Zera Sonic-2X ― 狙う、洗う、爽快に。最大44%オフ！オーラルケアの常識を変える「Zera Sonic-2X」5月30日（土）より応援購入サービス「Makuake」にて先行予約販売を開始

株式会社BRIGHT DIY

株式会社BRIGHT DIY（本社：埼玉県川口市）は、海外大手クラウドファンディングで累計1億円以上集めた大人気ガジェットブランド「ZERA」のオーラルケアデバイスを、2026年5月30日（土）から2026年7月26日（日）まで応援購入サービス「Makuake」にて予約販売のプロジェクトを実施中です。

■プロジェクト概要

●プロジェクト実施期間：2026年5月30日（土）～ 2026年7月26日（日）

●プロジェクトページ：https://www.makuake.com/project/zerasonic2x/

●リターンお届け予定：2026年10月末まで

■プロジェクト詳細

【口腔ケア革命】あてるだけ!自動で感知し瞬時に洗浄するオートセンサー口腔洗浄器 Zera Sonic-2X

歯間にあてるだけで自動で水を噴射し、汚れを吹き飛ばすオートセンサー搭載の小型ウォーターフロッサー

■ 【パワーインパルス強化】歯磨きだけでは届かない部分へ。パワフル水流で外出先でもすぐにスッキリ感

■【センサー制御搭載】無駄な水消費を抑制。ウォーターフロスの水切れ問題を解決

■【清潔感は持ち歩く時代へ】パワフルなのにコンパクト。拡張式タンクで水切れを気にせず外でも使える

■Zera Sonic-2Xとは

従来の糸フロスや大型の据え置き型洗浄機をこれ1台に置き換え、ポケットから取り出して歯間にあてるだけで、わずか数秒で歯垢除去・歯間洗浄・口臭ケアまで完了させる、オーラルケアの常識を根本から変えてしまうアイテムです。

先進的なオートセンサー技術により、歯間に近づくと自動でジェット水流を噴射。周囲を水浸しにすることなく、ピンポイントで効率よく洗浄します。

■パワフルなインパルスモーター

独自の高圧パルス送水構造 Zera Sonic-2Xの送水ユニットには、コンパクトなボディながらプロ仕様に匹敵する強力なインパルスモーターを搭載。

最大120 PSIの圧力、毎分1900回の高周波パルス水流を生み出し、歯と歯の隙間や歯周ポケットの奥深くにある食べカス・汚れまでしっかり届けます。また、お口に優しい細かな脈動水流のため、歯ぐきに過度な負担をかけず、スピーディーかつ爽快に洗い上げます。

■オートセンサーによるスマート制御

ノズル先端に搭載された高度なセンサーが、歯間の位置を瞬時に検知。

水を出したい場所に正確にあたっている時だけスマートに噴射するため、一般的なウォーターフロッサーにありがちな「ボタンを押した瞬間に水が飛び散って顔や洗面台が濡れてしまう」というストレスがありません。

初心者でも直感的に、かつ安全に使用できる二重の安全設計です。

■歯間洗浄と時短をワンステップで

忙しいビジネスパーソンや旅行者の方にも、手軽さを大切にする方にも、Zera Sonic-2Xは手間なくお口の身だしなみを整えてくれます。毎日の面倒な糸フロスがけにかかる時間とストレスとは、もうお別れです。

Zera Sonic-2Xがあれば、食後のケアがワンステップ。本体に水を入れて歯間にあてるだけで、パワフルな水流が汚れを瞬時に吹き飛ばします。外出先やオフィスのパウダールームでも、手軽にUV除菌されたようなフレッシュで清潔な状態に仕上げます。

■防水＆ワンタッチノズル交換

見た目がスマートなだけでなく、機能性も抜群です。 洗面所はもちろん、お風呂場でも水濡れを気にせず安全に使用できます。

さらに、ワンタッチでノズルを簡単に交換できるスロットデザインを採用。用途に合わせたノズル（スタンダードノズル、歯周ポケット用など）を1秒で差し替えることができ、時間と手間を大幅に節約します。

■すべての歯と歯ぐきにやさしい

「水圧が強すぎて歯ぐきを痛めるのでは」という心配は不要です。

従来の強力すぎる洗浄機は、調整が難しく歯ぐきから出血する原因になることもありました。

Zera Sonic-2Xはまったく異なるアプローチを採用し、パルス状の水流で優しく汚れを叩き出します。水流が歯間を素早く通過することで、ピンポイントでの過度な刺激を防ぎます。

さらに、センサーが常に最適な噴射タイミングを調整し、安定したケア環境を保ちます。

■どこへ行っても、上質なオーラルケアを

高層オフィスで働くときも、心地よい自宅で過ごすときも、キャンピングカーでの旅の途中でも、Zera Sonic-2Xはあらゆるライフスタイルにフィットします。

現代の生活に合わせて設計されたこのスマート口腔ケアシステムは、洗面台を汚すことなく、素早く口内をリフレッシュ。毎日の食後や、大切な商談の前、出張先でのホテルまで、Zera Sonic-2Xがいつでも清潔で爽快な口内環境に保ちます。

■使い方は簡単3ステップ

あてる・感知する・スッキリ

Step 1： 本体に水を入れ、ノズルを歯間にあてます。

Step 2： オートセンサーが歯間を感知し、最適なパルス水流が自動で汚れを狙い撃ちします。

Step 3： わずか30秒～1分でお口全体がフレッシュで爽快な状態に仕上がります。

■使用シーン

通勤前やオフィスでの食後、お口をすばやくリフレッシュして清潔感と息の爽やかさを保ちます。

旅行やキャンプ、出張先で、持ち運びやすく、どこでも簡単に本格的なオーラルケアが可能に。

家庭生活での様々なシーンで、毎日の就寝前の習慣として手軽に歯垢・歯間ケアが出来ます。

■製品仕様

■ケースの内容

■設計および製作

Zera Sonic-2Xは海外で販売され、すでに製品化・販売が進んでいる完成モデルです。今回、日本での展開および国内サポート体制を整え、より安心してご使用いただける形でお届けします。

■Makuake限定のお得なリターン

■株式会社BRIGHT DIYについて

株式会社BRIGHT DIYは2021年に設立後、数多くのDIYライフをサポートする最先端の製品を世界中から発掘し、日本国内の正規販売代理店として発売しております。

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人生を豊かにしてくれるDIYを、もっと簡単に楽しめるようにしたい。

そんな思いから、我々BRIGHT DIYの活動は始まりました。

皆様の暮らしを、イノベーションを通じてより豊かにできるような

日本市場に合った新製品を開発するべく、日夜努力を続けています。

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【お問い合わせ先】

株式会社BRIGHT DIY (本社：埼玉県川口市)

担当：ニュエン

e-mail：info@brightdiy.jp