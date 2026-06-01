【新登場】AULUMUの進化系モデル「G05 Pro MagSafeスタンド」が日本国内で販売開始！

Shenzhen Magu Technology Co., Ltd.G05 Pro MagSafeスタンド

2022年に中国・深センで設立され、ハイエンドなギアデザインを展開するライフスタイルブランド「AULUMU（オルム）」（運営：AULUMU Technology Co., Ltd、代表取締役CEO：HOU HAI NING）この度、独創的なデザインと機能美で世界中のガジェットファンから注目を集める最新作、「G05 Pro MagSafeスタンド」を6月1日（月）より、日本国内にて正式に発売することをお知らせいたします。

AULUMU G05 Pro | MagSafeスタンド「商品特徴」

【手元に、常に使えるMini工具セットをシークレット内蔵】

ブラックシルバーG05 Pro MagSafeスタンドミニドライバー

ネジを諦め直し

ミニノコギリ刃

堅木や竹や縄の精密な切断

ミニカッター

パッケージ開封・紙切り

SIM取出しピン

海外旅行の際に便利

【360度自由回転・0～80度無段階調整】

いつもそばにいる「ミニ工具セット」自由回転無段階調整

・心地よい「カチカチ」というメカニカルなクリック音とともに、スムーズに360度回転。角度は0～80度までシームレスに無段階調整が可能です。

【縦置き・横置き、自由自在】

縦置き横置き

・動画視聴やデスクワーク、通知チェックなど、シーンに応じた縦置き・横置きの切り替えも極めてスムーズです。

【遊び心あふれる精密なMini分度器を内蔵】

新しさ楽しさ

・新しさと楽しさを兼ね備えた精密なミニ分度器をレイアウト、ギミックへのこだわりと遊び心を詰め込みました。

【超軽量アルミニウム合金】

アルミニウム合金アルミニウム合金

・超軽量アルミニウム合金を採用、厚さわずか6.5mm、重さ38gというミニマルさで、スマートフォンの利便性を損なうことなく日常のシーンに溶け込みます。

■製品仕様 | 商品詳細ページ

組み合わせ

製品名： 多機能 MagSafeスタンド | G05 Pro

型番： G05 Pro

製品価格： 通常価格 \5,800(税込)

公式ストア：https://bit.ly/4vkH55a(https://bit.ly/4vkH55a)

ブラックシルバー■製品仕様 | G05 Pro 多機能 MagSafeスタンド[表: https://prtimes.jp/data/corp/179091/table/11_1_345f3445cdc4d6d79224020325b4b9e3.jpg?v=202606011151 ]組み合わせセットAULUMU「オルム」AULUMU （オルム）とは？

2022年に設立されたAULUMU（オルム）は、高性能なギアの「プロダクトデザイン」を通じ、新たな「ブランド体験」を追求しています。

私たちのブランド名は、古代ギリシャ語で「精密かつ効率的」を意味する「αὐτόματος（アウトマトス）」と、サイバーパンクが描く機能美に深く根ざしています。その核となるのは、徹底した実用主義と、際立ったビジュアルスタイルの融合。

私たちは単なるアクセサリーブランドではありません。効率的なライフスタイルを求める現代の都市居住者のために、体系的な「ギア・エコシステム」を構築することを目指しています。AULUMUの製品はすべて、使う人の「意志を拡張するもの」であり、複雑なデジタル社会をよりスマートに、そして自信を持って生き抜くための力となります。

詳細は公式サイト：https://aulumujapan.com(https://aulumujapan.com)をご覧ください。



■AULUMU株式会社（概要）

本社：Shenzhen AULUMU Technology Co., Ltd

代表者：代表取締役CEO HOU HAI NING

設立：2022年

事業内容：iPhone周辺アクセサリー、デジタル製品の開発・製造・販売

公式ストア：https://aulumujapan.com(https://aulumujapan.com)

楽天市場：https://rakuten.co.jp/aulumu/

Amazonストア：https://amzn.to/3QIOsEe

■SNSチャンネル（最新の製品情報とキャンペーンをお届けします）

X（旧Twitter）：https://x.com/AULUMU_Japan

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YouTube：https://www.youtube.com/@aulumujapan(https://www.youtube.com/@aulumujapan)

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■本件に関するお問い合わせ先

AULUMU株式会社 マーケティング担当者「KANRIN」

E-mail：aulumujapan@gmail.com

AULUMU株式会社 ビジネスパートナーシップ担当者「SHUNKI」

E-mail：danshunki@aulumu.com