全国でほぼ共通しています。

さらに、一般的な賃貸ポータルサイトでは以下のような課題がありました 。

入居者側の悩み

ネコは何匹まで飼えるのか、ネコ用の設備（キャットウォークなど）はあるのかが検索できない 。敷金や賃料が追加でいくらかかるのか、問い合わせないと判明せず、断られるストレスが大きい 。

大家・不動産会社側の悩み

ネコ飼育への不安（傷やニオイなどのトラブル）がある 。条件を理解していない入居希望者からの問い合わせ対応に疲弊してしまう 。

入居者・大家・不動産会社の間に生じるこの「情報不足によるミスマッチ」をなくすため、『ネコ不動産.com』は誕生しました 。

ネコ不動産.comロゴ

■ 『ネコ不動産.com』の3つの特徴

全国対応のネコ可物件専門サイトとして、以下の機能で猫との幸せな住まい探しをサポートします 。

- ネコ特化の詳細検索機能 1匹から5匹以上までの「多頭飼育」の条件や、「キャットウォーク」「脱走防止設備」「ペット専用トイレスペース」といった猫向け設備に絞った検索が可能です 。- 初期費用の「概算表示」で不安を解消 猫を飼育することを前提とした敷金・礼金などの追加費用をあらかじめ物件情報に表示 。予算に合った物件だけを安心して検討できます 。- 大家さん・管理会社様の直接入稿が可能 物件のオーナー様や管理会社様が直接サイトに物件のこだわりや条件を入稿できるシステムを採用 。正確な情報を事前に伝えることで、ミスマッチや対応の労力を削減します 。ネコ不動産.com物件検索ページ（＊イメージ図）

■ クラウドファンディング概要

本プロジェクトで集まった支援金は、『ネコ不動産.com』のシステム開発費および、より多くの方にサービスを知っていただくための広告宣伝費として活用させていただきます 。

実施プラットフォーム：CAMPFIRE（キャンプファイヤー）

実施期間：2026年6月1日～2026年7月31日

プロジェクトURL：https://camp-fire.jp/projects/954619/view?utm_campaign=cp_po_share_c_msg_mypage_projects_show

主なリターン（支援者への返礼品）

●愛猫写真掲載プラン 3,000円

あなたの大切な愛猫を、ネコ不動産.comに掲載しませんか？ 全国の猫好きさんに向けて、自慢の猫ちゃんをご紹介させていただきます。

愛猫写真掲載プラン

●【不動産会社・賃貸業者様向け】 クラファン限定 初回登録プラン 5,000円

クラファン限定 初回登録プラン 通常20,000円の初回登録費を、クラウドファンディング限定価格でご利用いただけます。

初回登録プラン

●ホームページ個人スポンサー 5,000円

ネコ不動産公式ホームページに、個人スポンサーとしてお名前を掲載させていただきます。

https://neko-fudousan.com/

「猫と暮らせる未来を応援したい」 そんな想いでご参加いただけたら嬉しいです。

ホームページ個人スポンサー

●地域広告掲載プラン 10,000円

ネコ不動産.com内に、地域広告を掲載できるプランです。 動物病院、ペットグッズショップ、猫シッター、トリミングサロンなど、猫との暮らしに関わる事業者様向けの広告掲載を予定しています。猫関連以外の事業者様も掲載可能です。

地域広告掲載プラン

●ホームページ企業スポンサー 20,000円

ネコ不動産公式ホームページに、企業名＋企業サイトリンクを掲載させていただきます。

https://neko-fudousan.com/

猫関連事業はもちろん、「この活動を応援したい」という企業様のご参加も大歓迎です。

ホームページ企業スポンサー

●ホームページスペシャル企業スポンサー 50,000円

ネコ不動産公式ホームページに、企業名・企業サイトリンク・ロゴ画像などを掲載させていただく特別スポンサー枠です。

https://neko-fudousan.com/

「猫と暮らせる未来を応援したい」 そんな企業様と一緒に、このサイトを育てていけたら嬉しいです。 猫関連事業はもちろん、不動産業以外の企業様からの応援も大歓迎です。

ホームページスペシャル企業スポンサー

■ 会社概要

会社名：株式会社ネコ不動産

代表者：代表取締役 鶴上 万里生

所在地：熊本県熊本市南区平田1丁目14-19 草野ビル305

設立：2024年8月8日（世界猫の日）

電話：096-274-0880

メール：neko.fudousan2024@gmail.com

ミッション：「ネコとヒトが、安心して暮らせる住まいを当たり前にする」

私たちは『ネコ不動産.com』を通じて、ネコ可賃貸の需要を満たすことで空き家の利活用を進めるとともに保護猫を引き取れる世帯を増やし、ネコとネコ好きの人々が幸せに暮らせる社会の実現を目指します 。