羽生結弦が“今”と“これから”を語る完全独占ロングインタビュー収録！ 超迫力B4サイズの美麗グラビア満載の「KISS & CRY特別編集 羽生結弦―THE STAGE5―」本日発売！

株式会社東京ニュース通信社雑誌「TVガイド」などを発行する株式会社東京ニュース通信社は、「KISS & CRY特別編集 羽生結弦―THE STAGE5―」を本日6月1日（月）に発売いたしました。全国の書店、ネット書店でご購入いただけます。「KISS & CRY特別編集 羽生結弦―THE STAGE5―」（東京ニュース通信社刊）

メンテナンス期間を経て、「羽生結弦 notte stellata 2026」、「Yuzuru Hanyu “REALIVE” an ICE STORY project」を成功に導いた羽生結弦選手。独占ロングインタビューで羽生選手が“今”と“これから”を語ります。

「KISS & CRY特別編集 羽生結弦―THE STAGE5―」（東京ニュース通信社刊）

超美麗撮りおろしグラビアは超迫力のB4サイズ、B3サイズのピンナップと、いつでも一緒にいられるステッカー付録つきでお届けします！

また、「羽生結弦 notte stellata 2026」、「Yuzuru Hanyu “REALIVE” an ICE STORY project」公演リポートのほか、ゼビオアリーナ仙台での「The First Skate」リポートなど、羽生選手出演公演リポートも充実。

大迫力の羽生選手の姿をご堪能ください。

限定版、発売決定！

一部店舗にて通常版とは表紙・裏表紙・ピンナップが異なる「KISS & CRY特別編集 羽生結弦―THE STAGE5― 限定版」の発売が決定！

※ 通常版の「KISS & CRY特別編集 羽生結弦―THE STAGE5―」とは、表紙・裏表紙・ピンナップ以外同じ内容となります。

「KISS & CRY特別編集 羽生結弦―THE STAGE5― 限定版」（東京ニュース通信社刊）「KISS & CRY特別編集 羽生結弦―THE STAGE5― 限定版」（東京ニュース通信社刊）

商品名： KISS & CRY特別編集 羽生結弦―THE STAGE5― 限定版

価 格： 3,200円 本体2,909円（税10%）

［対象店舗］

・Amazon

https://www.amazon.co.jp/

・楽天ブックス

https://books.rakuten.co.jp/rb/18624742/

【注意事項】

※6月1日現在

※限定版の販売は、在庫がなくなり次第終了いたします。ご了承ください。

※通常版の「KISS & CRY特別編集 羽生結弦―THE STAGE5―」とは、表紙・裏表紙・ピンナップ以外同じ内容となります。

※限定版の表紙・裏表紙・ピンナップ絵柄はAmazon・楽天ブックスいずれも同様です。

※【KISS & CRY特別編集 羽生結弦―THE STAGE5― 限定版】は、数に限りがございます。ご了承ください。

※【KISS & CRY特別編集 羽生結弦―THE STAGE5― 限定版】と【KISS & CRY特別編集 羽生結弦―THE STAGE5―】がございます。お買い求めの際はご注意ください。

※予約開始日時は店舗によって異なる場合がございます。詳しくは各店舗にてご確認ください。



【商品概要】

「KISS & CRY特別編集 羽生結弦―THE STAGE5―」

●発売日 ： 2026年6月1日（月）※一部、発売日が異なる地域がございます

●定 価 ： 3,200円

●発 行 ： 東京ニュース通信社

全国の書店、ネット書店にてご購入いただけます。詳細はTOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞をご確認ください。



【関連サイト】

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