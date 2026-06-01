【いまあらためて 「はたらく人」の価値を、企業の中心に。】日本最大級※、企業の“はたらきがい”にフォーカスした「はたらく人ファーストアワード2026」公式サイトオープン・エントリー開始

ミイダス株式会社

「はたらいて、笑おう。」をビジョンに掲げるパーソルグループのミイダス株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：後藤 喜悦、以下「当社」）は、本年で第4回目となる日本最大級※、企業の“はたらきがい”にフォーカスした「はたらく人ファーストアワード2026」の公式サイトを2026年6月1日（月）よりオープンします。同時に、エントリーも開始します。

※ 企業・団体を対象とした公募型のアワードの参加企業数（ミイダス調べ）

関連リリース：歴代最多の応募数2,777社、賛同数5,843社！第3回「はたらく人ファーストアワード2025」授賞式開催(https://miidas.co.jp/newsrelease/20251222/)

いまあらためて 「はたらく人」の価値を、企業の中心に。

ミイダス主催「はたらく人ファーストアワード2026」イメージ

労働人口の減少や採用におけるミスマッチ、生産性の停滞といった課題が深刻化する中、企業には「人材の確保」だけでなく「一人ひとりの価値を最大化する経営」が求められています。さらにAIの進化により業務の効率化が進む一方で、最終的な価値創出は人の創造性や意思決定に依存する時代へと変化しています。こうした環境下において、従業員一人ひとりの力を引き出し、活躍へとつなげている企業の取り組みを可視化・発信することを目的に、本アワードを実施しています。

“はたらきがい”は、自社の魅力を言語化する起点

企業の魅力は、制度や条件だけで語られるものではありません。実際にその企業ではたらく人が、どのように感じ、どのように関わり、どのように力を発揮しているのか――その“内側の実態”にこそ、本質的な価値があります。

一方で、この“はたらきがい”は目に見えにくく、採用や組織づくりにおいても、感覚や経験則に頼らざるを得ないケースが多く存在してきました。その結果、自社の強みや魅力が十分に言語化されず、採用や定着においても本来の価値が伝わりきっていないケースも少なくありません。

実際に、過去の受賞企業の中にも、「当たり前に続けてきた取り組み」や「従業員の声に応える形で実施してきた施策」が、他社と比較した際に大きな強みであると初めて認識されたケースも多く見られます。

本アワードでは、こうした見えづらい価値を可視化し、自社の魅力や強みをあらためて整理するきっかけとすることを重要な要素としています。そのため本アワードでは、エントリーに際し、企業の“はたらきがい”を客観的に捉えるためのエンゲージメントサーベイ※を無償で提供しています。自社の状態を定点で見つめ直し、その価値を言語化するプロセスそのものを、本アワードの重要な要素と位置づけています。

※ エンゲージメントサーベイ/組織サーベイとは：企業が組織の現状を可視化するために実施する社内調査のこと。報酬・福利厚生・労働環境・人間関係などの従業員満足度や、会社の理念・ビジョンへの共感、目標・戦略の理解、組織への貢献意欲などを回答するアンケート調査

「はたらく人ファーストアワード2026」公式サイトは以下より

公式サイト・エントリー :https://corp.miidas.jp/landing/hatarakuhito-first-award/

「はたらく人ファーストアワード2026」概要

募集期間：2026年6月1日～10月1６日

参加方法：本アワードは、「１.賛同をする」と「２.応募する」を選択が可能です

１. 「はたらく人ファースト宣言」に賛同する

賛同方法：

step1：参加申し込みフォームより「はたらく人ファースト宣言」に賛同する

step2：賛同完了

「はたらく人ファースト宣言」とは

・はたらく人の多様なはたらきがいを尊重している、または今後尊重していく企業

・はたらく人の声を聞く機会を設けている、または今後設けていく企業

・はたらく人の声をもとに改善に努めている、または今後努めていく企業

＜賛同特典＞

「はたらく人ファースト宣言」バッジを贈呈。HPや求人票などに「はたらく人ファーストアワード」賛同企業としてご活用可能です。

２.「はたらく人ファーストアワード2026」に応募する

応募方法：

step1：「はたらく人ファースト宣言」に賛同する

step2：「はたらく人ファーストアワード」参加申し込む

step3：「はたらきがいサーベイ」を活用

step4：応募完了

＜応募特典＞

・授賞式登壇（毎年2月～3月に都内にて開催）

・ミイダス主催セミナーに登壇

・受賞結果および受賞企業の「はたらく人ファースト」な取り組み事例を特設ページに掲載

こんな企業におすすめ！

・“はたらく人ファースト”を実践し、社内外に発信していきたい企業

・従業員の声を起点に、組織の価値を高めていきたい企業

・自社の取り組みを社会に広げていきたい企業

・採用力を高めたいが、自社の強みを言語化できていない企業

・応募数や定着率の向上に課題を感じている企業

・“はたらきがい”を強みに、他社と差別化したい企業

本アワードは、その実践を可視化し、これからのスタンダードとして社会に広げていく取り組みです。いまあらためて、自社の“はたらきがい”を見つめ直し、次の成長につなげる一歩としてご活用ください。

中途採用サービス『ミイダス』について

採用が変われば、企業が変わる。ミイダス独自の視点から生まれた4M2Kで実現する採用強化ブランディング

『ミイダス』は、世界初※1の採用・転職におけるミスマッチを減らしながら、入社後の活躍までを支援する採用・転職サービスです。人口減少による人材不足が深刻化する中、主に中小企業を対象に「採用力」を高める支援を行っています。

