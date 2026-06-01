大阪本社移転および大阪支社開設のお知らせ

Ｓｋｙ株式会社

Ｓｋｙ株式会社では、このたび大阪本社を「ニッセイ新大阪ビル」から梅田の「JPタワー大阪」へ移転し、新事務所にて業務を行う運びとなりましたので、お知らせいたします。

なお、旧大阪本社は「大阪支社」に名称を変更し、引き続き業務を行います。

今後とも、お客様への一層のサービス向上を図るべく努力してまいりますので、何卒倍旧のお引き立て、ご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

■大阪本社のご紹介

新しい大阪本社は「JPタワー大阪」の23階～25階に位置し、従業員が業務に当たる執務スペースやお客様をお迎えする応接室など、あらゆる部屋から大阪の景色を一望できる開放感ある造りが特徴です。

大阪の景色を一望できる従業員の執務スペース眺め抜群の応接室。大阪・梅田の街並みを一望できる白と水色のカーテンが印象的な来客ブース通路には、歴代の表彰盾などがずらりと並ぶ

また、社員同士の対面でのコミュニケーションを円滑にするため、エレベーターを利用することなくフロアを自由に行き来できる内階段を設置。

エレベーターの待ち時間を気にせずフロアを移動できる内階段

勤務時間中の休憩スペースとして活用できる「リフレッシュエリア」には、ソファや円卓を多数配置し、社員同士の日頃の交流を促進します。従業員満足（ES）こそが顧客満足（CS）に直結するという弊社の考えの下、職場の快適な環境づくりに注力しました。

勤務時間中にお菓子を食べながら雑談できる「リフレッシュエリア」「リフレッシュエリア」そばの壁に書かれたコーポレートメッセージ

■大阪本社の概要

【名称】

Ｓｋｙ株式会社 大阪本社

【移転先】

〒530-0001

大阪市北区梅田三丁目2番2号

JPタワー大阪24階

【業務開始日】

2026年6月1日

【アクセス】

- JR大阪駅直結

＜参考＞

- 地下鉄 四つ橋線西梅田駅北改札口から徒歩2分- 阪神電車 大阪梅田駅西改札口から徒歩2分- JR北新地駅西改札口から徒歩5分- 地下鉄 御堂筋線梅田駅南改札口から徒歩6分- 地下鉄 谷町線東梅田駅北西改札口から徒歩7分- 阪急電車 大阪梅田駅3階改札口から徒歩11分

＜参考＞

■大阪支社の概要

【名称】

Ｓｋｙ株式会社 大阪支社

【所在地】

〒532-0003

大阪市淀川区宮原3丁目4番30号

ニッセイ新大阪ビル20階

【アクセス】

- JR新大阪駅北口から徒歩7分- 地下鉄御堂筋線新大阪駅4番出口から徒歩3分

＜参考＞

■Ｓｋｙ株式会社の概要

Ｓｋｙ株式会社は、業務系システム開発をはじめ、自動車やデジタル複合機などの製品に組み込まれるソフトウェアの開発や検証業務に携わっています。AIを工程に組み込んだAI駆動開発など、先進技術を活用したソリューションも開発・提供しており、ご提案から保守までシステム構築を一貫してサポートするSI事業も展開しています。また、自治体や民間企業向けの情報漏洩対策ソフトウェアや営業名刺管理サービス、文教市場向けのICT活用教育を支援するソフトウェアといった自社商品の企画・開発・サポートおよびICT環境整備を行うなど、幅広い分野でソフトウェア技術を提供しています。さらに、社内でのAIの活用や技術向上に向けた取り組みなども積極的に進めています。

Ｓｋｙ株式会社 Webサイト

https://www.skygroup.jp/

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