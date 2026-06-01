世界初！マッチングアプリ「コンパイキタイ」の公式マスコットキャラクター「コンパくん」が誕生

株式会社トゥエンティトゥ新マスコットキャラクター「コンパくん」誕生！

合コンマッチングアプリ「コンパイキタイ」を運営する株式会社トゥエンティトゥ(本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：鈴木 悠史)は、2026年5月25日(月)に公式マスコットキャラクター「コンパくん」が誕生したことをお知らせいたします。

サービスページ： https://gotocompa.com/

誕生の背景

公式マスコットキャラクター「コンパくん」

「コンパイキタイ」は合コン幹事同士のマッチングを行う第5世代のマッチングアプリです。

恋活・婚活にとどまらず、「自然で楽しい出会い」をできるだけ多くの人に提供したいという思いで開発しました。

2023年12月1日のサービス開始以来、合コンを軸にしたマッチング体験を追求し続けており、利用率No.1(※)、利用者増加率No.1(※)など、多くのユーザーから支持をされています。

「コンパイキタイ」のサービスを提供するなかで、ユーザーの皆様にとってこれからも身近な存在でありたいという想いから、公式マスコット「コンパくん」は誕生しました。

キャラクターのデザインは、「コンパイキタイ」のブランドカラーや、出会いの象徴であるハートマークをモチーフにしています。

「コンパくん」は、出会いが少ないと感じている方々に対して「自然で楽しい出会い」を届けることに喜びを感じています。

そのため、皆さんと繋がる架け橋としての役割を担ってもらい、当社は「コンパくん」と共に日本のマッチングアプリ業界を更に盛り上げていくために活動していきます。

「コンパくん」の持つ愛らしいイメージで、「コンパイキタイ」とユーザーの皆様をつないでいけるようなキャラクターに育てていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします！

公式マスコットキャラクター「コンパくん」について

公式マスコットキャラクター「コンパくん」プロフィール

表情豊かなお顔とぷにっとしたフォルムがかわいい、合コンマッチングアプリ「コンパイキタイ」のマスコットキャラクター！

「それ、いいコンパになりそう！」が口ぐせで、いつでも合コンに行けるように名刺ケースを持ち歩いています。

＜名前＞

コンパくん

＜名前の由来＞

「コンパ」は仲間や集まりを意味する英語の「company(カンパニー)」に由来し、明治時代から学生たちの間で使われ始めた言葉で、交流や懇親を目的とした飲み会や食事会のこと

「くん」を組み合わせることで、誰からも気軽に呼んでもらえるような親しみやすい名前にしました

＜出生地＞

東京都渋谷区

「自然で楽しい出会い」を増やしたいという想いから、とある恵比寿の居酒屋で誕生

＜居住地＞

「コンパイキタイ」アプリ内

＜誕生日＞

5月5日(ご縁の日)

＜特徴＞

・オレンジ色の丸いフォルム

・“自然で楽しい出会い”の象徴として胸元のハートマーク

・周りに分け与えるための頭上のハートマーク

・感情によってハートマーク以外に変化する尻尾の形

＜性格＞

・明るくフレンドリーで、場を盛り上げるのが得意

・空気を読むのが上手い“気配りタイプ”で、初対面同士でも自然に会話が弾む空気を作れる

・誰とでもすぐ仲良くなれる

・人見知りの人にも優しい

・みんなが楽しめる合コンができた時が何より嬉しい

・合コンの盛り上がりを察知するとテンションが上がる

「コンパくん」の今後の展開

公式マスコットキャラクター「コンパくん」

「コンパくん」は、5月25日より「コンパイキタイ」や当社が運営する「グループマッチング研究所」「Dating Base(デーティングベース)」「合コンの達人」などのサイトに登場しており、今後も様々な場面で活躍する予定です。

今後は「コンパくん」を活用した限定グッズやコラボレーション企画、さらには特設コンテンツなど、多彩な展開を予定しております。

「コンパイキタイ」ではこれからも、「自然で楽しい出会い」を利用者の皆様に体験していただくため、サービスの拡充およびキャンペーン等を行ってまいります。

株式会社トゥエンティトゥについて

株式会社トゥエンティトゥ

株式会社トゥエンティトゥ(TWENTYTWO, Inc.)は「市場創造」をビジョンに掲げるIT企業です。

「コンパイキタイ」で実現したいのは、「出会いをもっと自然に、楽しいものにする」ことです。

マッチングアプリが世の中に浸透していき、疲れを感じるユーザーが増えているからこそ、「楽しく感じる」出会いの場を作ることに重点を置いたマッチングアプリを開発・運営しています。

株式会社トゥエンティトゥは、マッチングアプリの業界団体である一般社団法人日本マッチングアプリ協会の会員です。

＜会社概要＞

所在地 ： 〒151-0072

東京都渋谷区幡ヶ谷3丁目39番12号 渋谷ウェストビル1階

代表者 ： 代表取締役CEO 鈴木 悠史

設立日 ： 2023年1月6日

事業内容 ： 合コンマッチングアプリ「コンパイキタイ」の開発・運営

ホームページ： https://www.twentytwo.co.jp/

一般社団法人日本マッチングアプリ協会について

一般社団法人日本マッチングアプリ協会

一般社団法人日本マッチングアプリ協会は、マッチングアプリ業界の健全な発展と利用者が安心してサービスを利用できる環境の整備を目的とするマッチングアプリの業界団体です。