私たちが定義する「採用力」とは、単なる採用活動の効率化だけではなく、企業の魅力を高める力で

す。そして、この「採用力」を軸に企業価値を高める【採用強化ブランディング】を推進しています。

そこで、『ミイダス』では、独自の視点から生まれた「4M2K」フレームワーク(https://corp.miidas.jp/assessment/18294/)※2に基づき、人材の採用から定着までの課題を明らかにし、その解決までをサポートする機能を提供しています。

サポート１.：独自のデータ解析やAIなどを活用し、効率的に採用活動支援

採用においては、独自のデータ解析により、競合との差異や自社の魅力を客観的に把握することで求職者が「応募したくなる」求人票の設計から応募促進までを、AIなどを活用して効率的に支援します。約60万人（2025年6月時点）の「可能性診断」データに基づき、これまで接点を持てなかった人材や企業が求める最適な人材との出会いを創出しています。

サポート２.：「選ばれる企業」づくりの支援

採用後のフェーズでは、企業の人事担当者に向けて、従業員が安心してはたらける職場環境づくりを支援する仕組みを提供しています。組織のエンゲージメントを可視化するサーベイ機能や、これにより集めた従業員の声の分析を通じて、課題や改善ポイントを把握することが可能です。データに基づく組織改善を後押しし、従業員満足度の向上を図ることで、求職者からも「選ばれる企業」へと成長できるように支援します。

※1：「バイアス診断ゲーム」（認知バイアスを測定するテスト）と「ミイダス コンピテンシー診断（特性診断）」を用いて、人材の採用・配置・育成を可能にする無料のスマートフォンアプリ診断サービスとして（2023年5月／未来トレンド研究機構調べ）

※2：「4M2K」フレームワークとは、採用に特化し、企業ブランドを導く4つのアクション「見つけて・スカウト」「魅了する」「導く」「見極める」とアクションを実現する2つの要素「簡単に使える」「価格が安い」をフルサポートする独自の採用サービスを指す

関連する『ミイダス』サービス

・毎月簡単なアンケートを実施するだけで、従業員やチームのコンディションをカテゴリ別に可視化でき、パフォーマンス向上や離職の防止に役立つ「組織サーベイ」(https://corp.miidas.jp/landing/survey)

・従業員の受講履歴管理や理解度テストの実施も可能な200種類以上の多種多様なオンライン教育・研修講座「活躍ラーニング」(https://corp.miidas.jp/landing/learning)

・ストレスチェックや研修の実施などが必要なため、自社だけで認定を取得することが困難な「健康経営優良法人」の認定取得を支援するサービス(https://corp.miidas.jp/landing/hpm)

・生活に役立つ商品をバラエティ豊かにラインナップ。お買い得価格で従業員が購入可能な「福利厚生」サービス(https://corp.miidas.jp/landing/benefit)

・多くの求職者に効率的にリーチし、専門オペレーターが企業の魅力をご紹介。必要スキルや経験を事前設定するだけで該当候補者へ自動でスカウト送信でき、採用力を高める「スカウトプラス」サービス(https://corp.miidas.jp/landing/scoutplus)

・従業員が現在居住している賃貸物件を会社名義の賃貸借契約に切り替え、家賃の一部を給与天引きすることで、税制・社会保険制度を活用しながら従業員の手取り増加と企業の販管費（人件費）削減を実現する「ミイダス 社宅」サービス(https://miidas.co.jp/newsrelease/20260401/)

・コンピテンシー活用講座：https://corp.miidas.jp/landing/competency_training_courses

・バイアス診断ゲーム研修講座：https://corp.miidas.jp/landing/bias_training_courses

▶︎「ミイダス コンピテンシー診断（特性診断）」を使った採用について、【こちらから資料をダウンロード(https://corp.miidas.jp/documents)】できます。

ミイダス株式会社について

ミイダス株式会社は、パーソルグループ全体のHR領域におけるイノベーション推進を牽引し、より一層の企業の人材ニーズに対する貢献を目的として、2018年12月に発足しました。 ミイダス株式会社が運営するアセスメントリクルーティングプラットフォーム『ミイダス』は、2015年7月よりサービス提供を開始しています。

2019年の日本の人事部HRアワード2019「プロフェッショナル 人材採用・雇用部門」(https://hr-award.jp/2019/prize.php)最優秀賞を受賞したことを皮切りに、2023年には第8回 HRテクノロジー大賞「人事システムサービス部門」(https://hr-souken.jp/hrtech_award2023)優秀賞を受賞。2025年には「ITreview Best Software in Japan 2025」TOP100(https://www.itreview.jp/best-software/2025)に選出、「ITreview Grid Award 2026 Spring」にて、6部門(https://itreview.jp/award/2026_spring.html)で最高位の「Leader」を受賞、「BOXIL SaaS AWARD Autumn 2025」タレントマネジメントシステム部門(https://boxil.jp/awards/2025-autumn/sc-human_resource)で「Good Service」に選出されるなど多くの受賞実績があります。

【会社概要】

会社名 ：ミイダス株式会社

設立 ：2018年12月28日

代表取締役：後藤 喜悦

所在地 ：〒141-0001 東京都品川区北品川5丁目1番18号 住友不動産大崎ツインビル東館17階、18階

事業内容 ：転職支援・採用支援サービス『ミイダス』の企画、開発、および運営

公式HP ：https://corp.miidas.jp

【本件に関するお問い合わせ先】

ミイダス株式会社 広報PR 安部

E-mail：miidas-pr@miidas.jp