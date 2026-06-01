営業AIエージェントSTRIX、メール連携機能を正式リリース。商談・電話・メールのすべてをデータ構造化することで、営業組織が高度にAIエージェントを活用できる環境を提供し、営業DXを推進。

株式会社MEDIUM

株式会社MEDIUM（本社：東京都渋谷区、代表取締役：関 翔太郎）は、営業AI「STRIX」において、顧客とのメールのやり取りを自動で取り込む「メール連携機能」を正式リリースしました。

STRIXはこれまで、オンライン・オフライン双方の商談内容や、ビジネスフォンのコールログを取り込み、営業の一次情報を構造化してきました。今回のメール連携により、商談の前後で交わされるメールまでをひとつの流れとして記録・解析できるようになります。

商談の場だけでは見えてこなかった顧客の検討状況や温度感まで含めて、営業活動のすべてをデータとして扱えるようになりました。

■ AI活用の成否を分けるのは、モデルではなく「読ませるデータ」

生成AIを営業に取り入れる動きが急速に広がる一方で、期待した成果に届かず、途中で立ち止まるケースも増えています。

調査会社のGartnerは、生成AIのプロジェクトのうち少なくとも30%が、検証段階（PoC）の後に断念されると予測しています。

その主な要因のひとつが、AIに読み込ませるデータの質の低さです（出典：Gartner「Gartner Predicts 30% of Generative AI Projects Will Be Abandoned After Proof of Concept By End of 2025」(https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2024-07-29-gartner-predicts-30-percent-of-generative-ai-projects-will-be-abandoned-after-proof-of-concept-by-end-of-2025)）。

同社はさらに、AIに適した形に整えられたデータの土台を持たないプロジェクトは、2026年までに60%が断念されるとも見ています。 実際、AIに適したデータ管理体制が「ない、もしくは分からない」と答えた組織は63%にのぼりました（出典：Gartner「Lack of AI-Ready Data Puts AI Projects at Risk」(https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2025-02-26-lack-of-ai-ready-data-puts-ai-projects-at-risk)）。

これらの調査が共通して示しているのは、AIにどれだけ高い性能を期待しても、読ませる情報が乏しければ、返ってくる答えも限られてしまうということです。

営業AIにとって本当に難しいのは、モデルの選定でもプロンプトでもなく、AIが参照できるだけの営業データがそもそも存在しないことにあります。

■ 営業の意思を左右する情報は、商談・電話・メールの「会話そのもの」にある

では、営業AIにとって価値のあるデータとは何でしょうか。それは、商談での会話や、その前後に続くメールや電話のやり取りそのもの、いわば営業の一次情報です。

誰が意思決定に関わっているのか。競合と何を比べているのか。どこに不安を感じ、何が決め手になりそうなのか。受注と失注を分ける情報の多くは、こうした日々のやり取りの中で交わされています。

ところが従来、これらの情報は担当者個人の記憶や受信箱にとどまり、組織として残し、活かしていくことが難しい状態にありました。SFA/CRMに残るのは要約された結果だけで、その背景にある生のやり取りは構造化されてこなかったのです。

とりわけ、商談と商談の間に交わされるメールには、その後の検討の進み具合や顧客の温度感がはっきりと表れます。営業AIにいちばん読ませたい情報ほど、これまでは取り込めていませんでした。

■ 商談・電話・メールを横断して記録・構造化

今回のメール連携機能により、STRIXは商談前後のメールを自動で取り込めるようになりました。すでに提供している商談記録機能、ビジネスフォンとのコールログ連携と合わせて、顧客との接点をチャネルをまたいで一つの流れとして記録・構造化します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/167026/table/6_1_4cfe56555b8492195baa459b1a06a1a1.jpg?v=202606011151 ]

取り込んだやり取りは、予算・意思決定プロセス・課題の優先度・競合への評価・合意事項といった観点で自動的に整理されます。

チャネルをまたいで蓄積された一次情報を横断的に解析することで、STRIXは商談の場だけでは見えてこなかった顧客の動きまで把握し、次の一手を確かな根拠とともに提案します。

■ STRIXのメール連携機能によって可能になること

■ 代表取締役コメント（株式会社MEDIUM 代表取締役 関 翔太郎）

- 商談の「点」ではなく、やり取りの「線」で顧客を捉える：商談の合間に交わされるメールまで含めて、検討状況の変化や温度感の機微を追えるようになります。- 商談外でヒアリングできた重要情報をコンテキストとして保存：商談には出てこないものの、メールのやり取りには現れる関係者や決裁者の動きも、データとして残り、AIが活用可能になります。- 担当者が代わっても文脈が引き継がれる：個人の受信箱に閉じていたやり取りが組織の資産になり、引き継ぎ時の情報の抜け落ちを防ぎます。

生成AIを営業に実装するうえで本当に難しいのは、モデルでもプロンプトでもなく、AIが参照できる営業データが存在しないことです。

私たちはこれまで、商談や電話の一次情報を構造化することにこだわってきました。今回のメール連携は、その延長線上にあります。営業の成果は、商談という限られた時間だけでなく、その前後のやり取りの積み重ねで決まります。

商談・電話・メールという顧客接点をひとつにつなぐことで、AIが現場をより正確に支援できるようになりました。

営業AIエージェント「STRIX」について

STRIXは、商談・電話・メールといった顧客とのやり取りを一次情報のまま取り込み、構造化・解析する営業AIエージェントです。 蓄積したデータを横断的に探索し、勝ちパターンの抽出やリスクの早期検知など、営業現場の意思決定を後押しします。

サービスサイト：https://strixai.jp/

お問い合わせ：https://strixai.jp/contact