＜協会概要＞

名称 ： 一般社団法人日本マッチングアプリ協会

Japan Online Dating Organization, Inc.(略称：JODA)

所在地 ： 〒150-0043

東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号 渋谷道玄坂東急ビル 2F-C

代表理事 ： 鈴木 悠史

設立日 ： 2025年1月6日

ホームページ： https://www.joda.jp/

問い合わせ ： info@joda.jp

合コンマッチングアプリ「コンパイキタイ」とは

合コン幹事同士のマッチングサービス「コンパイキタイ」

「コンパイキタイ」は、主に合コン幹事同士のマッチングを行うサービスです。

スマホ・PCなどのデバイスを問わずご利用いただけるように、Webブラウザでの提供となっています。独自機能である「会社名検索機能」や、ユーザー同士が相互に評価を行う「評価・口コミ機能」があり、税込1,650円から使うことができます。

審査を通過したユーザーは、複数人の合コンを行いたい場合は「コンパイキタイ」、1対1のデートを行いたい場合は「デートイキタイ」をお相手に送ることができます。

「コンパイキタイ」または「デートイキタイ」が相互に送られた場合に限り、メッセージのやり取りができる仕組みとなっています。

グループマッチングアプリ(複数人での恋活・婚活マッチングを行うアプリ)には、グッドウィルプランニング社「concoi(コンコイ)」、Vikona社「JOIN US(ジョイナス)」、Timeleft SAS社「Timeleft(タイムレフト)」、バチェラーデート社「The4(ザ・フォー)」などがありますが、「コンパイキタイ」は利用率No.1(※)、利用者増加率No.1(※)のアプリとなっています。

サービスページ： https://gotocompa.com/about/

合コン・街コンサービス比較メディア「グループマッチング研究所」とは

合コン・街コンサービス比較メディア「グループマッチング研究所」

「グループマッチング研究所」は、合コン・街コンサービス比較を行うマッチングアプリメディアです。合コンマッチングサービスや街コンサービスなど複数人のマッチングサービス(グループマッチング)に特化しており、様々なコンテンツを発信することで合コン・街コンに行きたいユーザーがサービスを探す手助けを行います。

合コン・街コンサービス比較メディア「グループマッチング研究所」：https://groupdatingapp.com/

マッチングアプリデータベース「Dating Base(デーティングベース)」とは

マッチングアプリデータベース「Dating Base(デーティングベース)」

「Dating Base」は、マッチングアプリのユーザーやアプリ開発事業者、メディアなどに向けて、アプリ情報を網羅した高品質なデータベースです。本データベースは、PC・スマホ・タブレットなどデバイスを問わずにご利用いただけます。ユーザーは、キーワード検索機能やカテゴリー機能を活用して、自分に適したマッチングアプリを簡単に検索でき、効率的な情報収集が可能です。アプリ事業者は、アプリの特徴や分類を参照することで、競合分析や市場動向の把握に活用できます。

マッチングアプリデータベース「Dating Base(デーティングベース)」： https://app.or.jp/

合コン完全攻略メディア「合コンの達人」とは

全ての合コンを成功に導く最強の実務マニュアル「合コンの達人」

「合コンの達人」は、全ての合コンを成功に導く最強の実務マニュアルです。

マニュアルの通りに合コンを開催するだけで、参加者の満足感を上げることができます。

合コン完全攻略メディア「合コンの達人」では徹底的に実務に則した誰でもできる「体系的なノウハウ」を完全網羅しているため、マニュアルの通りに行えば合コンを成功に導くことができます。

合コン完全攻略メディア「合コンの達人」： https://groupdate.jp/

インバウンド向け恋愛メディア「DatingApp JAPAN」とは

インバウンド向け恋愛メディア「DatingApp JAPAN」

「DatingApp JAPAN」は、インバウンド向け恋愛メディアです。

日本人の日常生活に興味を持っている訪日外国人旅行者に対して正確な情報を発信し、日本人との交流を含めてより充実した旅行体験を提供することを目指しています。

20カ国の言語に対応しており、英語・日本語・中国語(簡体字)・中国語(繁体字)・スペイン語・アラビア語などで記事を読むことができます。

インバウンド向け恋愛メディア「DatingApp JAPAN」： https://datingapp.jp/

企業擬人化メディア「働く男子図鑑」とは

企業擬人化メディア「働く男子図鑑」

「働く男子図鑑」は、会社ごとの社風や男性社員の特徴を、ビジュアルとテキストの両面から分かりやすく可視化したウェブメディアです。

「大手銀行男子はスーツで誠実系」「ベンチャー男子はカジュアルで自由人」など、各企業の特徴を象徴する擬人化キャラクターを掲載し、直感的に「その会社で働く男性像」を理解できるようにしています。

企業擬人化メディア「働く男子図鑑」： https://man.twentytwo.jp/

企業擬人化メディア「働く女子図鑑」とは

企業擬人化メディア「働く女子図鑑」

「働く女子図鑑」は、会社ごとの社風や女性社員の特徴を、ビジュアルとテキストの両面から分かりやすく可視化したウェブメディアです。

「総合商社の語学堪能キャリア女子」「広告代理店のセンス重視プロデューサー女子」など、各企業の特徴を象徴する擬人化キャラクターを掲載し、直感的に「その会社で働く女性像」を理解できるようにしています。

企業擬人化メディア「働く女子図鑑」： https://woman.twentytwo.jp/

※ マッチングアプリ市場において、2026年5月自社調べ

※ 合コンマッチングアプリ市場において、2026年5月自社調べ